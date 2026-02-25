Faltan detalles para presentar la Reforma en Materia Electoral

Los políticos de Morena no han logrado convencer a la oposición de que apoye las reformas federales en materia electoral, aunque Ignacio Mier Velazco, dio a conocer que aún se afinan algunos detalles, pero que hoy miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentará el proyecto.

subrayó que la construcción de una iniciativa de esta índole, que reforma al sistema político y electoral requiere una revisión minuciosa, “la Presidenta es muy detallista y está en ese proceso”.

Ignacio Mier Velazco dejó en claro que se trata de “unos detalles”, por lo que no es una revisión general del proyecto

TE RECOMENDAMOS: SPLIT FINANCIERO TotalPlay alcanza generación histórica de efectivo y fortalece su balance en 2025

+++

El senador campechano, Alejandro Moreno, nos comenta que el tricolor esta en contra de cualquier propuesta, iniciativa que sea lo mismo que la Ley Maduro, una iniciativa que pretende tener tintes electorales cuando sería una iniciativa dictatorial, pretender destruir el sistema de partidos, la representación proporcional, el sistema de financiamiento transparente como lo marca el órgano electoral para poder tener la capacidad de competir y todo lo que destruya el Instituto Nacional Electoral en su autonomía, los órganos locales, todo lo que eso lleve y conlleve a presentar esa iniciativa que se ha dicho por todos lados que es destructiva para la democracia.

Y esta claro, nos señala, el PRI ni la va a discutir, ni nos vamos a sentar porque tampoco vamos a convalidar, porque luego hay unos cínicos que saben que va a pasar aún con los votos en contra y quieren ir a sentarse con el gobierno y con el régimen para estuvimos en contra, pero nos ganaron la votación. No, una propuesta de ese tamaño es ir en contra porque es destruir la democracia y dar el paso a una dictadura. La posición del PRI ha sido clara y firme en contra de una iniciativa como se había construido con esa Ley Maduro. Iremos en contra porque no esperamos nada bueno.

+++

El gobierno sabe que no cuenta con los votos necesarios dentro de su propia coalición para sacar adelante los temas que tanto han publicitado: el cuento de los plurinominales, que si el dinero a los partidos, ellos saben que eso no va a pasar porque no tienen los votos, no se han podido poner de acuerdo ni siquiera entre ellos mismos.

El objetivo verdadero y real del gobierno es debilitar al INE para tener el control de las elecciones. Por eso, ha tardado tanto el gobierno en mandar una nueva Ley Elelctora, en donde desaparezcan lor rganos electorales de los Estados, para quitar unos cien diputados plurinominales y que Morena se quedo con todos los recursos financieros.

Y eso pretenden hacerlo de dos maneras: primero, pues la muy sencilla, dejar al INE sin dinero para ya no pueda vigilar las elecciones. Y, segundo, algo más sofisticado, lo que pretenden es reducir el número de consejeros. Recordar que en el INE las decisiones las toma un órgano, que es el Consejo General, lo que quieren es reducir el número de integrantes de este Consejo para que los tres que son más incómodos al sistema, los que no los obedecen, se vayan y entonces tengan el control total del Instituto Nacional Electoral.

Ese es el verdadero objetivo que tiene la oposición, en diputados y senadores, y que consiste en que van a defender al INE porque pretenden que siga habiendo elecciones democráticas, limpias, que el gobierno no vuelva a organizar los procesos electorales de presidente, senadores y diputados federales. .

+++

La captura y muerte del capo de la delincuencia organizada Nemesio Oceguera Cervantes, alias “El Mencho”, le sirvió al gobierno de la llamada Cuarta Transformación para comprobar su decisión de erradicar a las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y por lo tanto declaradas “terroristas” por nuestros vecinos de los Estados Unidos, pero también le sirve para reducir el impacto de otras de sus promociones, en las cuales no ha conseguido el respaldo del resto de la sociedad.

Uno de esos casos en los cuales el actual régimen federal ha tratado, sin éxito, de conseguir el aplauso y el respaldo de todo el sector obrero es la reforma a la Constitución y a la Ley Federal del Trabajo para establecer una jornada laboral de 40 horas.

ubaldodiazmartin@hotmail.com

www.hombresdelpoder.mx