Venezuela: sólo queda condenar

Carlos Urdiales.

Más es imposible. México junto a Brasil, Chile, Colombia, Uruguay y España, condenó la intervención de fuerzas especiales de Estados Unidos que puso a Nicolás Maduro en el banquillo de los acusados en una Corte de Nueva York.

Las conclusiones generales de especialistas y opinadores es que si bien Maduro es una figura indefendible, la invasión de tropas de élite estadounidenses en Caracas, la destrucción de sistemas de defensa chinos, rusos e iraníes y el asesinato de la guardia pretoriana —más bien cubana— del que fuera hombre fuerte en Venezuela son, justo, condenables.

Hay mucho más que observar para entender.

Hay que mirar a Ucrania, sus recursos naturales y las negociaciones que Donald Trump lidera entre Volodímir Zelenski y Vladimir Putin.

También comprender las reservas petroleras de Venezuela, las más cuantiosas del mundo y sus minerales estratégicos para el desarrollo, desde baterías hasta semiconductores.

Y meter a China en la ecuación.

Un mundo futuro que se disputa con armas y fuerza en el presente. Washington, Moscú, Pekín y una Europa ensimismada que, como viejos gambusinos, están a la caza de la próxima riqueza, la que dará un nuevo balance global; minerales como litio, titanio, manganeso, grafito en Ucrania y coltán, hierro, bauxita y más oro en la franja del Orinoco venezolano.

Trump es el hombre del momento, pero Estados Unidos es el de siempre. Cada vez que reestablece el orden en alguna región, cada que busca armas de destrucción masiva, que persigue terroristas o ahora, narcotraficantes, lo que ha seguido para esas naciones asiáticas, islámicas, centro o sudamericanas es lo mismo.

Desorden democrático, plutocracia y miseria integral para sus pueblos.

Que si la seguridad de sus adictos, que si la democracia en el Caribe o en la Patagonia, que si las guaridas y los patrocinadores de Talibanes, hoy las excusas son menos y la salvaje franqueza de Trump ilustra.

Sí, quieren que el abasto de insumos energéticos desde Venezuela sea para ellos y no para sus némesis chinos y rusos.

México condenó la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Hasta ahí. Este año nuestro país debe refrendar el T-MEC que es vital para una economía que, en tiempos de la 4T, no levanta cabeza. Habrá más reparto, pero hay menos pastel cada día.

Así que la diplomacia azteca goza de un estrecho margen para decir lo progresistamente correcto, lo históricamente debido y ya. A colaborar. Eso sí, exigiendo —solicitando—, una responsabilidad compartida.

Nosotros por los capos del narco. Pero que no vengan por ellos, nosotros se los mandamos y hasta con secuestros de pilón, como el que hizo uno de los chapitos al llevarse a El Mayo Zambada.

Y ellos, pues que paren el flujo de armas. Y que por lo menos, un día, agarren a un narco gringo, que los hay por centenas y más ricos y poderosos que los nuestros.

Comparto mi déjà vu con ustedes, queridos lectores, conocer noticias cómo las de décadas pasadas, Guerra Fría recalentada para alimentar este 2026.