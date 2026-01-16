Reforma sin aliados y con mal clima

Carlos Urdiales. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Legisladores de Morena van, vienen, hablan y redactan con Palacio Nacional una reforma política imaginada por la Comisión Presidencial que encabeza Pablo Gómez para que nadie acuse a la 4T de apetitos autoritarios.

Lo que Morena presente como iniciativa tendrá entre sus objetivos preservar la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE), quitar fuero a diputados y senadores, revisar la operatividad y el costo de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), fomentar, encauzar la democracia participativa con más y mejores consultas populares y el sentido de la representación proporcional, así como sus mecanismos de asignación.

Cercanos al proceso estiman que una reforma así demandará alrededor de 12 modificaciones constitucionales y muchas leyes secundarias. Para tocar la Carta Magna, Morena necesita el voto de dos terceras partes del Congreso.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Arranca con atención ciudadana

En diputados, el partidazo en el poder suma 253 de los 335 que necesitaría. Con sus aliados del PVEM y PT tendría esa mayoría calificada.

Pero al parecer no los tendrá. Ni la franquicia electorera del tucán ni los petistas de Alberto Anaya imaginan reformar para restar. Para reducir sus financiamientos públicos y la cobertura de posiciones ejecutivas que alimentan sus ecosistemas de poder y dinero.

A los coordinadores de AMLO en las cámaras de senadores y diputados la Presidenta Sheinbaum les pidió cabildear con PT y PVEM para lograr una reforma de avanzada, inédita en tanto las reingenierías electorales suelen impulsarlas los derrotados y no los que ganaron por amplios e incuestionables márgenes.

Entre foros liderados por el equipo de Pablo Gómez y la coordinación de Ricardo Monreal y Adán Augusto López con la oficina de la jefa del Poder Ejecutivo, los patrones del Verde avisan que no van. Y el coordinador de los petistas se pregunta frente a la prensa: ¿Qué necesidad hay y, sobre todo, si hoy por hoy es realmente necesaria la bendita empresa constitucional?

Mientras, el camino a la iniciativa de reforma se cimenta sobre las polémicas no superadas respecto a si hay o no sobrerrepresentación de Morena y comparsas —que ahora no lo parecen tanto—, y en el Legislativo Federal los pronósticos de éxito se enfrían más que el país con las ondas gélidas procedentes del norte.

Y más que masas polares, son los embates del conquistador Donald Trump, empoderado y encarrerado mandatario que cada día tensa más al mundo con el amago de apañarse la danesa Groenlandia, mientras Europa despierta del letargo regional y decide estacionar tropas sobre el apetitoso hielo escandinavo.

Una declaración de intenciones sin bélicos discursos que comunican a Trump El Bárbaro, si invades aquí la respuesta será colectiva. Veremos.

Simultáneamente, el periódico The New York Times revela que la pretensión de la Casa Blanca para que la CIA o los Delta Force “acompañen”, como cosa nuestra, a soldados o marinos cuando persigan y destruyan laboratorios de fentanilo, así como a quienes los regentean.

El ambiente nacional de frente a otra escala en la épica hoja de ruta heredada.