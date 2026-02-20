SCJN limita aumentos de renta en CDMX, pero no frena la gentrificación

La Suprema Corte les deja tarea a los funcionarios públicos para que encuentren una mejor iniciativa para detener la gentrificación en la Ciudad de México, porque aunque parezca que Urbanhub salió victorioso de lo que se decidió en la máxima corte, el tema apenas empieza. Ahora se dice que con esta decisión, las rentas de vivienda no podrán incrementarse por encima de la inflación anual y, al mismo tiempo, frenó la obligación de registrar de manera obligatoria los contratos en una plataforma digital gubernamental.

Con ello, el tribunal que preside Hugo Aguilar Ortiz, validó el límite al ajuste anual como una medida constitucional orientada a proteger, dicen, el acceso a la vivienda, pero eso sí, puso límites al alcance administrativo de la reforma al considerar que el registro generalizado podía implicar riesgos en materia de datos personales. Lo que quiere decir que muchos arrendatarios no podrán ser fiscalizados ni objetos de revisión.

El fallo introduce una nueva variable estructural en el mercado inmobiliario capitalino: la rentabilidad del arrendamiento tradicional queda formalmente atada al comportamiento inflacionario, lo que modifica proyecciones financieras, valuaciones y estrategias de inversión. Para propietarios individuales puede significar menor margen de maniobra; para desarrolladores y fondos, un ajuste en expectativas de retorno y una posible migración hacia modelos menos regulados o de mayor rotación. Sin embargo, el tope difícilmente resolverá la gentrificación. La medida controla el incremento sobre contratos vigentes, pero no impide que los precios de salida en nuevos contratos se ajusten al alza; y no impide que el propietario no desee continuar con la renovación de los contratos vigentes, tampoco corrige la escasez de oferta ni desincentiva la reconversión de vivienda hacia esquemas temporales o de mayor rentabilidad. Cuando se interviene el precio sin expandir la oferta ni generar incentivos claros para construir vivienda accesible, el mercado tiende a reacomodarse: menos inventario formal, precios iniciales más altos o desplazamiento hacia segmentos paralelos. Es decir, se contiene el ritmo del aumento, pero no se modifica la dinámica estructural que presiona el mercado. Tampoco castiga a las plataformas de empresas inmobiliarias que manipulan el mercado, donde hasta hoy continúa una investigación sobre generar un monopolio en el mercado de renta y compra de vivienda a través de esos páginas web que se coludieron para generar esta distorsión en este mercado. Muchos vacíos legales donde, incluso con éste, podría empeorar la situación de la gentrificación en la CDMX.

TE RECOMENDAMOS: QUEBRADERO Presenten la denuncia

¿Un topo en Segob? Tras la publicación del libro de Julio Scherer, en el círculo político volvió a sonar el nombre de Carlos Alpízar, actual jefe de la Unidad de Desarrollo Democrático, cuya cercanía histórica con el grupo de Adán Augusto López y su presunto papel como operador en momentos clave de la contienda interna morenista lo mantienen bajo observación en Palacio Nacional. Alpízar ya había estado en el reflector en 2024, cuando, como secretario general de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, fue mencionado en denuncias anónimas y reportajes periodísticos por presuntas presiones a jueces y magistrados. Aunque esos episodios no derivaron en sanciones penales, el ruido político persiste y, en medio de reacomodos internos rumbo a 2027, su nombre vuelve a generar incomodidad dentro de la 4T, donde se dice que sus días están contados.

Bien Fiturca. El Fideicomiso Turístico de Los Cabos (Fiturca) destacó tres logros principales en la gestión turística de Los Cabos durante 2025. En primer lugar, la derrama económica directa generada por más de 3.77 millones de visitantes, que alcanzó los 133 mil millones de pesos en la región. En segundo término, la contribución al empleo formal, con más de 44 mil plazas turísticas que, además, ofrecen ingresos 37 por ciento superiores al promedio estatal. Finalmente, el impulso al desarrollo comunitario mediante la integración y capacitación de 62 microempresas rurales, ampliando los beneficios del turismo hacia zonas remotas y tradicionalmente excluidas. En conjunto, estas acciones impactan de manera directa y positiva en la calidad de vida de la población sudcaliforniana.

Plata Banco. Plata dio un paso estratégico al obtener la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para operar como banco múltiple, aplaudiendo su proceso regulatorio de tres años que ahora le permitirá transitar de un modelo enfocado en tarjeta de crédito hacia una oferta financiera integral. Esta institución de Neri Tollardo, presume tener 3 millones de usuarios desde su arranque en 2023, por lo que ahora tiene la posibilidad de captar depósitos, ampliar su portafolio y competir de manera directa con bancos tradicionales y fintech que ya evolucionaron a licencia bancaria. El reto será demostrar solidez operativa, capital suficiente y eficiencia tecnológica, presión regulatoria y márgenes ajustados, donde la diferenciación digital y la experiencia de usuario serán determinantes para sostener crecimiento y rentabilidad. Su momento menos favorable, es que ha enfrentado críticas por tasas de interés elevadas en su tarjeta de crédito, costos financieros superiores al promedio en algunos segmentos, además de quejas de clientes relacionadas con atención y tiempos de resolución de aclaraciones. Estos puntos y otros serán observados con mayor escrutinio ahora que opera bajo figura bancaria, donde la supervisión y la reputación pesan aún más en la confianza del mercado.

Voz en off. La sueca Sinch AB firmó una alianza estratégica con Lovable para integrar su infraestructura global de comunicaciones iniciando con Mailgun para correo electrónico en la plataforma Lovable Cloud, con el objetivo de convertir aplicaciones de Inteligencia Artificial en soluciones listas para producción y escalables a nivel internacional; el movimiento cobra relevancia en Latinoamérica, donde apenas 6 por ciento de las empresas logra generar valor económico real con IA, según estimaciones del sector, lo que confirma que la ventaja competitiva no está sólo en desarrollar algoritmos, sino en contar con infraestructura robusta que permita ejecutar, escalar y monetizar...