La Seguridad Nacional de EU y México

Emilio Vizarretea. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Comprender la Estrategia de Seguridad Nacional 2025 de EU permite repensar el mensaje para propios y extraños, de la ruta que el hegemón pretende para garantizar su poder nacional e intervenir en el mundo.

Muestra alcances y límites en sus políticas exterior, de desarrollo, inteligencia, defensa y seguridad nacionales. En 33 cuartillas, el presidente Trump propone un vademécum que describe la idea de la estrategia estadounidense, lo que quiere, los medios de que dispone para conseguirlo; establece principios, prioridades y cómo hacerlo, hacia dentro y en el mundo. México no se menciona directamente, sin embargo, varios enunciados lo implican; prever es oportunidad.

Establece la Estrategia que: No todos los países, regiones, problemas o causas, por muy dignos que sean, pueden ser el centro de la estrategia estadounidense. El objetivo de la política exterior es la protección de los intereses nacionales fundamentales; ése es el único objetivo de esta estrategia. Critica a las élites de EU por haber perseguido en el pasado, antes del gobierno de Trump, objetivos indeseables e imposibles.

EU quiere con esta estrategia su supervivencia y seguridad. Para ello movilizará todos los recursos de su poder nacional. Para mantener y fortalecer sus intereses nacionales fundamentales y vitales: Que el hemisferio occidental continúe estable y bien gobernado, evitar la migración masiva, con gobiernos cooperativos en contra de narcoterroristas, cárteles y organizaciones criminales. Que el Indo-Pacífico sea libre y abierto, con libertad y seguridad de navegación en todas las rutas y mantenga cadenas de suministros y acceso a materiales críticos. Apoyar a los aliados, evitar que una potencia adversaria domine Oriente Medio y controle sus recursos energéticos y estratégicos; pretende que la tecnología, la IA, biotecnología y computación cuántica continúen su libre desarrollo.

Para ello EU debe afianzar su poder y preeminencia, a partir de un sólido sistema político-económico-financiero y tecnológico, con un ejército poderoso, con su red de alianzas, aprovechando su geografía y recursos, empleando su influyente poder blando, y el respaldo del pueblo estadounidense.

Establece que sus políticas exterior e interior, deben guiarse por los principios básicos de EU: enfocarse fundamentalmente en el interés nacional. Usar la fuerza para disuadir. No adhesión rígida al intervencionismo. Un realismo flexible. Apoyar el Estado-nación. Mantener soberanía y respeto. Equilibrio de poder mundial y regional sin adversarios dominantes. Impulsar el trabajo pro estadunidense y no sólo procrecimiento. Promoción de la competencia y el mérito. Una equidad favorable a EU.

El hemisferio occidental tiene alta prioridad en esta Estrategia; en Asia, ganar el futuro económico. Promover la grandeza europea. En África, ir de la ayuda tradicional al comercio e inversión competitivos.

México debe hacer una lectura, crítica, clara y precisa, de lo que implica esta Estrategia de Seguridad Nacional de EU. Diagnosticar con realismo su situación económica, social, política y militar; reconstruir una visión de Estado; defender sus intereses nacionales y repensar su Programa de Seguridad Nacional. El poder nacional del Gobierno y la sociedad, deben revalorar sus fortalezas y aprovechar oportunidades estratégicas. Sin seguridad no hay desarrollo.