Desplumarán a proveedores de medicinas 27-28

El próximo 16 de enero concluye la consulta pública sobre la megalicitación —a ver si esta vez sí funciona— de medicamentos y dispositivos médicos 2027-2028 con valor estimado de casi 486 mil millones de pesos que organiza la Secretaría de Salud, de David Kershenobich…, concurso donde las prebases establecen que las empresas participantes deberán formar garantías del 30% del contrato que ganen y costear la entrega en tiempo y forma en 300 diferentes puntos de acopio, revela la radiografía operativa efectuada por el Instituto Farmacéutico México (Inefam).

Si se considera que el Gobierno aún adeuda 14 mil millones de pesos del finado Insabi (ahora IMSS-Bienestar, a cargo de Alejandro Svarch, quien dirigió el fallido instituto que quiso sustituir al neoliberal Seguro Popular), es comprensible el riesgo que implica para los participantes formar garantía de cumplimiento del 10% por el contrato, otro 10% por vicios ocultos y otro 10% de responsabilidad, conforme al reporte detallado del Inefam, de Enrique Martínez y José Carlos Ferreyra.

Por supuesto que no siempre se aceptan en una primera vuelta las entregas de los proveedores, usualmente por cuestiones burocráticas y carencia de homologación de procedimientos digitales entre las distintas instituciones de salud pública… y mientras no se entregue a conformidad del cliente, pues no hay pago ni regreso de la garantía a los proveedores amén de asumir un doble o triple costo logístico por “las vueltas” hacia los almacenes y penalizaciones de 2.5% por cada día de rezago conforme al calendario de entregas y hasta 10% por incumplimientos parciales

TE RECOMENDAMOS: QUEBRADERO Uno menos en su lista

Por cierto, aún se desconoce si la Megafarmaciotototota del Bienestar de Andrés Manuel López Obrador tendrá alguna funcionalidad para el acopio de alguna de las 5 mil 964.3 millones de piezas planeadas adquirir en 3 mil 831 claves médicas.

Y dado que para participar en la megalicitación se requiere por fuerza contar con registro médico, toma especial relevancia el cambio en la dirección de la Comisión Federal de Prevención Riesgos Sanitarios (Cofepris) con la salida de Armida Zúñiga y el arribo de Víctor Hugo Borja (amigo de los hijos de Andrés Manuel López Obrador). El cambio o no cambios en las comisiones clave como la de Autorización Sanitaria (CAS, a cargo hoy de Rafael Hernández) y la de Operación Sanitaria (COS, que lleva Carlos Aguilar) indicará si se podrá mantener la experiencia acumulada en año y medio… o llegará un nuevo equipo relamiéndose los bigotes por los gananciales que dejaría marchantear los registros sanitarios para entrar a la mega compra bienal de casi medio billón de pesos.

Vaya, y es que da la impresión que el concurso estaría hecho para aquellas firmas con inventario disponible en cantidades industriales, con holgura financiera para dar crédito al gobierno federal, sin sorpresas por parte de la Cofepris y certeza de pronto cobro.

Retira Casa Cuervo denuncia contra Diego Rivera. La nueva de Año Nuevo es que Tequila Casa Cuervo, de Juan Domingo Beckmann, retiró su denuncia por extorsión sobre el alcalde de Tequila, el morenista Diego Rivera quien públicamente presumió que habiendo pagado impuesto predial (ya sin la exageración de 20 veces más y una intentona de expropiación) había entregado los permisos de operación a una de las plantas de proceso.

Pero la situación está lejos de haberse solucionado para el morenista; se sabe que cuando menos otras cuatro compañías han presentado denuncias por delito similar contra Rivera, mismas que sigue de cerca la fiscalía de justicia de estado gobernado por José Pablo Lemus.

Hacer el bien, mirando a quien lo necesita. En las pasadas fiestas decembrinas, un gesto de bonhomía y compromiso social fue el que realizó Grupo Mar (Parent Company de Tuny), presidido por Antonio Suárez Gutiérrez y Fundación Eva de Camou, asociación civil que incentiva el crecimiento y desarrollo de comunidades a través de la formación integral de talento joven mexicano, donando 400 latas de atún a la Casa Hogar Mamá Estefana y al Asilo Madre Teresa de Calcuta, ambos recintos ubicados en Sonora.

El donativo fue utilizado durante las celebraciones decembrinas de 83 adultos mayores, grupo vulnerable que de acuerdo a datos publicados en la gaceta oficial de la UNAM sufre maltrato y abandono en un 16%, mientras que cifras del INEGI revelan que solo el 22% recibe apoyo o cuidados especiales en su hogar. Tanto Grupo Mar como Fundación Eva de Camou se han caracterizado por su compromiso social, señalando que estas acciones son el comienzo de un programa alimentario planeado para el sur de Sonora, en el que el primero gestionará el producto mientras la segunda manejará la logística.

Encarecerán carne cuotas de importación. Parece contradictorio que mientras la inflación alimentaria aprieta el bolsillo de las familias en una muy empinada cuesta de enero, la Secretaría de Economía de Marcelo Ebrard decida licitar cupos con arancel preferencial para 70 mil toneladas métricas de carne de res y 51 mil toneladas métricas de carne de cerdo. La mecánica de licitación, considera el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas a cargo de Juan Carlos Anaya, aumentará costos y favorecerá la especulación y no asegurar un abasto complementario ordenado.

Esto, por la falta de transparencia y criterios claros en el otorgamiento del volumen del cupo, lo que limita su efectividad y presiona precios. Y, como ya es el sello del régimen, no fueron tomados en cuenta los comentarios vertidos por los particulares en la consulta de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria.

La licitación, por tanto, parece funcionar más como un mecanismo recaudatorio que uno que asegure el abasto y estabilidad de precios.

¿Quién mató al Señor de Tonayán?. El ataque contra el presidente de Grupo Corona, Adrián Corona, que derivó en su asesinato, fue directo: conforme las primeras indagatorias, su vehículo era seguido desde varios kilómetros antes de la emboscada. Descanse en paz el empresario que lideró la popular marca de licor de caña Tonayán. La interrogante está abierta.