BanBajío refuerza su apuesta digital y amplía su oferta en el segmento de viajes

BanBajío concretó una alianza estratégica con PriceTravel Holding, enfocada a la distribución de productos turísticos en Latinoamérica, con la que busca fortalecer su propuesta de valor para tarjetahabientes y capitalizar el crecimiento del sector viajes en México, al ofrecer acceso a un programa exclusivo con beneficios en la contratación de hoteles, paquetes vacacionales que combinan hotel y avión, así como servicios adicionales como traslados y tours.

El acuerdo se da en un contexto en el que el turismo se ha consolidado como un motor relevante de la economía nacional, al alcanzar en 2023 un valor de 2.58 billones de pesos, equivalente al 8.6 por ciento del Producto Interno Bruto, y en el que el uso de medios de pago digitales y tarjetas bancarias sigue ganando terreno; para BanBajío, este segmento resulta especialmente estratégico, ya que durante 2024 los hoteles y agencias de viaje concentraron el 97 por ciento del monto transaccionado de sus clientes en el giro de viajes, con una marcada preferencia por la tarjeta de crédito, utilizada en seis de cada 10 operaciones, y con 42 por ciento de las compras realizadas a través de canales digitales, lo que refuerza la pertinencia de una solución tecnológica personalizada que amplíe los beneficios asociados a sus tarjetas de crédito, débito y nómina, complementada por un centro de atención telefónica especializado y dedicado exclusivamente a la gestión de servicios turísticos.

De manera paralela, Banco del Bajío hizo una serie de ajustes en su estructura organizacional orientados a consolidar su estrategia tecnológica y digital a partir del 3 de diciembre, entre los que destaca la evolución de la Dirección Ejecutiva de Transformación Digital hacia una nueva Dirección Ejecutiva de Tecnología, que estará encabezada por José Francisco Armillas Espeso, directivo con formación en matemáticas, posgrado en sistemas de la información y más de dos décadas de experiencia en posiciones directivas vinculadas con tecnología, así como la creación de la Dirección Corporativa de Banca Digital, a cargo de Roberto Hernández de Hita; ambas áreas reportarán directamente a la dirección general, en una señal clara del énfasis del banco en fortalecer su infraestructura tecnológica, acelerar la digitalización de sus servicios y respaldar iniciativas comerciales y de alianzas estratégicas como la realizada con PriceTravel Holding.

Problemas en Vasconia. Grupo Vasconia enfrenta una nueva apelación por parte de Perennial Group, uno de sus acreedores, luego de que un juez diera por concluido su proceso de concurso mercantil, en un momento en el que la empresa ya avanza para dejar atrás sus problemas financieros, aunque se encuentra con acciones legales que buscan frenar ese proceso; la compañía ya respondió a la apelación y se opuso a los argumentos del acreedor, y en los próximos días el caso será turnado a un Tribunal Colegiado de Apelación, sin que ello suspenda ni interrumpa los efectos de la sentencia que aprobó el convenio concursal, ni su implementación ni su cumplimiento; el origen del conflicto se remonta a 2023, cuando Almexa, filial de Grupo Vasconia, enfrentó una demanda de arbitraje en Estados Unidos ante la American Arbitration Association por incumplimientos de pago en contratos de suministro de aluminio con Perennial Group, situación que llevó a ambas empresas al concurso mercantil y que hoy es vista como resultado de una decisión estratégica equivocada desde el inicio, al considerar que la compra de Almexa fue una mala adquisición que detonó tensiones financieras y legales justo cuando Vasconia busca estabilizar su operación y avanzar de manera definitiva en la solución de sus problemas económicos.

Adiós a Vector. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) revocó la licencia de Vector para operar como casa de bolsa en México, institución propiedad del empresario Alfonso Romo, en una decisión que se formaliza meses después de que la firma fuera señalada por el gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con operaciones relacionadas con lavado de dinero de grupos criminales, aunque la autoridad mexicana aclaró que la revocación derivó de una solicitud voluntaria presentada por Vector Casa de Bolsa el 1 de diciembre de este año; de acuerdo con un oficio publicado en el Diario Oficial de la Federación, la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores aprobó por unanimidad retirar la autorización para organizarse y operar como casa de bolsa, conforme al acuerdo adoptado por la asamblea general extraordinaria de accionistas, en un movimiento que representa la salida formal de Vector del negocio bursátil y que tiene implicaciones relevantes para el mercado financiero, tanto por el perfil de su accionista principal como por el mensaje que envía en términos de cumplimiento regulatorio, gestión de riesgos y fortalecimiento de la confianza en el sistema financiero mexicano.

Voz en off. La firma del convenio de colaboración entre la plataforma de movilidad inDrive y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México para reforzar la atención inmediata ante incidentes y mejorar la seguridad de pasajeros y conductores es, sin duda, un paso positivo que reconoce la importancia de la coordinación público-privada y del uso de tecnología para enfrentar los retos de la movilidad urbana en la capital, en particular con la integración del botón SOS de la aplicación con “Mi Policía”, que promete una comunicación directa con el jefe de cuadrante y el envío automático de la ubicación en tiempo real; sin embargo, más allá del acuerdo en el papel, el verdadero reto estará en la ejecución, pues el funcionamiento efectivo de este esquema dependerá en gran medida de que inDrive cumpla puntualmente con su parte, asegure la correcta operación de la herramienta, la calidad de la información que se comparta y la capacitación de su red, por lo que será en los resultados y en la respuesta real ante emergencias donde se podrá medir si este esfuerzo se traduce en una mejora tangible en la seguridad o si queda solo como una buena intención...