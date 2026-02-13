¿Qué revelan los archivos de Epstein?

Confieso que la última semana he pasado varias horas leyendo correos electrónicos y artículos sobre los más de tres millones de archivos de Jeffrey Epstein que el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó la semana pasada. Mucho se ha dicho ya sobre el abuso sexual, el tráfico de mujeres y menores y la red de influencias que creció y se alimentó al amparo de sus poderosos miembros.

Gobiernos en Europa se tambalean; las monarquías de Gran Bretaña y Noruega enfrentan una de las peores crisis de su historia, poniendo en duda su continuidad. Conocemos ahora los nombres de decenas de académicos, políticos y empresarios implicados.

Sin embargo, al hojear sus correos, escuchar las respuestas de los acusados y los testimonios de las sobrevivientes, y leer sobre cómo y cuándo Epstein se volvió tan rico y poderoso, comencé a ver el patrón de una historia que, a mi parecer, es aún más grande que la revelación de una red internacional de tráfico sexual que involucra a la élite mundial.

Los archivos de Epstein (¡y todavía falta que se liberen más de tres millones adicionales!) cuentan la historia del capitalismo tardío: un sistema económico que se gestó desde inicios de la década de 1990 y en el que, al amparo de un proceso acelerado de globalización con escasas regulaciones, surgió una élite rapaz que, sabiendo que con su dinero podía comprar el silencio de sus víctimas y del sistema judicial, se enriqueció desenfrenadamente, disfrutó de paraísos fiscales y se mimetizó con la élite política e intelectual, creando una clase de personas para las que la ley es simplemente irrelevante.

Esta es la misma élite que estuvo detrás de la crisis económica de 2008, cuando los mercados internacionales colapsaron tras el estallido de una burbuja inmobiliaria que unos cuantos inflaron para enriquecerse, a sabiendas de que terminaría explotando. Nadie terminó en la cárcel. Los ciudadanos del mundo, a través de sus gobiernos, terminaron rescatando a los bancos que ocasionaron la crisis. El populismo resurgió.

Epstein creó una red de tráfico sexual en la que estuvieron involucrados decenas de los hombres más poderosos del mundo. Pero el sexo, el abuso y las violaciones son sólo parte de la historia. A muchos otros, y otras, Epstein los ayudó con conexiones hacia los centros de poder global. Para algunos más se trataba de lujos, aviones privados y estancias en sus mansiones y en su isla privada. En otros casos, simplemente del deseo de pertenecer a una élite situada por encima de todo.

Todos sabían del abuso. Epstein incluso pasó un tiempo en la cárcel en Florida. Algunos callaron porque sabían que él podía chantajearlos fácilmente; pero la mayoría guardó silencio simplemente porque no quería perder los privilegios que recibía. Tan desenfrenada era su hambre de poder y fama que prefirieron mirar hacia otro lado.

En Europa, las revelaciones parecen tener consecuencias. Pero en Estados Unidos, cuyo presidente aparece miles de veces en los archivos, la justicia parece lejana. Si no hay justicia, es sólo cuestión de tiempo antes de que escuchemos sobre el siguiente Epstein.