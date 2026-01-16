Panaut y la ingeniería social del fraude

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

El discurso es bonito: el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut) atacará la extorsión y fraude telefónico al identificar de donde salen las llamadas telefónicas… como si las llamadas cursaran redes analógicas y los criminales —desde la sala de su casa— discaran los números de sus víctimas. El fraude es el delito más extendido conforme a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (Envipe), mismo que en su gran mayoría es por vías digitales que no consideró el padrón impuesto por los entenados de José Peña Merino en la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.

Los números digitales VPN en paquetes internacionales, los “virtual callcenter”, la mensajería instantánea y transacciones en redes sociales, así como mensajes cortos (SMS), son algunas de las formas en que se realizan tales delitos. Para ejecutarlos, describe Oscar Rosado, presidente de Comisión Nacional de Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), los delincuentes utilizan “ingeniería social” para sorprender, atemorizar o agradar a sus víctimas a fin de obtener los datos que permitan acceder a cuentas bancarias, lista de contactos y demás datos sensibles, ya sea por mensajes cortos y/o redes sociales que invitan a conectarse con páginas de internet apócrifas (pharming).

La Envipe más reciente muestra que a septiembre de 2025 se denunciaron 7,574 fraudes por cada 100 mil habitantes. Esto, arriba del segundo delito más denunciado, robo o asalto en transporte o vía pública, con 6,003 casos por cada 100 mil personas.

TE RECOMENDAMOS: SOBRE LA MARCHA Reforma sin aliados y con mal clima

Sin embargo, debido a la falta de denuncias, existe una subestimación de ese crimen.

“Además hay un gran hoyo negro de información”, señala Oscar Rosado, al recordar que las denuncias por fraude van en torno a servicios bancarios, pero no existen datos ciertos del pharming en el sector comercial y de servicios. De hecho, la Fintech Konfio que dirige David Aran, estima que hasta 45% de las empresas en México han sufrido intento o materialización de fraude financiero, especialmente en los estados de Nuevo León, Jalisco, Colima, Veracruz y Quintana Roo, con un impacto de 7,000 pesos en pérdidas cuando se consuma el delito.

Además del pharming, los estafadores se valen de herramientas tecnológicas como Inteligencia Artificial, deepfakes y clonación de voz, lo cual exige a las instituciones recurrir a soluciones más robustas para garantizar la seguridad de sus clientes y de sus propios flujos de efectivo.

Aerolíneas como Viva, que dirige Juan Carlos Zuazua, y Volaris, a cargo de Enrique Beltranena, advierten a sus usuarios de realizar compras digitales sólo en páginas oficiales. Igualmente, Hoteles Riu, que conduce Luis Riu Güell, también advierten de fraudes a través de páginas falsas con promociones increíbles. Konfío, por su parte, emite una tarjeta blindada con alertas y bloqueos automáticos en caso de operaciones extrañas y no validadas.

En todo caso, la primera gran recomendación a los consumidores que hace la Condusef, bancos, comercios y prestadores de servicios, es desconfiar de ofertas extraordinarias y a precios que resultan de ensueño que reciban de manera no solicitada por vía digital.

Y eso, no lo resuelve un Panaut… que tiene más bien un interés de control político de la conversación por Internet.

Salinas-Bessent: preocupación por rumbo económico. Ayer, en su visita a Estados Unidos, el empresario Ricardo Salinas Pliego se reunió con el secretario del tesoro Sccot Bessent, a quien mostró las fortalezas del Grupo Salinas: en cuanto Banco Azteca, a cargo de Alejandro Valenzuela, los duros controles para evitar el lavado de dinero en el octavo banco más grande de México y por donde cursa el 50% de las remesas; la relevancia de Italika, que lleva Alberto Tanus, como principal proveedor de motocicletas en el país y de Totalplay, que conduce Eduardo Kuri como la segunda fuerza en las telecomunicaciones mexicanas.

Sin embargo, Salinas Pliego expresó formalmente ante el más alto funcionario financiero de Estados Unidos su preocupación por el rumbo económico de México, pues la falta de certidumbre y condiciones para la inversión productiva impide el crecimiento sostenido, por lo que el empresario reafirmó su compromiso con el Estado de derecho y la necesidad de reglas claras para lograr la “prosperidad incluyente”.

Y vaya, un enfoque semejante al que expuso Juan José Sierra, al presentar la encuesta sobre perspectivas 2026 de la Confederación Patronal de la República Mexicana, pues sólo 44% de sus agremiados consideran que existen condiciones para invertir… y con grandes contrastes regionales debido a la inseguridad, la incertidumbre política y corrupción en gobiernos.

Tres camioneros, una Canacar. Y este jueves arrancaron las campañas de los tres candidatos que buscan encabezar la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga para suceder a Miguel Ángel Martínez. Se trata de una de las pocas ocasiones en que se juega la presidencia del organismo sin un candidato de unidad. El esfuerzo democrático es admirable… aunque, de entrada, hubiera sido más cordial que a todos los candidatos los hubiesen registrado de manera rápida y expedita en vez de hacer esperar a algunos de ellos hasta cinco horas.

En fin, los tres candidatos ya en ruta para conseguir apoyo y votos durante todo un mes: Augusto Ramos, Ramiro Montemayor y Rómulo Mejía encienden motores. Ojalá no haya cerrones ni montachoques.

Moody’s, el mensaje a Rodríguez Ceja. Si no había quedado claro que el miércoles envió Moody’s Investors su manifiesta decepción a la pérdida de confianza a Banco de México, ayer la firma que dirige Lisa Sawicki aprobó de panzazo la emisión de 4,750 millones de euros (calificación BBB-). En una quincena, el actual gobierno se endeudó con casi un cuarto de billón de pesos para solventar gasto corriente y pagar intereses de deuda.

“Un banco central que pierde confianza, pierde todo”. Sentencia de expertos.