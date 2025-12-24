Happy Xmas en la Política Social

Happy Xmas (War Is Over): “And so this is Christmas / And what have you done?”. Se preguntaba John Lennon en diciembre de 1971, y es mi tentación de fin de año plantearlo nuevamente. Pasaron 54 años. En la Ciudad de México ese cuestionamiento no es reclamo, sino inquietud ante el desempeño gubernamental y el del otro extremo del puente construido con una comunidad ampliamente mayoritaria, cuya riqueza incluye empatizar en tiempos de paz.

Claro, siempre debe disponerse a dialogar con las minorías menos afables y más distanciadamente navideñas, en cuya mirada el país se cae desde el 2018, aunque la legitimidad del cambio de régimen se mantenga sólidamente.

La administración encabezada por Clara Brugada ha dado continuidad a una decisión central de la 4T, aterrizada en la capital nacional por la ahora Presidenta Claudia Sheinbaum, desde el momento de asumir la Jefatura de Gobierno: la política social no es caridad estacional, sino intervención estructural.

En la premisa de Lennon de hacer posibles el bienestar y la paz “si tú quieres” (if you want it), el Gobierno capitalino ha traducido ese “querer” en presupuesto, infraestructura, seguridad y derechos.

Atender las brechas persistentes mediante becas escolares y pensiones universales responde a una lógica elemental: si el riesgo es social, la respuesta no puede ser individual. Al cierre de este año, programas como Desde la Cuna o apoyos de transporte para las y los universitarios operan como una red de seguridad donde cae aquel acróbata del mercado arrojado por las inhabilidades del capitalismo o por la voluntad individual inexistente o equívoca en una familia pauperizada.

El componente más ambicioso es el Sistema Público de Cuidados. Durante décadas, el cuidado fue tratado como una responsabilidad privada asignada a las mujeres, invisibilizada y no remunerada. Las Utopías, convertidas en el corazón de los barrios, son espacios para redistribuir el tiempo, el recurso más escaso en la vida urbana. Algo semejante ocurre con Mercomuna al articular la política social con la economía local, aplicación práctica de la solidaridad comunitaria.

Es un entramado de políticas con significado agregado en estas fechas. El pesebre, más allá de una escena religiosa, es una poderosa metáfora del cuidado hasta por los más ateos de las izquierdas. El Estado cuidador ofrece abrigo, atención y previsión. Si Lennon invitaba a dejar de lado los conflictos para enfocarse en la humanidad compartida, la política social de la CDMX busca reducir las enormes desigualdades sociales mediante la justicia distributiva, así sea solamente a través de la revisión asertivamente sensible del erario.

Nada elimina los riesgos —política social burocratizada, ineficiente o capturada políticamente—. Solamente quien no hace nada no fracasa y, como en Happy Xmas, construir lo social es invitación a la comunidad a lo justo y lo pacífico.