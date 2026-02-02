México impulsa agenda económica en la Alianza del Pacífico

México asumió la Presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico con la intención de reactivar el papel del bloque como un mecanismo efectivo de integración económica y comercial en América Latina, en un momento de alta competencia por inversiones y de reconfiguración de las cadenas productivas globales. El gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo busca promover una agenda enfocada en resultados tangibles que facilite el comercio intrarregional, mejore la coordinación entre los sectores productivos y ofrezca mayor certidumbre a empresas y exportadores, con el objetivo de fortalecer la competitividad del bloque frente a otros esquemas de integración económica.

Durante el periodo de presidencia, México impulsará además una conducción pragmática basada en el consenso, con énfasis en el desarrollo de sectores estratégicos, la consolidación de cadenas regionales de valor y el fortalecimiento del acceso al financiamiento para las empresas, especialmente las pequeñas y medianas. Pero también destacan que se promoverá la incorporación de Costa Rica como Estado miembro y la consolidación de Singapur como Estado asociado, movimientos orientados a ampliar el alcance comercial y geográfico de la Alianza del Pacífico, incrementar su atractivo para la inversión extranjera y profundizar su vinculación con los mercados de Asia-Pacífico.

Alianza con Checo. Nuevamente se confirma la alianza entre América Móvil y la nueva escudería Cadillac para la temporada 2026 de la Fórmula 1 para continuar colocando a Sergio Checo Pérez como un activo estratégico de alto valor para el negocio deportivo y de marca, al ser el piloto mexicano el principal rostro del proyecto en su debut dentro de la máxima categoría; su presencia no sólo fortalece la visibilidad global de Cadillac y de las marcas Telcel, Claro e Infinitum, sino que consolida a Checo como un imán comercial capaz de conectar audiencias, patrocinadores y mercados clave en América Latina, donde la Fórmula 1 se ha convertido en una plataforma de alcance masivo y alto impacto para la inversión corporativa.

Nombramiento automotriz. BMW Group está confiando en Maru Escobedo para que sea la nueva presidenta y directora general de BMW Group Latinoamérica a partir del 1 de marzo de 2026, una decisión estratégica con la que la automotriz alemana apuesta por el liderazgo con probada experiencia regional para consolidar su crecimiento en un mercado clave; desde la Ciudad de México, Escobedo asumirá la conducción de las operaciones en 27 países, respaldada por más de dos décadas de trayectoria internacional dentro del grupo, resultados sobresalientes en México —donde posicionó a BMW y MINI como líderes del segmento premium— y un desempeño récord en Brasil, mercado que fortaleció como el principal pilar de ventas en la región, lo que refuerza la visión de BMW Group de acelerar su expansión y rentabilidad en Latinoamérica.

AT&T con tropiezos. La suspensión de sucursales por parte de la Profeco se suma a un momento complejo para AT&T México, que no hace mucho estuvo en el centro de versiones sobre una posible venta de sus operaciones en el país, asunto que desmintieron, pero que en Estados Unidos se daba por hecho y se afirma que lo tomaron con calma después de que Telefónica anunciara su deseo de salir de México, viendo una oportunidad para hacerse de clientes, la empresa que encabeza Mónica Aspe Bernal; aunque en la perspectiva continúa perdiendo terreno frente a sus competidores; los incumplimientos regulatorios detectados en puntos de venta no sólo dejan ver su debilidad operativa, donde Profeco les ha clausurado sus operaciones, sino que evidencian los retos de la compañía para ordenar su estructura comercial y recuperar competitividad. Hoy AT&T enfrenta presiones de rentabilidad, reputación y ejecución aún cuando presuma más clientes por contrato.

Voz en off. Gabriela Cuevas consolidó su papel como pieza clave en la organización del Mundial FIFA 2026, al encabezar la celebración de la histórica Gira del Trofeo Mundial, que iniciará oficialmente el 26 de febrero en México, destacando la capacidad del país como anfitrión en términos de organización, colaboración y pasión por el fútbol; desde el Monumento a la Revolución, en coordinación con el Gobierno de la CDMX, Cuevas dio a conocer los detalles de una gira que culminará en la capital del país del 5 al 8 de junio de 2026, al tiempo que confirmó que, a 134 días del arranque de la Copa del Mundo, México está listo para albergar partidos de repechaje y avanzar con paso firme en la revisión de infraestructura, servicios y capacidades para la justa mundialista…