El poeta y ensayista Armando González Torres (Ciudad de México, 1964), figura destacada del periodismo cultural mexicano, autor de más de 15 libros y acreedor de varios premios literarios nacionales (Alfonso Reyes, José Revueltas...) publica Jardines en el cielo. ¿Qué hacer con las utopías? (Ariel, 2025): cuaderno de ensayo que es un atlas de las utopías más relevantes ideadas por el ser humano: desde Tomás Moro a las distopías y los regímenes totalitarios del siglo XX. Balance de gestos de personajes excéntricos asediados por apuestas imposibles: trazos futuristas donde la desigualdad, la escasez, el hambre, la injusticia, el dolor y las guerras desaparecen: el porvenir se inflama de certidumbres, es posible la concordia.

“Las utopías han estado marcadas por ideas revolucionarias, novedosas, tanto en los aspectos económicos como sociales en un programa de libertades individuales, derechos humanos y armonía con el entorno natural. Sin embargo, detrás de todas esas aspiraciones se escondía un entramado de exaltación desbordada, fanatismo, malaventura y absolutismo. Recorro y me interno en capítulos que van desde la invención del género (Moro), que amplían Campanella-Bacon y el socialismo utópico (siglo XIX), hasta desembocar en las utopías totalitarias”, me dijo Armando González Torres.

¿Un divertimento desde la perspectiva del ensayo? He querido que el lector lea con goce la síntesis de esas quimeras ideadas por el ser humano de un mundo mejor; apelé a capítulos breves, puntuales y una escritura ágil. ‘Divertimento’ que invita a reflexionar sobre las derivaciones de las utopías presentes en la vida del ser humanos desde 1516, cuando Tomás Moro publica Utopía, hasta los ‘paisajes ilusorios’ de nuestros días.

¿Lienzo ensayístico de festiva erudición y toques humorísticos? Reflexiono y trazo las historias de las utopías, invito a indagar sobre su valor actual y las incidencias en nuestro entorno; propongo una guía de navegación amena que explora en los desafíos de esos autores al proponer entornos igualitarios. Sí, en realidad me planteé realizar un deleitable viaje por esas quimeras literarias. Me interesa establecer un diálogo franco, penetrante, múltiple y sin trabas con los lectores.

¿Parada en el espacio de América con los pueblos-hospitales de Vasco de Quiroga? La utopía se materializó en América en los pueblos-hospitales de Vasco de Quiroga, en las misiones de los jesuitas en Paraguay y en las colectividades laicistas que prosperaron en Estados Unidos durante el siglo XIX. Hablo de una ‘América utópica’: lugar mítico y laboratorio social para el mejoramiento en las normas y la convivencia política.

¿Concluyente análisis de las ‘utopías totalitarias’? No podían faltar esas fantasías dictatoriales que tuvieron presencia en el régimen soviético, el fascismo y el nazismo, y por supuesto en las distopías. Me detengo en el análisis de libros como 1984 y Rebelión en la granja, de Orwell; Nosotros de Zamiátin; Un mundo feliz, de Aldous Huxley; y referencias de El cuento de la criada de Margaret Atwood.

¿Qué nos enseñan las utopías? Han sido ensueños humanos épicos y arrojados; asimismo, nos advierten de los peligros de los proyectos sociales de las dictaduras que se erigen como ‘espejismos de universos ideales’ y derivan en infortunios.

Jardines en el cielo ı Foto: Especial

Jardines en el cielo

Autor: Armando González Torres

Género: Ensayo

Editorial: Ariel, 2025