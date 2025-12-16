¿La ultraderecha mexicana al capitolio?

El sector más duro de la derecha mexicana —aquel que defiende las políticas del presidente Donald Trump, que apoya el estado de excepción en territorio mexicano como herramienta para neutralizar al narco, y que se organiza para crear un nuevo partido en México— ha trazado un camino para llevar a uno de los suyos al Congreso… pero de Estados Unidos.

Con el visto bueno del propio presidente Trump y el apoyo del gobernador de Texas, Greg Abbott, y en abierta competencia con el senador Ted Cruz, la derecha mexicana impulsa al presidente de la American Society of Mexico, Larry Rubin, aquel personaje que en 2017, por un momento, pudo ser el embajador de Estados Unidos en nuestro país.

Una fuente confiable detalló a este columnista que Rubin visitó hace algunas semanas la Casa Blanca y ahí el jefe del Staff de Trump le pidió que en marzo próximo luchara por la candidatura republicana para competir por el distrito federal 38 y, de ganar, en noviembre someterse a las urnas por una curul en la Cámara de Representantes en Washington DC.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Cónclave para el regalo de Alito

El 38, nos detalla la fuente consultada —que es cercana a la Casa Blanca—, es uno de los distritos electorales “ultra MAGA” ( “Make America Great Again”). “De los más radicales a favor de Trump” y Rubin “tiene el apoyo del presidente de Estados Unidos” para buscar la candidatura al congreso federal de la Unión Americana.

La ruta trazada por la derecha mexicana, con el apoyo de sectores leales a Trump en Texas y Washington, particularmente en Houston, es que al ganar la curul Rubin presida una comisión bicamaral sobre asuntos mexicanos; “es una Comisión muy poderosa porque Washington sabe que Larry es una persona que conoce México y puede entender los énfasis y particularidades de la realidad mexicana y de la realidad estadounidense.

“Es una candidatura muy importante porque Larry ha hecho buena parte de su vida pública en México… Además, Larry —me hacen ver— es un interlocutor natural con el régimen que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum y el régimen mexicano necesita quien lo entienda para dialogar con claridad.

“Los republicanos necesitan dialogar con el gobierno de México desde su Legislativo y Larry es el auditor, el monitor y el operador perfecto para eso. Una comisión del Congreso norteamericano para atender asuntos mexicanos con un interlocutor como Larry le permite a México su mejor defensa en un régimen como el de Trump decidido a acabar con las izquierdas”, insiste la fuente.

Y si ante la realidad regional, donde hay tanta presión contra el régimen chavista en Venezuela y una proclama pública del presidente Trump contra las izquierdas de América Latina, el papel de Larry Rubin desde el Congreso de Estados Unidos puede, incluso, favorecer tanto la interlocución de Trump con Sheinbaum como a los intereses mexicanos.

Así pues, el político texano más mexicano, que tiene el apoyo de Trump y el respaldo del gobernador de Texas, participa ya en las primarias del Partido Republicano para pelear con otros siete candidatos —todos débiles salvo el propuesto por el senador Ted Cruz y una prestigiada empresaria, dueña de un aeropuerto local, pero sin perfil para una diputación federal— por la candidatura el 3 de marzo.

Y si, hay que ver el fondo de esta estrategia —respaldada en México por la organización México Republicano de Juan Iván Peña Neder—, Larry Rubin no es un personaje desconocido en la política mexicana.

En julio pasado, en la cena que ofreció la American Society en honor del embajador de Estados Unidos en Mexico, Ronald Johnson, generó polémica al defender los amagos arancelarios del presidente Trump contra México. “Es una consecuencia directa de la falta de acción efectiva en temas que impactan no solo el comercio, la salud y la seguridad nacional de Estados Unidos y México”, dijo Rubin aquel día.

Aunque es frío, Rubin es un tipo que cae bien, tiene la nacionalidad mexicana y la estadunidense. Es producto de la cultura del esfuerzo: Empezó a vender, puerta por puerta, productos de Amway a los 14 años; a los18 años había construido una red de mil personas para vender la marca y a las 24 era director de la filial de American Airlines en México.

Es hijo de padre republicano aunque su hermana Jackie es demócrata. Larry Rubin nació en la Ciudad de México en 1974. Su familia se asentó en Tlalpan y su padre quiso que sus hijos conocieran las dos culturas. Estudió en el Colegio Americano y en el verano visitaban a su familia en Cleveland.

Desde su responsabilidad en la aerolínea, Rubin comenzó a involucrarse con la Cámara Americana de Comercio y fue entonces que estudió Administración en la Universidad Anáhuac y luego hizo un posgrado en Texas. Conoce muy bien los tacos y los burritos, las chapulas y el brisket con chili. Es un personaje que conoce muy bien la forma de pensar de todas las fuerzas políticas mexicanas y a la lógica estadounidense… que sabe de los intereses multimillonarios de ambos lados de la frontera.

Hoy Larry Rubin representa los intereses de 2 millones de estadunidenses en México y con el apoyo del presidente de Estados Unidos y del gobernador de Texas, va por la conquista del electorado de un distrito, de los más radicales en favor de la doctrina de MAGA, para llegar al congreso federal y ser el péndulo del diálogo entre el régimen de Trump y el de la Cuarta Transformación.

RADAR

SIMILAR. “Chile despertó en 2019 y fue adormecido y apagado por un gobierno que no estuvo a la altura de ese momento histórico. Ese vacío lo llenó el miedo, el enojo y la horrorosa nostalgia autoritaria del pinochetismo. Cuando la esperanza se mal administra, la reacción, los violentos y corruptos terminan imponiéndose. El pueblo chileno merece más que retroceder hacia su pasado más oscuro”, comentario de José Ramón López Beltrán, el hijo de AMLO y dirigente de Morena, sobre la derrota de izquierda en Chile.