El reto principal

Uno es el bienestar de las personas, que depende de la cantidad, calidad y variedad de los bienes y servicios de los que disponen para satisfacer sus necesidades, y otro el crecimiento de la economía, medido por la producción de esos satisfactores.

Si el fin es el mayor bienestar posible de las personas (más disponibilidad de bienes y servicios), el medio es el mayor crecimiento posible de la economía (más producción de los mismos), que depende de las inversiones directas, las que los empresarios destinan a la producción de bienes y servicios, que dependen de su confianza para llevarlas a cabo, que depende de que sus derechos, a la libertad individual para producir, ofrecer y vender, y a la propiedad privada sobre los medios de producción necesarios para poder hacerlo, estén plenamente reconocidos, puntualmente definidos y jurídicamente garantizados, todo lo cual es la esencia del Estado de Derecho, que en México es Estado de chueco.

Todos los meses, encuestando a empresarios de la manufactura, el comercio, la construcción y los servicios privados no financieros, el Inegi publica el Indicador de Confianza Empresarial, ICE, a partir de las respuestas a estas preguntas. ¿Cómo es la situación económica de su empresa, hoy, comparada con la de hace doce meses? ¿Cómo será la situación económica de su empresa, dentro de doce meses, comparada con la de hoy? ¿Cómo es la situación económica del país, hoy, comparada con la de hace doce meses? ¿Cómo considera que será la situación económica del país, dentro de doce meses, comparada con la de hoy? ¿Cómo es el momento actual para llevar a cabo inversiones directas? Centro la atención en esta última pregunta, la más importante.

El ICE es un índice que va de 0 (total desconfianza), a 100 (confianza total). Entre 0 y 50 hay desconfianza, mayor más cerca de 0 y menor más cerca de 50. Entre 50 y 100 hay confianza, menor más cerca de 50 y mayor más cerca de 100. Ya tenemos los resultados del ICE para diciembre y, en lo relacionado con la confianza para invertir directamente, no fueron buenos.

En diciembre de 2024 el ICE, para invertir directamente, fue de 34.8 puntos. Un año después, en diciembre de 2025, 29.2 puntos. Mayor desconfianza empresarial para invertir directamente. Estamos en problemas.

Este fue, en diciembre, el ICE, para invertir directamente, de los empresarios de la manufactura: 35.8 puntos, 151 meses consecutivos por debajo de los 50. Del comercio: 31.2, 80 meses seguidos por debajo de los 50. De la construcción: 17.8, 175 meses consecutivos por debajo de los 50. De los servicios privados no financieros: 31.8, 23 meses seguidos por debajo de los 50.

Este fue el promedio mensual del ICE, para invertir directamente, durante los primeros siete años de la 4T: 2019, 34.8 puntos; 2020, 20.3; 2021, 29.3; 2022, 32.8; 2023, 41.0; 2024, 38.4; 2025, 30.6. Todos los años por debajo de los 50 puntos (malo) y dos años al hilo con mayor desconfianza (peor). Único resultado posible: menos inversiones directas; menos producción de bienes y servicios, y por lo tanto menor crecimiento, o decrecimiento, de la economía; menor bienestar.

¿Cuál es el principal reto que tenemos en materia de economía? Inmediato, reducir la desconfianza empresarial (difícil). Mediato, aumentar la confianza empresarial (muy difícil).