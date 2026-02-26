› La realidad de la 4T

Nos dicen que han sido tantos los callos machucados por el proyecto presidencial de reforma electoral al interior del bloque de la 4T, que ayer, horas después de que la Presidenta Claudia Sheinbaum presentara los ejes de la propuesta, algunos personajes del mismo movimiento comenzaron a agitarse y hasta, comentan, desconocerse. Es el caso de la senadora del PT —que antes fue dirigente nacional morenista— Yeidckol Polevnsky, quien sin más compartió su desacuerdo con las reglas que se podrían establecer para los diputados de representación proporcional. Están “fuera de toda realidad”, dijo la legisladora, quien también se alejó de la idea de eliminar los plurinominales del Senado. Su expresión pronto provocó una reacción en Morena, donde la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional, Carolina Rangel, le reclamó. “Lamentable su postura, senadora”, le escribió a Yeidckol. “Lo que emana del pueblo jamás puede estar fuera de proporción”. Tsss. Y a ver qué sigue.

› Inseguridad con Castro Cosío

Vaya deterioro el que ha ido sufriendo Baja California Sur en materia de seguridad con el actual gobernador, Víctor Castro. Apenas el mes pasado en estas páginas se daba cuenta de cómo 2025 había sido el año más violento durante la gestión del mandatario morenista, pues la cantidad de asesinatos escaló al doble. Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública establecen que durante 2024 se reportaron 56 casos, mientras que en 2025 se registraron 113. Incluso, con respecto a 2023, la cantidad de averiguaciones por homicidio doloso se multiplicó casi cinco veces, pues en aquel año se registraron únicamente 24 carpetas de investigación. Lo anterior viene a cuento, porque ayer la entidad fue sacudida por la noticia de que fue asesinado Bernardo Soriano, exsubprocurador de Delitos de Alto Impacto de la Procuraduría General de Justicia estatal. El exservidor público agredido, se ha informado, fue removido de su puesto tras denunciar que dentro de la Procuraduría había falta de equipo y capacitación. Un caso lamentable.

› Otra vez amagos velados por el Mundial

A medida que se aproxima la fecha en que nuestro país acogerá el Mundial, los ánimos se encienden más allá de lo deportivo. Ayer se dio un ejemplo: la Asociación Nacional de Transportistas y el Frente Nacional Para el Rescate del Campo Mexicano, sí, los mismos que abanderaron los bloqueos carreteros que se vivieron hace apenas unos meses, dirigieron una carta a los presidentes de la Federación Internacional de Futbol, Gianni Infantino, y de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola, a quienes advirtieron que mientras se celebre el Mundial aquí habrá “momentos de mucha convulsión”, pues, aseguran, las autoridades no les han respondido a sus demandas de seguridad y condiciones económicas para mantener su trabajo. “Es lamentable que recibamos el Mundial de Futbol en estas circunstancias”, se lee en la misiva. Nos recuerdan, por cierto, acciones similares que ya habían adelantado algunas secciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Así la presiones sobre el Mundial.

› Llega la austeridad a la FGR

Y es en la Fiscalía General de la República, donde, se nos hace ver, no se ha detenido el tren de la reestructura que echó a andar desde su llegada Ernestina Godoy, a quien ya vimos moviendo piezas clave y también tomando la batuta frente a las fiscalías estatales. Pues bien, nos dicen que el organismo ya dispuso apretarse el cinturón para alcanzar una meta de ahorro de, por lo pronto, 75 millones de pesos al cierre de este año. Esto implica que no habrá viajes, ni remodelaciones ni viáticos para muchos colaboradores. El plan ya fue incluso publicado en el Diario Oficial de la Federación, precisamente ayer, donde se estipuló que, en adelante, “se privilegiará la alineación y optimización de estructuras, la conversión de plazas administrativas en sustantivas, para lograr una mayor eficiencia”, también se habla de la implementación de tarjetones para que los funcionarios no excedan el nivel de combustible en los vehículos asignados, que antes de comprar más unidades, priorizarán el mantenimiento de su flotilla. Ahí el dato.

› Extraña anécdota

Mucha gente sigue sin explicarse el suceso que vivió recientemente el alcalde de Puerto Vallarta, Jalisco, Luis Ernesto Munguía, quien estuvo a punto de ser despojado de su teléfono celular por un hombre desconocido que, sin más, se le acercó en pleno evento público, a la vista de un montón de personas y cámaras que registraron el extraño momento. Según se ve en las grabaciones, mientras el edil participaba en una rueda de prensa, un sujeto insistía en quitarle el equipo de la mano. Después de que el personal que estaba cerca del presidente municipal se percató de las acciones del intruso, éste fue escoltado afuera del lugar. Y aunque no pasó a más, nos comentan que lo ocurrido dejó muy inquietos tanto al munícipe como a los asistentes, precisamente cuando esa ciudad ha sido escenario de la violencia desatada tras el operativo que apenas el pasado domingo dio un golpe mayor contra el Cártel Jalisco Nueva Generación. Puede que no sea nada grave, como sea, pendientes.

› Pide tiempo extra al INE

Llamó la atención en estos días, cuando algunas organizaciones están haciendo de todo para alcanzar el sueño de convertirse en partido político —y gozar del presupuesto que esto implica—, que la agrupación Que Siga la Democracia hizo la chillona al Instituto Nacional Electoral, ya que, dijo, tuvo que interrumpir sus tareas de afiliación de las personas que se le exigen para formar parte del sistema partidista con miras a las elecciones de 2027. Dicen que esta asociación, dirigida por Édgar Garza Ancira —por cierto exesposo de la diputada de Morena Gabriela Jiménez— argumentó al INE que el operativo contra El Mencho terminó perjudicando su agenda, por lo que necesitaba tiempo de compensación. Nos comentan que esta justificación, absurda para el árbitro electoral, ni siquiera era necesaria, ya que la Secretaría de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos informó que la organización no sólo cumplió con el número de afiliados solicitado, sino que ya hasta lo rebasó, por lo que nadie entendió el propósito de su petición. En fin.