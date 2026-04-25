› Nueva velocidad en la SRE

El que trae una agenda bastante movida es el nuevo secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, nos hacen ver. Y es que además de acompañar a la Presidenta Claudia Sheinbaum en la llamada que sostuvo con el Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, ayer en Palacio, Velasco ha estado desahogando eventos de interés para la dependencia a su cargo. Ayer mismo, por ejemplo, sostuvo un encuentro con la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, a quien designó como Alta Consejera para los Derechos de las Mujeres y Pueblos Indígenas en la Política Exterior de México. El jueves pasado se conoció que el joven Canciller habló por teléfono con el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, a quien refrendó que nuestro país tiene el compromiso de fortalecer el multilateralismo. También recibió al inicio de la semana al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien, es sabido, reconoció las acciones del Gobierno de México en esa materia. Trae la dependencia, nos dicen, otra velocidad.

› Layda y los abucheos

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Unos dicen que fue público dividido, pero otros claramente escucharon un sonoro abucheo a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, durante la ceremonia de apertura del torneo de beisbol en el campo de Los Piratas de Campeche, el martes pasado. Un video que circula en las benditas redes da cuenta del momento en el que la mandataria estatal es presentada como invitada y se dirige hacia la cancha, ataviada con chamarra y gorra. En un punto, mientras se da la expresión de rechazo del público, ella se frena y saluda. Es sabido que el gobierno de Sansores en Campeche ha estado envuelto en múltiples controversias, choques y conflictos —con propios y extraños— y que pronto empezará el tramo final, pues en el 2027 se debe renovar el Poder Ejecutivo. Nos dicen que tan estaría pensando Layda en su cierre que esta misma semana levantó la mano a quien ya fue designado como coordinador de la defensa de la transformación en la entidad, el alcalde de Ciudad del Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus. En fin.

› Raspón a De la Garza

Con la novedad de que se podrá seguir transmitiendo el spot con el que Movimiento Ciudadano le da un buen raspón al alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, vinculándolo con las denuncias hacia la empresa Next Energy que ha sido señalada de fraude en otra entidad, Baja California. Resulta que el PRI y el alcalde regiomontano pretendían detener la difusión de ese mensaje, pero en la Comisión de Quejas y Denuncias del INE determinaron que es improcedente bajarlo, con lo que, por lo pronto, se podrá seguir escuchando el mensaje en el que los naranjas advierten: “Adrián de la Garza sigue impune, aunque reconoció que firmó el contrato (con la firma señalada por incumplimiento de proyectos de energía eléctrica en tierras bajacalifornianas). En otros estados hay procesos, pero en Monterrey no pasa nada. Los responsables tienen que pagar, empezando por De la Garza”. Es sabido que este último es carta fuerte del tricolor para buscar la gubernatura hoy en manos de MC. Por lo pronto, nos comentan, ahí le quedó el recargón.

› Mil 146 años de prisión acumulados

Con la buena nueva de que la muy sonada Operación Enjambre, que se llevó a cabo en el Estado de México y que derivó en la captura de servidores públicos relacionados con delitos de alto impacto y con agrupaciones del crimen ha tenido continuidad. Resultado de lo anterior son las 20 sentencias condenatorias que suman mil 146 años de prisión contra responsables de varios delitos. Es sabido que entre las personas detenidas había presidentes municipales, integrantes de cabildos, mandos policiacos, y agentes de seguridad. Así que entre los sancionados se puede contar el caso de Adrián Mauricio Sánchez Mitre, excomisario de Seguridad Pública de Nicolás Romero, quien fue condenado a 40 años por homicidio y 150 años por secuestro exprés. Además, nueve policías de esa misma demarcación recibieron sentencias de 46, 47 y 62 años de prisión por su responsabilidad en homicidio calificado y secuestro. Mientras María Elena Martínez Robles, expresidenta municipal de Amanalco, fue sentenciada a 70 años. Y así sigue la lista, pero también la vigencia del mensaje contra la impunidad. Pendientes.

› Jala, pero divide

Cuentan que justamente el día en que Gerardo Fernández Noroña decidió bajarse del taxi aéreo, para darse un baño de pueblo —o lo que la clase política llama “actividad en territorio”—, el senador de Morena terminó vapuleado por las personas que bien lo conocen y que le reprocharon, entre otras cuestiones, que su discurso sea inversamente proporcional a su agenda llena de cómodos viajes, su exclusiva propiedad al pie del Tepozteco o su férrea defensa al derecho que tiene el hijo mayor de Andrés Manuel López Obrador de darse vida de rey. Pues resulta que eso mismo le pasó en Sinaloa, donde, nos comentan, más que servir para respaldar la imagen de su compañera, la legisladora morenista Imelda Castro —quien corteja a las bases morenistas para hacerse de la candidatura al gobierno de ese estado—, terminó aportándole poco. “No eres bienvenido”, se escucha que le dicen ciudadanos que lo reconocieron de inmediato. También se oye que le dicen “mentiroso”, y hasta “bandido desvergonzado”. El legislador sí jala gente, nos comentan, pero también polarización. En fin.

› Retoma mensajes de colaboración

No pocos se quedaron con la ceja levantada por el mensaje del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, quien el jueves pasado, durante la colocación de la primera piedra de la empresa estadounidense Pacífico Mexinol, en Sinaloa, afirmó que el sector privado necesita certeza, seguridad y un entorno libre de corrupción. “Sin estas condiciones, las inversiones no avanzan. Cuando existen, las empresas crecen y generan prosperidad para todos”. Ayer a la Presidenta Sheinbaum le preguntaron del asunto y respondió: “Es lo que estamos haciendo, ellos allá y nosotros acá. Porque ellos, en Estados Unidos, pues también es importante que haya un ambiente para las empresas, para la inversión, libre de corrupción, con certeza jurídica y en México también. Hasta ahí”. Por la noche, nos dicen, el embajador retomó sus mensajes habituales en redes en los que promueve logros conjuntos de los gobiernos de EU y México. En este caso, las sanciones a personas y entidades ligadas al Cártel de Sinaloa. “Esfuerzos como éste reafirman el compromiso del Presidente Trump y la Presidenta Sheinbaum de frenar el flujo de fentanilo y salvar vidas en ambos países”, refirió. Ahí el dato.