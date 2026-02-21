La Oposición rechaza toda la Reforma Electoral

Ubaldo Díaz*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

La reforma electoral ha causado varios líos y altos grados de tensión al interior de la nombrada Cuarta Transformación, toda vez que no se logran acuerdos entre ninguno de los involucrado.

El Partido del Trabajo y el Partido Verde señalan que las conversaciones avanzan, pero retroceden en cada reunión con el redactor del documento, Pablo Gómez; en especial, los desencuentros se han dado por el asunto de los plurinominales y la reducción del financiamiento.

Los diputados del tricolor, encabezados por Rubén Moreira denuncia que en esa reforma Electoral, los morenistas de Luisa María Alcalde quiere formalizar los famosos acordeones que utilizaron para las elecciones de los jueces, magistrados y ministros. Es un apartado que buscarán introducir entre líneas.

El coahuilense Moreira nos dice que votaran en contra porque la realidad es una reforma a modo de Morena para quedarse con todo y seguir gobernando. No desaparecerá la sobrerrepresentación y si quieren, además controlar el INE de Guadalupe Taddei, pues quieren llevar a elecciones populares a los propios Concejeros.

Para eso están considerando los acordeones, una estrategia violatoria del proceso electoral que les dio las posiciones como titulares del Poder Judicial como lo planearon. Ahora quieren lo mismo con el INE y obviamente, como primera en la fila la propia presidenta del INE, la señora Taddei, una funcionaria que ya pinta con color bronceado..

Pero nos aseguran los priistas Pablo Gómez quería quitar la autonomía al INE, bajar el costo de los partidos políticos, pero al final fallo el militante comunista.

La Presidenta Claudia Sheinbaum acusó que la organización Construyendo Solidaridad y Paz utiliza las siglas de su nombre y el Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó otorgar medidas cautelares para hacer dicha modificación. En tanto, acudirán al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“Mis siglas no son tan conocidas pero imaginen que una Columna para viernesorganización se llamara AMLO”, acusó.

La Consejería Jurídica de Presidencia interpuso una denuncia en el INE a la organización Construyendo Sociedades de Paz (CSP), que encabeza el diputado morenista Hugo Erik y que busca convertirse en partido político.

Neza: El declive de Zepeda y el ascenso de Ulloa

El dirigente de MC Juan Zepeda enfrenta en Neza la paradoja de la fama sin votos: pese a su 80% de conocimiento, Gerardo Ulloa, diputado federal de Morena, ya lo aventaja en preferencia directa (23% vs 15%). Ante el 66% de desaprobación del actual alcalde, Ulloa capitaliza el descontento y llega a duplicar a Zepeda en los ejercicios de boleta electrónica, consolidándose como el puntero real, de acuerdo a un estudio demoscópico de AIMSA.

La verdadera fortaleza de Ulloa se manifiesta en el careo directo, donde derrotaría a Zepeda con un 54% de las preferencias frente al 46% del emecista. Este dominio se sustenta en una imagen sólida y un perfil disciplinado que contrasta con el hartazgo ciudadano por la “movilidad catastrófica” e inseguridad en el municipio.

Mientras Zepeda depende de su popularidad, Ulloa capitaliza el deseo de resultados y el respaldo que las figuras de Morena aún conservan en la región.

