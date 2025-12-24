› Rocha Cantú en París

Y el que en estos días de festejos navideños está entrándole a la pirotecnia político-judicial y en una de ésas, se podría quemar es el empresario Raúl Rocha Cantú, nos comentan. Y es que resulta que alguien lo cachó en París disfrutando de múltiples lujos, mientras aquí en el país es perseguido judicialmente por delitos más que graves como tráfico de huachicol y de armas. En las benditas redes, el periodista Sergio Sarmiento difundió una foto que le tomaron al copropietario de Miss Universo nada menos y nada más que en el bar Vendôme del Hotel Ritz París. En la imagen, Rocha aparece relajado y sin mayor preocupación, a pesar de que en nuestro país las autoridades han determinado que debe ser detenido, para enfrentar los cargos que se le imputan tras haber perdido el recurso de oportunidad con el que aportaría información para desmantelar la red delictiva en la que habría participado. Por lo pronto, Joyeux Noël!

› ¿Una ventana para Saúl Monreal?

El espíritu de la Navidad, nos dicen, también le llegó al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, quien, en un acto de generosidad política —o póngale usted el nombre que mejor considere— y después de haber declarado que el tricolor ya no está para ocurrencias rumbo a los procesos electorales de 2027 y 2030, dejó abierta la puerta para que el senador de Morena Saúl Monreal, considere unirse a los priistas en el ánimo de darle oxígeno a sus aspiraciones por la gubernatura de Zacatecas, una posibilidad prácticamente descartada en la 4T, después de que hasta la Presidenta Claudia Sheinbaum rechazara su postulación, ya que esto implicaría consentir el nepotismo, pues otro Monreal ocupa actualmente ese cargo. Frente a este contexto, Alito Moreno dijo que no tendría inconveniente en recibir a Saúl, incluso cuando, afirmó, el PRI tiene una gran baraja de opciones para ser competitivo en la elección zacatecana.

› Shot de Tequila por la austeridad

Nos informan que, aunque tenía las mejores intenciones en estas fiestas decembrinas, al alcalde morenista de Tequila, Jalisco, Diego Rivera, le habría resultado mejor no hacer ningún tipo de manifestación navideña. Y es que, dicen, el edil organizó una posada digna de recordarse, no sólo porque el despilfarro fue más que evidente, sino porque todo el mundo recordó que hace apenas unos días, el presidente municipal aplicó la chillona con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, para pedirle un adelanto de la partida presupuestal que toca a los municipios, pues se había quedado en números rojos y no le alcanzaba para pagar los aguinaldos a sus trabajadores. Bueno, pues esa realidad planteada no se notó en el pachangón que ofreció, donde, por si fuera poco, rifó un auto nuevecito de paquete que, dicen, para no quemarse solo, estaba forrado con el logotipo de Morena, cuyo lema, todos lo sabemos pese a todo, sigue siendo la austeridad republicana. En fin.

› Game over al peleado impuesto

Vaya correctivo de cierre de año con el que la Presidenta Claudia Sheinbaum sorprendió a propios —o sea, a los legisladores de Morena en San Lázaro— y a extraños, después de que ayer anunciara su decisión de dejar sin efecto el impuesto de ocho por ciento que se aprobó —y esto lo dejó bien claro, sin su consentimiento— a los videojuegos con contenido violento. La mandataria no dejó pasar el hecho de que aun cuando ella misma solicitó que se eliminara ese apartado del Paquete Económico 2026, las y los diputados del oficialismo se aferraron a incluirlo. Sheinbaum explicó que simplemente es imposible crear un criterio objetivo que indique cuál videojuego es violento y cuál no lo es y que, si la idea es, más que recaudar, promover la paz entre la juventud, es mejor plantear otro tipo de estrategia. Nos dicen que la decisión presidencial generó un reconocimiento desde el oficialismo, pero sí dejó inquietos a los diputados guindas, quienes plantearon que, entonces, tendrá que haber un trámite legislativo que reforme lo ya reformado.

› Justicia en caso Monzón

Tras un largo juicio en el que no pocas veces se acusó que se aplicaron tácticas dilatorias y artilugios legales para entorpecerlo, ayer un tribunal de Puebla determinó que el expolítico priista Javier López Zavala y las dos personas que contrató para ejecutar el crimen, son culpables del feminicidio de la abogada y activista en favor de las causas de las mujeres, Cecilia Monzón. El asesinato perpetrado por dos hombres que le dispararon cuando la abogada viajaba en su camioneta en calles de Cholula, Puebla, en 2022, conmovió al país e incluso provocó una condena del Gobierno de España, el Instituto Nacional de las Mujeres, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre otros. El siguiente paso en el juicio es que se determine la sentencia contra quien fuera candidato a gobernador de Puebla, y es sabido que la familia de la abogada busca que se le aplique la pena máxima que para ese delito es de 60 años de prisión. Pendientes.

› El embajador se quita el sombrero

Y nadie puede obviar las acciones del Gabinete de Seguridad contra el crimen organizado, no sólo en este primer año del sexenio de la Presidenta Claudia Sheinbaum, sino con las detenciones anunciadas ayer, de miembros clave del Cártel de Sinaloa. Esto, nos dicen, tampoco pasó desapercibido en Estados Unidos, donde aun con las presiones de Donald Trump, más de uno de sus funcionarios reconoce la cooperación y el trabajo para combatir la inseguridad. Es el caso, nuevamente, del embajador estadounidense en nuestro país, Ronald Johnson, quien destacó en sus redes sociales los esfuerzos del Gobierno de México para golpear “directamente la estructura y el financiamiento de uno de los principales cárteles”. El diplomático, quien compartió imágenes de los arrestos, comentó que no se trata de un movimiento aislado, sino que representa un acto que debilita la capacidad del narco y demuestra el resultado del trabajo conjunto en ambos lados de la frontera. Ahí el dato.