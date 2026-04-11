› El sello de Taddei

Nos comentan que aunque la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, no está —como debe ser— en el proceso para elegir las tres consejerías vacantes del INE, entre las y los candidatos a los que mejor les fue en el examen de aptitudes, que presentaron la semana pasada en San Lázaro, hay muchos allegados a Taddei. ¿Casualidad? En la lista, que se redujo a 170 personas que avanzaron a la siguiente ronda del casting, resalta Flavio Cienfuegos, exjefe de oficina de la consejera presidenta; también avanzó Jesús Octavio García, su exdirector de administración, cargo que, dicen las malas lenguas, logró después ser él quien le surtía materiales a la oficina de Taddei. Pero no son los únicos, otros perfiles como Roberto Carlos Félix López y Sara Pérez Rojas también tienen fama de ser parte del círculo más estrecho de la principal consejera electoral. En fin, debido a que las ternas podrían quedar marcadas por el sello de Guadalupe, varios diputados de la oposición ya exigen más transparencia sobre un proceso que, señalan, podría quedar opacado por la simulación.

› Aspirante excluido

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Y hablando del INE, nos hacen ver que la actuación del Comité Técnico de Evaluación, ése que califica los exámenes de aspiración a las consejerías vacantes del árbitro electoral, anda en lupa. Y es que ayer el magistrado electoral Reyes Rodríguez Mondragón presentó un proyecto para revocar precisamente una decisión del Comité que excluye del proceso de selección a Carlos Alejandro Moreno Muñiz. Nos comentan que se le apartó del concurso por no haber presentado un ensayo inédito y la carta de aceptación de las bases, sin embargo, nos dicen, nunca le dijeron que tenía que presentar dicha documentación. Total que en el proyecto del magistrado Rodríguez Mondragón, se le plantea al Comité reponer el proceso al aspirante para que presente la documentación faltante y “en caso de que cumpla los requisitos constitucionales y legales para ocupar una consejería, garantizar que pueda participar efectivamente en las etapas subsecuentes del proceso de designación”. Veremos.

› Explotó la ombudsperson

Ya varios políticos y funcionarios del oficialismo han expuesto de distintas maneras y estilos su rechazo al informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CDE) de la ONU, pero la reacción que más llamó la atención, dicen, fue la de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, quien desde el puerto de Acapulco explotó contra el CDE y, comentan, hasta hizo declaraciones que no necesariamente son favorables para la gestión de las desapariciones por parte de la 4T: “¡Por favor! Vienen a tratar de socavar los míseros o muchos avances que se han logrado en este país”, dijo la ombdusperson, cuentan, bastante exaltada. También acusó al CDE de estar cooptado por cuestiones ideológicas. “Antes no hacía nada porque está conformado por los gobiernos de los países que controlan la derecha internacional”. Y también se hizo un poco la mártir, al asegurar que el cargo por el que fue reelecta hasta el 2029 es muy incómodo porque ella ha sido objeto de ataques: “Hemos hecho muchas cosas que desafortunadamente los medios chayoteros que controlan los poderes fácticos no dicen”. ¡Qué tal!

› Sí preocupa la corrupción, dice

Dicen que más de uno levantó las cejas en Morena contra su compañera de partido Patricia Armendáriz, pues resulta que la también diputada expresó que sí preocupa al interior de ese instituto político la percepción ciudadana de que hay más corrupción que antes. Tales declaraciones de Armendáriz que, nos comentan, molestó a algunos, las emitió en un podcast de un reconocido creador de contenidos sobre el tema de la corrupción en la era de la Cuarta Transformación. “Creo que no merecemos, los funcionarios públicos de Morena, estar dignamente en un lugar a donde dicen que la corrupción está peor que antes”, aseveró la legisladora por Chiapas. Y aunque reconoció que jamás ha hecho un estudio sobre lo anterior, la diputada morenista aseguró que el tema es “un punto que hay que poner sobre la mesa”. Uf.

› Diálogo roto… otra vez

Nos reportan desde Bucareli que no es que las cosas marchen mal con transportistas y campesinos, el detalle es que las dos principales agrupaciones que representan al gremio en las negociaciones para evitar bloqueos carreteros —el Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC)— están aferrados con exigencias que están fuera de alcance y lógica. Ya lo comentaba la semana previa la Presidenta Claudia Sheinbaum, al referirse a la disposición de su administración para responder a demandas de seguridad y precios justos para productores de alimentos, pero apelando a que en las arcas no hay recursos infinitos. La postura oficial no ha sentado nada bien a los líderes de choferes y campesinos, a quienes también les reiteraron que ya no habrá apoyos para las organizaciones —como se hacía antes— sino que serán dirigidos a los trabajadores, sin intermediarios. Acto seguido, la FNRCM y la ANTAC ya advirtieron que si las cosas no se hacen a su modo habrá caos de altura mundialista.

› ¿Dónde está Silvano?

Nos aseguraron ayer que mucha gente ya anda tras la pista del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, de quien nadie sabe dónde anda. Y es que sí urge que se presente ante las autoridades para que responda por las acusaciones que pesan en su contra: nada más por peculado por unos 3 mil 400 millones de pesos y su presunta responsabilidad en la masacre ocurrida en Arantepacua en 2017, señalamientos que, nos dicen, si bien ha negado, queda más embarrado al hacerse el desaparecido. El jueves, el gobernador de esa entidad, Alfredo Ramírez Bedolla y el fiscal local, Carlos Torres Piña, reportaron que hay muchos indicios de que Aureoles se esfumó ayudado, dijeron, por el Cártel Jalisco Nueva Generación. De esto también habló la Presidenta Claudia Sheinbaum, ayer, al confirmar que hay una ficha roja de la Interpol para dar con el político perredista. “Ficha roja quiere decir que participa migración, participa Interpol, para que en cualquier lugar del mundo donde haya colaboración pueda ser detenido”, dijo la mandataria. Pendientes.