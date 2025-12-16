Inversión y los mitos del combate a la pobreza

Pese al monumental gasto social (y electoral) repartido durante el actual régimen, la pobreza está lejos de haber sido abatida: las últimas mediciones de pobreza multidimensional del Inegi de Graciela Márquez indican que 58.1 millones de personas (44.7% de todos los mexicanos) se encontraban debajo de los niveles mínimos de pobreza en cuanto a “bienestar económico” en 2024: así, 12.1 millones de personas están por debajo de la pobreza extrema por ingresos, o sea, que no ganan lo suficiente para comprar una canasta alimentaria, mientras que a 46 millones de personas no les alcanza para comprar una canasta alimentaria y otra canasta no alimentaria.

Ciertamente que existe una disminución respecto a los 79.1 millones de pobres por ingreso estimados en 2018 (casi 64% de la población total de aquel entonces). Las cifras del Inegi muestran que la pobreza por ingresos se redujo en 21 millones de personas, pero el último registro existente desbarata la narrativa del gobierno de Andrés Manuel López, que argumentó que se había reducido la pobreza a 38 millones de personas… cuando en realidad la pobreza atenaza a 58.1 millones de mexicanos, o sea, 20 millones más que la prédica oficial.

La única herramienta sostenible y eficiente para reducir consistentemente la pobreza es el empleo (no las dádivas a cambio de votos y particularmente el bien pagado, y eso depende de la inversión privada, nacional y extranjera) que mantengan al alza la producción, el consumo y por tanto el Producto Interno Bruto. Pero en los últimos siete años (siete años de mala suerte, le llama el líder del PRI, Alejandro Moreno) el crecimiento económico promedia 0.6% anual, el más bajo de los últimos 40 años, en tanto que la inversión privada (formación bruta fija de capital) reporta ya 12 meses al hilo hacia la baja, dada la falta de certeza en cuanto a la recuperación de lo invertido más una ganancia y por el aumento de costos y la persistencia de la inflación.

No en vano Juan José Sierra, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), alerta que la economía puede pasar del estancamiento a la recesión de no tomarse acciones correctivas y de promoción a fondo para recuperar la confianza de la inversión privada.

Otros dos aspectos clave para reducir consistentemente la pobreza, son acceso a educación y salud, condiciones que han empeorado: 24.2 millones de personas estaban en rezago educativo en 2024, casi 2 millones más que en 2018; en tanto que el rezago de acceso a servicios de salud alcanza a 44.5 millones de personas, o sea, que 24.4 millones de personas perdieron un servicio esencial durante el sexenio de la grandeza y del humanismo más humano de la humanidad.

AIFA, diálogo con la naturaleza. Aquí le conté cómo el Airports Council International (ACI), que dirige Justine Erbacci, reconoció que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que dirige el general Isidoro Pastor, obtuvo un Score ACQ de satisfacción de los usuarios de 4.46 puntos de un máximo de 5 puntos al tercer trimestre de 2025 y así obtener la posición 100 de 371 a nivel global. Y un aspecto fundamental de ello es la seguridad… y aunque no visible, la contención de fauna silvestre es un aspecto crucial de la seguridad y por tanto de la satisfacción de los viajeros.

De hecho, el AIFA cuenta con una Unidad de Control de Fauna cuyos integrantes realizan una labor esencial para garantizar la seguridad operacional en las mil 500 hectáreas que conforman este recinto aeroportuario: diariamente salvaguardan la integridad de aeronaves de pasajeros, carga y militares, protegiéndolas de posibles colisiones con aves silvestres.

Dicha unidad dispone de siete aguilillas rojinegras y cuatro perros entrenados, quienes viven en condiciones impecables y gran entrenamiento. No se inmutan ante el sonido de los cañones sonoros utilizados para ahuyentar a las aves migratorias que buscan utilizar las pistas de aterrizaje como lugar de descanso, ni ante el habitual rugido de las turbinas.

Junto a sus manejadores, mantienen un perímetro biológico mediante ejercicios diarios que previenen el ingreso de fauna local al área de pistas, lo cual representaría un riesgo tanto para las operaciones regulares como para la biodiversidad que aún se conserva en las zonas circundantes, según explica el maestro César Cisneros, coordinador de control de fauna.

Por esta razón, más de 340 ejemplares de mamíferos, reptiles y aves han sido reubicados, previa revisión médica, como indica el biólogo Daniel Mejía, también coordinador del área. El objetivo es dialogar con la naturaleza, no luchar contra ella, señala Aarón Muñoz, representante de la empresa Fumigación y Control Aviar, empresa responsable de la operación… un servicio vital.

Honor a quien honor merece.

Harfuch deslinda caso Limones. Lo dicho por el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, es trascendente en varios sentidos: dijo que la investigación por denuncias específicas sobre extorsión sobre Edgar “N”, el Limones, en la Comarca Lagunera, no está vinculada a ningún sindicato al tratarse de una extorsión directa sobre empresarios, agricultores y usuarios de pozos de agua.

El secretario mencionó la cantidad de delitos atribuidos al líder de la banda Los Cabrera, pero no asuntos de tipo sindical o de vínculo político con la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) y su líder Pedro Haces.

Habrá que ver hasta dónde las filtraciones e indagatorias alcanzan.