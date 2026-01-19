Por falta de pago, peligra abasto de medicinas 2026-27

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Afines de diciembre pasado, el sector Salud ordenó suspender todos los pagos a proveedores de medicinas e insumos de la salud adquiridos en las compras de emergencia ordenadas por Birmex, a cargo de Carlos Ulloa, y “recalendarizar” hasta marzo de este 2026.

Pero no fue una decisión de la Secretaría de Salud, de David Kershenobich, sino que habría salido de la de Hacienda, conforme a funcionarios consultados. Vaya, si el país se endeudó con casi un cuarto de billón de pesos en la primera quincena de este mes y no hay para medicinas, la situación financiera nacional está realmente endeble.

La industria farmacéutica se encuentra en un verdadero aprieto, pues al no recibir el pago por sus productos —para los cuales tuvieron que ofrecer descuentos acumulados de hasta 30%— están limitados o imposibilitados de proporcionar las mercancías que, de manera emergente, solicita nuevamente Birmex para cubrir el abasto del primer trimestre del año… y ooootra vez con la promesa de que se pagará antes de que termine el segundo trimestre.

Así, ante la limitación presupuestal instrumentada por Hacienda a través del IMSS y del IMSS-Bienestar, los proveedores tendrán que volver a vender fiado —financiar con su capital de trabajo y costo financiero— al Gobierno los bienes vitales para los cuales la Cámara de Diputados, que encabeza Ricardo Monreal, asignó partidas presupuestales amén de existir cuotas patronales.

Así, el sector salud estilo Octavio Romero en Pemex: debo, me hago pato; pago, a ver cuándo.

La cosa se complica con la megacompra consolidada para el año en curso y 2027, que inicia dentro de 15 días, en la cual se pretenden adquirir 3,831 claves médicas con un valor estimado de 486 mil millones de pesos por el Instituto Farmacéutico México, que conducen Enrique Martínez y José Carlos Ferreyra.

En la megacompra consolidada incluye plan oficial de “triple candado en fianzas” que estrangula la liquidez de empresas y distribuidores… que ya están estrangulados. Como aquí se informó el pasado 6 de enero, son tres garantías exigidas a las empresas que en mayo de 2026 se les adjudiquen contratos: las fianzas de cumplimiento (10%), vicios ocultos (10%) y responsabilidad civil.

O sea, que las empresas deberán garantizar el 30% de la compra, así como asumir el riesgo gubernamental de responsabilidad civil por daños y perjuicios a la salud por falta de suministro en clínicas y hospitales públicos… y de paso comprometerse a cubrir compras de emergencia si llegaran a incumplir el suministro.

Muchas firmas probablemente quiebren por inanición y otras ya no concursen so pena de ser vetadas... lo cual amenaza el abasto. Claro, no faltará la aparición de “firmas nuevas” muy probablemente ligadas a la familia de Andrés Manuel López Obrador, con productos asiáticos a precio de remate, pero de dudosa efectividad terapéutica, lo cual es otro riesgo igual o aún más grave.

Gold Data incumple y deja mal parado a Proyecto Manta. Quien está haciendo quedar mal en México el gran plan de conectividad global con fibra óptica mediante cables submarinos y tendido terrestre es Gold Data, que dirige desde Miami, Renato Tradardi: a través de su subsidiaria que lleva en México Dennis Rael Rodríguez, tiene que construir una red subterránea desde Querétaro hasta Veracruz, que es donde llegará el cable submarino instalado por el titán italiano Sparkle, que dirige Enrico Bagnasco…, si es que acaso cumple con las normas de construcción y si algún día paga a las pequeñas empresas que subcontrató.

Se comenta que Data Gold nunca contó con los permisos definitivos para la obra que ejecuta sobre el derecho de vía de la autopista México-Querétaro desde las instalaciones de Kio Network en Tultitlán para ir hacia Veracruz, por lo que la subsidiaria a cargo de Dennis Rael Rodríguez tampoco contaría con permisos para dar mantenimiento a la fibra óptica. Lo que es palpable es la molestia del equipo de Rubén Arturo Hernández por la afectación a la infraestructura de Caminos y Puentes Federales (Capufe).

Vaya manera de ir hacia la era digital y la IA.

ViX, pase al mundial. Todos aquellos que no quieran perderse un solo partido del Mundial de Futbol de este año así como resúmenes, contenidos exclusivos, análisis de alto nivel y programas especiales, tienen la oportunidad de recurrir al servicio de streaming líder en español, ViX, para obtener durante enero el “Pase Mundial 2026” en una de las plataformas de TelevisaUnivision.

La codirección de Alfonso de Angoitia y Bernardo Gómez tuvo la puntería de adquirir los derechos de transmisión del Mundial 2026… lo que detonará el crecimiento —que ya era constate— de ViX.

Dados los precios ofrecidos es una oportunidad de convertirse en cliente de esa plataforma: los 104 partidos más ViX Premium, a mitad de precio regular. Y los que ya están suscritos tienen la opción de acceder al Pase Mundial al momento de adelantar la suscripción anual (1,500 pesos) y llevarse sin costo todos los goles mundialistas.

Uruguay se acantona en Playa del Carmen. Vaya jugada para la presidenta municipal de Playa del Carmen, Estefanía Mercado: la selección de Uruguay se concentrará durante el Mundial 2026 en el famoso destino de la Riviera Maya desde donde los charrúas podrán trasladarse fácilmente a sus partidos en Miami y Guadalajara, en la primera ronda de la justa. Dado el nivel de competición, contarán con canchas, instalaciones y facilidades que exige el torneo de torneos.