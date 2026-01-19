Fibra Inn concreta internacionalización

Fibra Inn concretó la internalización de la operación de 28 hoteles mediante la adquisición de los contratos de operación, en una transacción estructurada y ejecutada a través de su fiduciario, Banco Multiva. La operación, valuada en 172.3 millones de pesos, implicó una renegociación económica relevante frente al esquema previo, con una reducción cercana al 60 por ciento respecto a los contratos originales, equivalente a aproximadamente 1.9 años de contraprestación.

Desde una perspectiva financiera y de asignación de capital, el movimiento presenta métricas atractivas, con un periodo de recuperación estimado de cuatro años y un retorno anual proyectado de entre 25 por ciento y 30 por ciento en un horizonte perpetuo, fortaleciendo el perfil de rentabilidad del portafolio y la generación de valor para los tenedores de certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (CBFIs).

En el plano estratégico e institucional, la internalización consolida un modelo de administración más integrado y eficiente, reduciendo la dependencia de terceros operadores y eliminando comisiones recurrentes que impactaban el flujo operativo. Este cambio mejora la transparencia y la calidad de la información operativa y financiera reportada al mercado, bajo los estándares de la Bolsa Mexicana de Valores, y la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al tiempo que favorece una mejor valuación de los activos al reflejar de manera más directa su desempeño económico. El nuevo esquema fortalece la capacidad de Fibra Inn para ejecutar futuras adquisiciones y procesos de crecimiento inorgánico con mayor agilidad, alinear la operación hotelera con la estrategia del fideicomiso y reforzar la disciplina operativa y financiera, elementos clave para inversionistas institucionales, analistas y participantes del mercado de capitales.

OXXO apuesta al sureste. La decisión de OXXO de invertir más de 10 millones de pesos en Macuspana, durante 2026 confirma el interés de la empresa por consolidar su presencia en el sureste mexicano. La inversión forma parte de un plan más amplio de FEMSA, que prevé más de 200 millones de pesos para Tabasco y 64 mil millones a nivel nacional. El proyecto contempla generación de empleo formal y fortalecimiento de la infraestructura comercial. En paralelo, el gerente de Plaza de OXXO en la región, precisó que la relación con las autoridades locales se mantiene en un marco institucional, respetuoso y transparente, sin condicionamientos para la operación de la empresa. El crecimiento económico sostenido requiere certidumbre, procesos ordenados y una línea firme entre lo público y lo privado, con reglas claras para todos.

Estrategia Portuaria. El arribo del CMA CGM ORFEO al puerto de Veracruz confirmó la estrategia de Hutchison Ports ICAVE en la modernización logística del país. La terminal mostró que la infraestructura portuaria mexicana ya opera en una liga distinta, capaz de recibir embarcaciones de gran eslora sin comprometer eficiencia ni seguridad operativa, en un entorno donde el tamaño de los buques define rutas y costos. La empresa, bajo la conducción de Jorge Magno Lecona en México y la región, consolidó una terminal diseñada para responder a la evolución del comercio marítimo, con calados profundos, muelles extensos. Este tipo de infraestructura fortalece la posición del Golfo de México en la competencia regional y refuerza la confianza de las líneas navieras internacionales.

Despidos en GM. Aunque hace apenas unas horas General Motors México, celebraba con discursos triunfalistas y mensajes de compromiso su anuncio de inversión por mil millones de dólares en México para 2026 y 2027, ese festejo se diluye en un sentimiento de decepción y desconfianza tras el despido de cerca de mil 900 trabajadores en la planta de Ramos Arizpe, una decisión que no sólo contradice su narrativa de expansión y estabilidad, sino que evidencia la fragilidad real de su estrategia en el país. La inversión anunciada fue más un gesto político y comunicacional que una señal sólida de certidumbre industrial. Los compromisos de largo plazo pueden evaporarse rápidamente frente a los ajustes del mercado global, y el costo termina recayendo directamente en los trabajadores. Durante el 2025, esta empresa automotriz despidió a 800 trabajadores, luego se sumaron otros 250 en abril y mantuvo los paros técnicos en varias ocasiones.

Voz en off. Novo Nordisk nombró a Patricia Field de León como nueva directora general en México, la estrategia es impulsar el acceso a soluciones innovadoras en el sector salud…Nemak designó a Hervé Boyer, como director general quien sustituye a Armando Tamez Martínez, transición planeada, orientada a asegurar la continuidad operativa y el crecimiento estratégico de la empresa… Google hizo el nombramiento de Sebastián Valverde como su nuevo director general en México, en sustitución de Julián Coulter, para impulsar dice, la siguiente fase de crecimiento de la compañía en el país…