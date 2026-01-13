Llegó para quedarse (2/2)

En México, dado que el Banco de México tiene una meta de inflación, ésta llegó para quedarse. La meta puntual es 3%, más menos un punto porcentual de margen de error, por lo que la mínima inflación aceptable es 2% y la máxima 4%.

Que el Banco de México tenga una meta de inflación del 3% quiere decir que tiene que hacer, todo lo que tenga que hacer, para que la inflación sea 3% y mantenerla en 3%, algo que no ha logrado, muestra de su ineficacia.

En 2025 la inflación anual (comparando el Índice Nacional de Precios al Consumidor de diciembre de 2025 con el de diciembre de 2024), fue 3.65%, dentro de los márgenes de la meta (de 2% a 4%), pero 0.65 puntos porcentuales por arriba de la meta puntual (3%), el 21.67%. La inflación anual, promedio mensual, fue 3.81%. La mayor se registró en mayo, 4.42%, 1.42 puntos porcentuales por arriba de la meta puntual (3%), el 47.33%, y 0.42 por arriba de la máxima aceptable (4%), el 10.5%. La menor se registró en julio, 3.51%, 0.51 puntos porcentuales por arriba de la meta puntual (3%), el 17.0%, y 0.49 puntos porcentuales por debajo de la máxima aceptable (4%), el 12.25%. Tanto por la eficacia del Banco de México para lograr la meta que el mismo se impuso, meta que debe ser la puntual.

En lo que va del siglo XXI, de 2001 a 2025, la inflación promedio anual fue 4.32%, 1.32 puntos porcentuales por arriba de la meta puntual (3%), el 44.00%, y 0.32 por arriba de la máxima aceptable (4%), el 8.00%. Fue en diciembre de 2015 cuando se registró la menor inflación anual, 2.13%, y fue en agosto y septiembre de 2022 cuando se registró la mayor, 8.70%. Tanto por la eficacia del banco central para conseguir la meta, que debe ser la puntual.

De 1971 (año a partir del cual tenemos el actual registro de inflación), a 2025, la inflación acumulada en México fue 1,128,526.99% (sí: ¡un millón, ciento veintiocho mil, quinientos veintiséis, punto noventa y nueve por ciento!). La inflación promedio anual fue 17.04%. La mensual 1.42%. ¿Aceptable? ¡De ninguna manera!

Uno de los libros de Murray Rothbard (1926 – 1995), uno de los más importantes representantes del anarcocapitalismo, y excelente economista (su libro Man, economy and state (1962), es, hasta el momento, uno de los mejores tratados de economía que se haya escrito, que llevó hasta sus últimas consecuencias lógicas Human Action (1949), de Ludwig von Mises), lleva por título What has government done to our money? (1963), pregunta que los mexicanos deberíamos de hacernos en estos términos, ¿Qué le ha hecho el Banco de México a nuestro dinero?, pero, sobre todo, ¿Por qué se lo ha hecho?

¿Qué le ha hecho? Con 1,128,526.99% de inflación acumulada en 55 años está muy claro. Lo que no está claro es, ¿por qué?

Vuelvo a lo escrito en el anterior Pesos y Contrapesos: “Si revisamos los documentos del Banco de México, en varios se dice que la meta puntual de inflación es 3%, pero en ninguno se explica por qué el banco central tiene una meta de inflación, por qué está a favor de la pérdida en el poder adquisitivo de nuestro dinero y, por lo tanto, de nuestro trabajo”, omisión inaceptable.

El Banco de México deben explicarnos por qué tiene una meta de inflación, por qué está a favor de la pérdida del poder adquisitivo de nuestro dinero y nuestro trabajo, por qué favorece lo económicamente ineficaz y éticamente injusto.

Esperamos respuesta. ¿Nos la dará? Lo dudo.