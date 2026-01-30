Salinas pagó… y se acabó la narrativa oficial

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Durante más de dos años el régimen se enfocó en desprestigiar —un día y otro después— a Ricardo Salinas Pliego con el sambenito de ser un avezado “deudor fiscal”, al cual se le podían atribuir todas las desventuras nacionales; se inventaron cifras, una y otra vez. Que si 74 mil millones, que si 72 mil millones, o si 52 mil millones de pesos por una doble cobranza cobrada inconstitucionalmente de manera retroactiva.

Pero ayer la Secretaría de Hacienda de Édgar Amador reportó que se le cobró 32 mil millones de pesos.

Se acabó la retórica oficialista de una cabeza de turco fiscal, otra vez, desde hace 20 años… desde el gobierno de Felipe Calderón hasta el actual.

Después de ello, no hay nada más que reclamar más que el posicionamiento político que Salinas Pliego ha manifestado una y otra vez.

“Lo hacemos porque es momento de dar vuelta a la página, de poner fin a la persecución en nuestra contra y concentrarnos en lo que importa: seguir creando valor para #Mexico, nuestros millones de clientes y las más de 200 mil familias que dependen de nuestro grupo empresarial”.

Ricardo Salinas Pliego, a pesar de un doble y retroactivo cobro fiscal por atreverse a la innovación tecnológica, ya no tiene encima más señalamiento por no pagar impuestos.

Desde ahora las ideas y postulados políticos de Salinas Pliego no tienen ni tendrán objeciones federales ni de sus palafreneros.

La megafarmaciotototota del olvido. Desde que se anunció su puesta en marcha, la Megafarmacia del Bienestar siempre fue un elefante blanco por su baja operatividad a partir de la “ocurrencia logística” que desde un solo lugar se podrían surtir todos los medicamentos del mundo mundial a todos los mexicanos que lo solicitaran. A la fecha, es sabido, es un armatoste casi vacío y del que se ignora si tendrá utilidad alguna para la gigantesca compra consolidada bienal, que planea poner en marcha este año la Secretaría de Salud de David Kershenobich, a fin de asignar contratos en septiembre próximo para el abasto 2027-2028 de 5 mil 964 millones de piezas de medicamentos y material médico.

En la voluminosa compra bienal que podría importar casi medio billón de pesos para surtir clínicas y hospitales públicos, una de las determinaciones estratégicas es que las empresas ganadoras entreguen, en 300 puntos diferentes que establezca el organizador del concurso, Birmex a cargo de Carlos Ulloa, lo cual descarta a la megafarmaciotototota como el “eje de distribución”. Vaya, ni siquiera para la reserva técnica de medicamentos equivalente al 5% del volumen solicitado, es decir , unos 300 millones de piezas: la gran dificultad para transitar hacia Huehuetoca por el colapso vial de la Autopista México-Querétaro (e incluyendo el Arco Norte) la hace inviable incluso para esa tarea auxiliar.

De hecho, la mayor parte de los comentarios y sugerencias vía electrónica hechas en torno a la licitación 2027-2028, versa en torno al plazo, lugar y condiciones de entrega de los bienes. De acuerdo al Instituto Farmacéutico México que dirige Enrique Martínez, hasta ahora el 25% de las interacciones versa sobre tales temas, puesto que impactan en la estructura de negocios y capital de laboratorios y distribuidores, conservando un patrón uniforme de preocupación puesto que el “diseño actual de requisitos, garantías, volúmenes y logística traslada un riesgo financiero y operativo desproporcionado a los proveedores, sin mecanismos equivalentes que aseguren pagos oportunos ni una planeación de demanda suficientemente realista”.

Con tales consideraciones de los proveedores, difícilmente el subsecretario de salud, Eduardo Clark, se arriesgará a falta de entregas —y repetir el fracaso de 2025— por el capricho de un expresidente… cuyo único beneficiario fue Grupo Liverpool, por ganarse 2,500 millones de pesos al deshacerse de unas instalaciones poco adecuadas.

¿Sobre ruedas? No están ustedes para saberlo ni este columnista para contarlo, pero uno de los temas más álgidos que expusieron los líderes de la industria automotriz y de autopartes en Palacio Nacional el pasado miércoles fue su preocupación en torno al rezago —cuando no un franco rechazo— a la devolución del Impuesto al Valor Agregado de las importaciones temporales de insumos y componentes utilizados para autos y productos de exportación: hasta hace unos años, el SAT devolvía el IVA conforme al decreto Immex —una de las piezas clave del casi difunto T-MEC— regularmente en 30 días, pero ahora se puede ir a 6 meses… o más. Y ya no digamos cuando se trata de importaciones virtuales de productos de innovación para los consumidores mexicanos.

La inquietud ha estado presente para Tarek Mashhour por Audi de México; para BMW Group que lleva Klaus von Moltke; Ford México, encargada a Lucien Pinto; no se diga para Francisco Garza de General Motors. La inquietud también es de Honda de México de Yuichi Murata, en Mercedes-Benz dirigida por Derrick Halvorsen, en Nissan Mexicana de Rodrigo Centeno, en Toyota Motor de México encargada a Takaaki Kuga y en Volkswagen de México, al mando de Holger Nestler.

Otros asuntos nada menores expresados por la industria representada por Rogelio Garza fueron la inseguridad en carreteras y los bloqueos por protestas sociales.

Veremos si el plan público-privado funciona.

AICM, estacionamientos a la mejora. Los usuarios del AICM ahora podrán estacionar sus vehículos en el estacionamiento de la puerta 6 del Estadio GNP y disponer de transporte gratuito que les trasladará a la bahía de autobuses de la T2, informó Grupo Aeroportuario Marina, dirigido por Juan José Padilla Olmos.

Esto debido a que los estacionamientos de ambas terminales están a su límite de ocupación, en gran medida debido a los trabajos de mantenimiento y remodelación.

Tome su tiempo si tiene que volar o pasar por alguien en las terminales del AICM.