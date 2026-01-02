2025: primeros resultados

Arturo Damm Arnal. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Ya tenemos los resultados de la Bolsa Mexicana de Valores (del Índice de Precios y Cotizaciones, el IPC, compuesto por las acciones de las 35 empresas más representativas del mercado bursátil, que nos da una imagen general de su desempeño). Del tipo de cambio peso - dólar (del FIX, un promedio que el Banco de México publica diariamente, a las 12:00, y que se usa como referencia para liquidar obligaciones pagaderas en dólares). De la tasa de interés (la de los Certificados de la Tesorería de la Federación, Cetes, a 28 días, la que el gobierno le paga a quien le presta dinero).

En los tres casos se trata de precios: de las acciones, del dólar y del crédito (la tasa de interés no es, como se afirma frecuentemente, el precio del dinero, sino del crédito, algo muy distinto).

En 2025 la Bolsa Mexicana de Valores ganó nominalmente, sin descontar la inflación, 29.80%. Este fue su comportamiento durante los primeros siete años de la 4T: 2019, ganó 4.45%; 2020, ganó 1.21%; 2021, ganó 20.98%; 2022, perdió 9.03%; 2023, ganó 18.41%; 2024, perdió 13.72%; 2025, ganó 29.80%, dando como resultado el mejor año de los siete considerados: cinco, el 71.43%, con ganancias; dos, el 28.57%, con pérdidas.

Fue el 3 de enero cuando el IPC alcanzó su mínimo anual, en 48,985.79 unidades, y fue el 26 de diciembre cuando alcanzó el máximo, que además es el máximo histórico, en 65, 636.36 puntos. Entre el mínimo y el máximo se obtuvo una ganancia del 34.00%.

Suponiendo inflación del 3.77% en 2025 (el promedio de las 41 respuestas recibidas por el Banco de México en su encuesta de diciembre a los economistas del sector privado), la ganancia real, ya descontada la inflación, del mercado bursátil fue 24.80%.

En 2025 el tipo de cambio peso – dólar, que es el precio del dólar en términos de pesos, pasó de $20.7862 a $18.0012, lo cual dio como resultado una apreciación de nuestra moneda frente a la estadounidense del 13.40%. Este fue su comportamiento durante los primeros siete años de la 4T: 2019, se apreció 4.00%; 2020, se depreció 5.65%; 2021, se depreció 2.81%; 2022, se apreció 4.86%; 2023, se apreció 13.11%; 2024, se depreció 22.86%; 2025, se apreció 13.40%, dando como resultado, de los siete años tomados en cuenta, el de mayor apreciación: cuatro, el 57.14%, con apreciaciones; tres, el 42.86%%, con depreciaciones.

Fue el 4 de marzo cuando se alcanzó el mayor tipo de cambio anual, $20.8518, y fue el 26 de diciembre cuando se alcanzó el mínimo, $17.9042. Entre el máximo y el mínimo se tuvo una apreciación del 14.14%.

Por último, en 2025 la tasa de interés bajó de 10.04% a 7.07%, una reducción de 2.97 puntos porcentuales, el 29.58%. Este fue su comportamiento durante los primeros siete años de la 4T: 2019, bajó 11.26%; 2020, bajó 41.50%; 2021, aumentó 29.48%; 2022, aumentó 83.97%; 2023, aumentó 11.49%; 2024, bajó 10.83%; 2025, bajó 29.58%. De los siete años considerados en cuatro, el 57.14%, la tasa de interés bajó; en tres, el 42.86%, aumentó.

Fue el 7 de enero cuando la tasa alcanzó el máximo anual, 9.88%, y fue el 23 de diciembre cuando logró el mínimo, 7.04%. Entre el máximo y el mínimo se dio una reducción de 2.84 puntos porcentuales, el 28.74%.

La bolsa de valores ganó 29.80%. El peso se apreció 13.40% frente al dólar. La tasa de interés bajó 29.58%. ¿Bueno o malo? Tratándose de precios, depende si vendes o compras.