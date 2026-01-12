México: y entonces Díaz-Canel soltó el arpa…

En el ajedrez geopolítico de América Latina, donde Donald Trump y el trumpismo retomaron la batuta —buscando acotar y, de ser posible, suprimir la presencia de China y Rusia en los negocios y la política— dos eventos recientes son altamente significativos: que el dictador Miguel Díaz-Canel conminara —como no sucedió en 60 años de socialismo tropical— a sus correligionarios del Partido Comunista Cubano a reconocer sus errores en medio de una irreversible crisis económica y social…, mientras que los dos portaviones estadounidenses que encabezaron la captura del venezolano Nicolás Maduro, se movilizaron hacia el norte de Cuba.

A Díaz-Canel y su camarilla no le ha quedado más que un discurso bravucón que ningún cubano cree, pero también las armas para reprimir a su propio pueblo. Y en medio de ello, la próxima renegociación del acuerdo comercial de México con Estados Unidos, un tratado que a lo largo de las décadas generó relaciones simbióticas de inversión —y tránsito de personas— con valor superior al medio billón de dólares anuales y que ahora presiona a 54 frentes. Y por si fuera poco, está el reclamo de Trump a la administración de Sheinbaum por “no hacer lo suficiente” y, por ello, la amenaza de posibles incursiones del ejército estadounidense en territorio mexicano.

El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, ha presentado denuncias penales contra los principales líderes de Morena por presuntos negocios con los cárteles narcoterroristas y ha ido a exponerlo ante EU como un peligro regional.

Así, la negociación comercial y de inversión corre en paralelo con asuntos de seguridad y supremacía global. Vaya momento para Marcelo Ebrard como secretario de Economía de renegociar el acuerdo que alimenta 50% de la economía nacional. Está por verse el alcance del acto de autocrítica que el jueves pasado hizo Díaz-Canel a la forma y fondo de cómo funciona la estructura vertical de la dictadura. Pero, sin duda, es un primer y notorio acto de claudicación el ya no acusar “al pasado capitalista” ni al “bloqueo comercial” de todas las penurias isleñas.

La autodenominada izquierda mexicana, por una u otra razón, identifica a la dictadura cubana como luz, guía y epicentro sagrado. Y esa corriente política, hoy gobierno, le ha prodigado todo tipo de apoyos por denigrantes que resulten (contratación de médicos) y de alto riesgo para la estabilidad financiera nacional por suministrarle a la dictadura petróleo y combustibles a raudales a Cuba… y que el Departamento de Seguridad, de Kristi Noem, eventualmente impida a Pemex financiarse en mercados de EU por violar la Ley Helms-Burton. La pregunta es si el presente régimen mexicano asumirá el cambio en AL hacia gobiernos liberales y de mercado… o si pretenderá mantenerse como “flama de lucha social” y refrendar su alianza con Díaz-Canel en momentos decisivos ante eventos como la reforma electoral elaborada por Pablo Gómez.

AIFA-ANAM: menos volumen de carga, más valor. Recién le adelanté que en todo 2025 se movilizaron más de 7 millones de pasajeros (12% más anual) desde el AIFA, ubicándose como el sexto aeropuerto más activo del país, especialmente por sus operaciones hacia destinos nacionales como la Riviera Maya. En materia de carga se ve un patrón hacia una vocación más definida y de mayor cuantía: se movilizaron 406 mil 192.74 toneladas todo el año pasado, una reducción de 9.2% respecto a 2024…, pero en cuanto a la recaudación fiscal el valor pasó de 76 mil 464 mdp a 100 mil 239 mdp, un aumento de 31% en la captación del derecho a importaciones.

Y esto resulta de dos eventos clave: 1) el aeropuerto, del general Isidoro Pastor, atrae carga de menos peso, pero de mayor valor para procesos manufactureros que se efectúan en el polígono de Santa Lucía como se comprueba en la constante edificación de naves industriales en la zona; 2) mejoró y amplió el trabajo de la Agencia Nacional de Aduanas de México, de Rafael Marín Mollinedo, para identificar, clasificar y registrar insumos que entran y productos terminados que salen del país. Así los datos duros.

Transgénicos y Villalobos, la visión de un científico. El próximo 30 de enero el exsecretario de Agricultura, Víctor Villalobos presentará su libro “Los transgénicos. Oportunidades y amenazas en la agricultura”, tema del que es una persona autorizada desde todos los ángulos, como político y científico en el pasado gobierno: la voz que desafió a los “chamanes” de Andrés Manuel López Obrador por la patológica prohibición a la importación de maíz genéticamente modificado. En el libro y bajo el entendido de que todo adelanto científico y tecnológico implica riesgos, Villalobos pugna porque, “en lugar de cerrarnos a la biotecnología, debemos sopesar los riesgos frente a los beneficios, desarrollar capacidades nacionales, impulsar la investigación sobre los riesgos reales que puedan representar y crear la normativa necesaria para regular su uso y cultivo”, señala el hoy integrante de la organización de ciencia mejor acreditada del mundo en acciones y soluciones para mitigar el hambre de la humanidad, The World Food Prize Foundation que encabeza Mashal Husain.

Y advierte que “de no invertirse en investigación y desarrollo, no será posible incrementar la producción para satisfacer la demanda mundial y mucho menos se logrará la seguridad alimentaria y disminuir el impacto ambiental. La gran pregunta es ¿Qué se está haciendo en nuestro país al respecto? A la fecha seguimos dependiendo de la importación maíz transgénico que incrementa año con año”. Será todo un Bestseller.