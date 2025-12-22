Europa seguirá financiando la guerra con Rusia

Héctor Badillo. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Los lideres de la Unión Europea llegaron a un acuerdo para emitir una deuda conjunta de 90 mil millones de euros para financiar a Ucrania tras el fracaso sobre la propuesta para utilizar los activos rusos.

Solo tres países del bloque europeo, Hungría, República Checa y Eslovaquia, quedaron fuera del plan de financiamiento para Ucrania. En el caso de Hungría, su gobierno tiene claro que Ucrania no pude competir militarmente con Rusia y deberá ceder concesiones para ponerle fin a la invasión de Moscú.

En un primer momento, la Comisión Europea y el canciller alemán Friedrich Merz propusieron utilizar los activos del Banco Central ruso, que están actualmente inmovilizados para financiar a Ucrania, pero Bélgica pedía garantías ilimitadas, ya que son los responsables de esos activos y temen que Rusia tome represalias por utilizar ese dinero.

El presidente ruso Vladimir Putin se manifestó al respecto y dijo que Europa le ha robado a su nación tras congelar esos activos en represalia por la invasión en Ucrania.

Para la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el canciller alemán usar los activos del Banco Central ruso era la mejor opción para financiar a Ucrania, lo que causó fuertes negociaciones entre los países miembros de la Unión Europea.

La falta de apoyo para hacer pagar a Rusia por los daños en contra de Ucrania echó abajo el plan de Von der Leyen y Friedrich Merz y dio paso al préstamo conjunto del cual se va a beneficiar Kiev.

Ucrania recibirá el préstamo millonario sin necesidad de pagar los intereses y la Unión Europea quiere que se pague con fondos procedentes de las presuntas reparaciones de Rusia, algo que está en el imaginativo porque se ve imposible que Moscú pague alguna compensación por la invasión a Ucrania.

El gobierno húngaro es uno de los más críticos ante este préstamo que según el presidente de Hungría, Viktor Orban, es perder el dinero, ya que Ucrania no podrá devolverlo y tampoco asegura que los ucranianos logren una victoria en el campo de batalla.

Por otro lado, países como Francia, Alemania y España celebraron el acuerdo de deuda conjunta, pues consideran que es la solución más rápida para que Ucrania cubra sus necesidades financieras en esta guerra que lleva más de cuatro años.

Este préstamo se realiza en medio de las negociaciones de paz impulsadas principalmente por Estados Unidos, país que está cansado de financiar una guerra en Europa y por ello quiere que se firme la paz cuanto antes.

Ante este panorama, Europa apuesta por dos vías, una de ellas es que sabe que Rusia puede mantener la guerra durante años y por ello dio el apoyo financiero a Ucrania y el otro camino es que se firme la paz y se utilice el préstamo millonario para reactivar al país tras la finalización de la guerra.