› Libia Dennise con Díaz Ayuso

Y es la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García, la que arrancó el año con la apuesta de fortalecer vínculos entre su entidad y ciudades del mundo que pueden ser relevantes en materia de economía y turismo. Fue por eso que se reunió con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, en la capital española, quien le agradeció por sus muestras de cariño a las víctimas del accidente de tren. “Tiene todo mi apoyo por lo bien que está gestionando y en las circunstancias tan difíciles en las que lo hacen políticos como ella”, escribió la también presidenta del Partido Popular en sus cuentas de redes sociales, mensaje que acompañó con varias fotografías del encuentro sostenido. Por cierto que la mandataria guanajuatense después de esta reunión participó en el lanzamiento de la campaña “Guanajuato abre nuevos caminos” en el marco de la concurrida Feria Internacional de Turismo, la Fitur, que se realiza en aquella ciudad.

› ¿Embajadora hostigadora?

Qué expediente tan turbio pesa sobre la embajadora saliente de México en Reino Unido Josefa González-Blanco, quien ha sido señalada, según se evidencia en un reporte periodístico de El País, por unos 40 funcionarios por maltrato sistémico, hostigamiento laboral y opacidad administrativa. De acuerdo con las acusaciones, la diplomática —que alguna vez se hizo viral por pronunciar “septemba”, con un pretendido acento británico— incluso tenía una terminología para los castigos que imponía a su equipo, como el “dog house” o “casa del perro”, que consiste en el aislamiento total de quien incurría en una práctica no grata para la embajadora: le dejaba de hablar y le bloqueaba el acceso a información oficial, una situación que, según dijeron las presuntas víctimas, les provocó serios problemas de salud física y mental. Y aunque González-Blanco ya va de salida, parece que no estará exenta de responder por estas denuncias, pues Relaciones Exteriores ya anunció que cualquier denuncia contra funcionarios se investiga con apego a la ley. Pendientes.

› Le leen la cartilla a Ticketmaster

Y otra vez, para variar, Ticketmaster está bajo el escrutinio de miles de usuarios de su plataforma. Esta vez son fanáticos del grupo de K-Pop BTS, el cual llevará a cabo tres conciertos en la Ciudad de México en el mes de mayo. Cómo serán las experiencias con esa boletera que resulta que ayer el titular de la Profeco, Iván Escalante, informó que en las plataformas de la dependencia a su cargo ya sumaban más de 4 mil 700 peticiones para que se vigile que esa empresa no recurra a prácticas abusivas hacia los consumidores. Que se anuncien los precios a tiempo, que se publiquen los mapas de los asientos, que se determinen los cargos, las condiciones completas de venta de boletos, los precios de entrada y los paquetes especiales, son las peticiones de la gente. Ayer mismo, nos comentan, Profeco ya envió una solicitud a Ticketmaster en ese sentido y dio cuenta de que se tendrían previstas dos preventas y una venta general. Atentos.

› Cumpleaños de pipa y guante

Comentan que la familia del expresidente Andrés Manuel López Obrador sigue dando de qué hablar y, particularmente, por aquello de resistirse a tener una vida discreta y ajustarse al principio de la austeridad republicana. Sobrados ejemplos de esa máxima no han dado sus hijos, pero, quien se puso ahora en el centro de la polémica fue la diputada local de Tampico y sobrina del tabasqueño, Úrsula Patricia Salazar, quien, se dijo, echó la casa por la ventana para celebrar su cumpleaños ante unos dos mil invitados que fueron convocados en el Domo Centro de Convenciones del municipio de Ciudad Madero, Tamaulipas, donde Salazar, quien, nos informan, quiere ser alcaldesa de Tampico, aprovechó para anunciar que está “lista para lo que venga”, en una fiesta donde se comió y se bebió holgadamente mientras tocaban mariachis y sonaba música en vivo. Qué tal.

› Acomodándole para no regarla

Quien, dicen, dio una maroma digna de medalla olímpica para justificar el uso de palabras subidas de tono con la prensa fue la senadora morenista Ana Lilia Rivera. Esto luego de que algunos reporteros le pidieran una explicación por llamar estúpidos a periodistas que han cuestionado qué es lo que ha hecho por su estado. La política tlaxcalteca recurrió al diccionario para argumentar que el término estupidez, según citó, significa “necedad”, por lo que no se trata de un insulto. La legisladora, quien juró y perjuró que jamás ofendería al pueblo, añadió que, al contrario, ella fue la agraviada por quienes, dice, quieren verla haciendo obras públicas cuando su labor es redactar, reformar o eliminar leyes. También se quejó de ser víctima de una campaña de desprestigio ejecutada por 2 mil bots pagados para ensuciar su nombre ahora que ha alzado la mano para convertirse en la próxima gobernadora de Tlaxcala. Vaya.

› Siguen cocinando la electoral

Informan que en Palacio Nacional se les vio llegar, ayer y por segunda vez, a algunas figuras de la plana mayor de Morena, dicen, con el fin de encaminar la reforma electoral cuya iniciativa se pretende plantear el próximo mes. Quienes hacen guardia afuera de la sede del Ejecutivo nos contaron que en el acceso de la calle Moneda ingresaron los coordinadores guindas en el Congreso, Ricardo Monreal y Adán Augusto López; la dirigente nacional del partido, Luisa Alcalde; los secretarios de Estado, Citlalli Hernández y Mario Delgado; la titular de Gobernación e integrante de la Comisión Presidencial para redactar el proyecto, Rosa Icela Rodríguez, y hasta el hijo del expresidente López Obrador, Andrés López Beltrán, que enfrentan ahora el reto de despejar las divisiones ya expresadas por los aliados de la 4T, el Partido Verde y el PT, sobre la cuestión de los pluris y el financiamiento a partidos, cuando ahora son estas fuerzas políticas de quienes depende el progreso del tan esperado dictamen. Pendientes.