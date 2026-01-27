Caso Samsung, ¿autosabotaje?

Parece increíble que, tras negociar durante casi dos años, la multinacional surcoreana que encabeza Roh Tae-moon no haya resuelto sus abultados adeudos fiscales derivado de la insistencia de mantener a Liébano Sáenz Ortiz como supuesto operador político en sus asuntos tributarios fiscales; a estas alturas ya no puede explicarse como un simple error de estrategia. Podría tratarse de algo más serio, entre una combinación de ceguera deliberada, intereses cruzados y la posibilidad —cada vez más comentada en círculos financieros y gubernamentales— de un autosabotaje en la firma que aquí lleva Thomas Yun.

Para nadie son secretas las tronantes declaraciones del expresidente Ernesto Zedillo durante su reaparición pública y el debate que ha sostenido con Claudia Sheinbaum en torno al Fobaproa y Aguas Blancas…, en tanto que volvió a trascender que su exjefe de Oficina de la Presidencia, Sáenz Ortiz, intenta desde hace tiempo acercarse, por vías formales e informales, a actores de la Cuarta Transformación y del actual Gobierno federal para destrabar adeudos fiscales multimillonarios arrastrados desde la administración pasada.

Dada la magnitud de esas controversias —que se encuentran en distintos frentes legales y administrativos— la resolución exige interlocución política real, credibilidad institucional y conocimiento profundo del nuevo equilibrio de poder en México. Y tampoco es secreto que para el régimen morenista, Liébano Sáenz es un personaje políticamente tóxico. Por ello, resulta cuando menos ingenua la creencia que un “neoliberal” sea aceptado como interlocutor con el régimen para un asunto de tanta trascendencia nacional e internacional.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES CFE y su retorno a mercados

Lo que resulta francamente alarmante es que, pese a ello, una empresa coreana global haya mantenido durante casi dos años al exfuncionario zedillista al frente de una “estrategia” que no logra acuerdos, sin avances sustantivos, sin señales de voluntad política del lado gubernamental. Sólo reuniones, simulación y tiempo perdido. En el sector financiero comienza a circular una pregunta incómoda: ¿por qué insistir en alguien que claramente no puede —ni podrá— resolver el problema?

Algunas voces apuntan a la posible existencia de un grupo al interior de Samsung con intereses contrarios a la permanencia de la firma en México. Un fracaso prolongado en las negociaciones fiscales podría justificar, más adelante, una salida “forzada” del país, con beneficios estratégicos para otros competidores regionales. Otra línea de sospecha apunta hacia acuerdos opacos con ejecutivos o grupos al interior de Samsung para mantener a Sáenz Ortiz como rostro de una gestión condenada al fracaso.

Por ello, se preguntan en los círculos del dinero acerca de quién se beneficia del desgaste de Samsung, de las multas acumuladas y del deterioro de la relación con el Estado mexicano, agravado por negligencia estratégica ante la autoridad fiscal y tribunales.

¿Autosabotaje?

Movilidad en arrendamiento. Las presiones económicas actuales, marcadas por tasas de interés elevadas, inflación persistente e incertidumbre política, continúan impactando el poder adquisitivo de los consumidores, un efecto que se refleja con claridad en el mercado automotriz. Prueba de ello, es el crecimiento de 4.9% del segmento de autos seminuevos durante el primer trimestre de 2025, de acuerdo con datos de SimDataGroup y la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores (AMDA), ésta última que preside Guillermo Rosales.

De ahí que Wahu, la autotech mexicana liderada por Rodrigo de la Peña y Andrés de la Peña, identificó una oportunidad para transformar la movilidad en el país mediante un modelo innovador de arrendamiento de autos seminuevos certificados, único en México.

Y es que el arrendamiento de vehículos seminuevos se consolida así como alternativa viable para que más personas accedan a un auto sin descapitalizarse ni asumir compromisos financieros de largo plazo. Durante 2025, la compañía registró un crecimiento de 200% en sus operaciones, de las cuales cerca de la mitad se realizaron bajo este esquema, confirmando una preferencia creciente de los consumidores por preservar su flujo de efectivo frente a la propiedad tradicional del vehículo.

Extorsión desatada. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), que encabeza Juan José Sierra vuelve a colocar el dedo en la llaga: la extorsión se ha convertido en uno de los costos más persistentes y dañinos para la actividad empresarial en México y para la ciudadanía en general que se expande sin control al subir en una década 78.1%. Las denuncias de dicho delito lo revelan que ese crimen es un factor estructural y no coyuntural.

En comparación con 2015, el número anual de víctimas pasó de 6 mil 223 a 11 mil 81, y esto sin considerar la cifra negra de la no denuncia. Cinco entidades concentran 65.2% de los casos de las víctimas.

Lo dramático, apunta el organismo empresarial, durante 2025, 20 de las 32 entidades registraron un aumento en la variación anual de extorsión con tasas de terror.

Coparmex reconoce avances como la nueva Ley General contra la extorsión, pero reclama a los gobiernos locales que constituyan las unidades especializadas en las Fiscalías Estatales para atender las denuncias, fortalecer el Estado de derecho, garantizar seguridad efectiva y combatir con inteligencia a las bandas criminales.

Manzanillo, replantearán MIA para nuevo puerto. A la negativa de la Secretaría del Medio Ambiente, que encabeza…., para aprobar el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto para edificar la nueva terminal de contenedores y graneles en Manzanillo, la Secretaría de Marina, que encabeza el almirante Raymundo Morales, replanteará ese procedimiento para garantizar se cumplan con todos los requerimientos que protejan el ambiente (los cuerpos de agua, manglares, fauna y biodiversidad) en una obra que resulta vital para la actividad comercial y productiva de México. Ya le contaré.