AICM, cuatro inauguraciones al hilo; avance del 40%

El viernes pasado se abrieron al público, de manera simultánea, cuatro áreas ya modernizadas y mejoradas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con miras a que el inicio de la próxima Semana Santa sea la “prueba beta” previo a la inauguración del Mundial de Futbol 2026 y culminar todos los trabajos en el mes de abril, tras un esfuerzo de 9,500 mdp con los propios recursos que genera el hub, a cargo del almirante José Padilla, y reportando hasta ahora un avance de 40% del proyecto como un todo integral de las obras en proceso.

Lo que se abrió al público fueron la salas B Sur, las áreas de migración E-Gates, el ambulatorio de la Terminal 1 de las puertas 1 a 3 así como los filtros de acceso a salas de última espera MP y KP de la Terminal 2. Para ello se realizó una ceremonia sencilla pero altamente simbólica tanto por la asistencia del secretario de Marina, Raymundo Morales, y del titular de infraestructura, comunicaciones y transportes, Jesús Esteva, así como por reflejar el esfuerzo “a puro pulmón” para resucitar y darle viabilidad a una infraestructura vital para la vida económica y social del país.

A la fecha se mantienen en marcha tres turnos de trabajo, tanto en las terminales, en reestructuración y construcción de nuevos estacionamientos, en la construcción de dos nuevas pistas de rodaje con ángulo de 30% de inclinación respecto a las pistas y así mejorar el despacho de aviones en pista —una mayor eficiencia que permitirá levantar la declaratoria de saturación del AICM— así como la renivelación de 240 hectáreas de las zonas verdes que permita la rápida evacuación de aguas pluviales y su expulsión vía drenajes y cárcamos mejorados.

La organización de las obras y la disciplina del equipo aeroportuario, junto con la colaboración de las aerolíneas, ha permitido que pese al cierre de áreas de tránsito de personas y automóviles, “el decano de los aeropuertos de México” se haya mantenido como el tercero más puntual del mundo por segundo año consecutivo, conforme las mediciones de la consultoría Cirium que dirige Jeremy Bowen… y todo ello aún con “la hipoteca” de 14 mil millones de pesos anuales de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) dados en garantía para el pago de los Bonos Mexcat contratados para una infraestructura aérea cancelada por un berrinche tropical.

Nissan Aguascalientes y la geopolítica. La gobernadora María Teresa Jiménez tiene especial interés que el cierre de la Planta Compas (Cooperation Manufacturing Plant Aguascalientes) en mayo próximo no dañe la estructura laboral del estado que gobierna. Independientemente del efecto que tiene para cualquier gobierno el cierre de empresas y el consecuente desempleo, la pérdida de calidad de vida de las personas y el deterioro de entorno social que ello implica es una legítima preocupación de políticos responsables.

Ante el cierre que Nissan —que comanda a nivel global Ivan Espinosa— hizo planta de Civac-Morelos, la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), que encabeza Pedro Haces, estableció acuerdos con la armadora nipona para que aquellos trabajadores morelenses con interés en ocuparse en Aguascalientes tuvieran la oportunidad de capacitación y recontratación. Un asunto nada sencillo ante la reorganización global de la compañía.

Existe la posibilidad de que (como oportunamente informó Reuters) la planta Compas sea adquirida ya sea por BYD o Geely, dirigidas por Jorge Vallejo y Bryan Wu respectivamente. Pero dada la animadversión del gobierno de Donald Trump hacia las inversiones de China en América —y en particular en los sectores de movilidad, energía y defensa— parece complicado para Howard Lutnik aceptar una transacción semejante en vísperas de renegociar un acuerdo comercial Estados Unidos-México con Marcelo Ebrard.

Faltan tres meses para el cierre de Compas.

Habrá que contar con un visto bueno de muy, pero muy arriba, para que ello suceda a cambio de “algo” que no está visible todavía.

Cemex impulsa Startups tecnológicas. No se puede dejar de lado que Cemex Venture al mando de Jesús Ortiz de la Fuente, publicó su top 50 Contech Startups 2026 con las firmas nuevas y disruptivas más prometedoras para este año en cuatro áreas estratégicas: Construcción Verde (sostenibilidad), Productividad Mejorada (eficiencia), Cadena de Suministro (agilidad) y Futuro de la Construcción (disrupción).En la categoría de Productividad Mejorada, que concentró el 64% de las operaciones de inversión, impulsada por la adopción de plataformas digitales, automatización y soluciones basadas en inteligencia artificial figuraron Ailytics (Singapur), Buildcheck y Datagrid (EU). Le sigue Futuro de la Construcción con el 18% de las operaciones, que refleja interés sostenido en la descarbornización y la eficiencia en el uso de los recursos… lo que nuevamente muestra el compromiso de la compañía que dirige Jaime Muguiro Domínguez para contener la emisión de gases invernadero.

Y llega Plataforma 30X. Hablando de innovación, Andrés y Daniel Bilbao, cofundadores de Rappi y Truora, junto con Dylan Rosemberg, fundador de Growth Rockstar, desempacaron en México la Plataforma 30X, programa ejecutivo enfocado a potenciar el alcance de pequeñas y medianas empresas en América Latina que buscan su profesionalización a lo grande.

El entrenamiento de tres días consta de inmersiones presenciales junto con capacitación online dirigidas a fundadores, CEOs y altos directivos, durante las cuales se abordará un amplio temario que va desde Estrategia y Visión de Negocio hasta Fundraising y Métricas Financieras.

Adicionalmente cuenta con un postprograma que incluye acompañamiento individual y acceso a las herramientas ocupadas por los mentores para el entrenamiento de nuevos líderes.