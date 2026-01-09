Carlos Urdiales. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Pidió la Presidenta Claudia Shein-baum al cuerpo diplomático mexicano reunido en Palacio Nacional. El frenesí colonialista de Donald Trump obliga a ello. Y es que no sólo se trata de la hermana Venezuela invadida, su dictador extirpado y el madurismo intacto, también hay una Colombia amagada que, por ahora, dice su mandatario Gustavo Petro, puede dormir tranquila.

También está Groenlandia y sus tesoros congelados, energéticos unos y de canales de navegación otros. En Copenhage los escandinavos no dan crédito a la amenaza trumpista de ser la versión escandinava de una incursión militar estadounidense como en el Caribe venezolano.

¿Alguien duda ahora que la bestia es capaz de apropiarse por activas y pasivas del gélido territorio?

“Estar atentos” pidió nuestra Presidenta a embajadores, cónsules y representantes de México a lo largo y ancho del mundo.

En el año que inicia, Brasil y Colombia tendrán elecciones presidenciales. Los gobiernos progresistas van cayendo de a uno en la región y aunque hoy las encuestas parecen avalar a Lula y Petro respectivamente, los meses y el miedo pueden alterar esas perspectivas.

Para el Gobierno mexicano emanado de Morena, la probabilidad de quedar ideológicamente solo en el continente justo en medio de la revisión y negociación del T-MEC, no es un buen escenario.

Para los halcones que, según AMLO, mangonean a Donald Trump, el cuadro no podría ser mejor, arrinconados por el mal desempeño económico del país y también a nivel de gobiernos izquierdistas en América Latina.

Estemos atentos porque mientras el mundo se nos enreda, la casa no está mejor.

Sí, los homicidios bajan en su estadística, pero que sean menos no es estar bien. Dislates morenistas como el registrado en esta casa editorial cuando la joven vocera del partido oficial en la Ciudad de México convirtió al narco nacional en fuente insustituible de empleos, no suman.

Y agregue los ímpetus de Masiosare de los duritos del movimiento, como Rafael Barajas, El Fisgón, o Epigmenio Ibarra, trazando en el imaginario colectivo clientelar que, ante el salvaje Trump, acá en México hay mucha selva, trinchera, pueblo y Presidenta, tampoco.

Y una reforma política electoral que, sin presentarse aún ya provoca desencuentros entre la operación legislativa del diputado Ricardo Monreal y la operación de su vicecoordinador, Alfonso Ramírez Cuéllar; la polémica, la primera, es si la presentan en enero o mejor el 5 de febrero. Claudia Sheinbaum dice: Simplemente no está lista.

Y si no es ahora no será. El 2027 está bloqueado por la elección intermedia, la consulta popular para la revocación de mandato de Sheinbaum y la segunda parte de la elección del acordeón, la otra mitad del aparato judicial. Y después, todo será en clave 2030.

Así que la intención de discutir no sólo cuántos plurinominales debemos o no tener o cuántos centavos ahorraríamos si el Senado también se adelgaza sino, sobre todo, el costo de mantener tan bien financiados a los partidos políticos, también está bajo la amenaza indirecta de Trump. Estemos atentos pues.