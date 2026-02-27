¡Todos a las calles!

Los que pusieron el ejemplo fueron los ministros de la Corte porque aquello de humanizar más a los funcionarios no sólo era discurso. En un hecho histórico, los ministros, encabezados por el ministro presidente Hugo Aguilar, le quitaron lo fifí al Poder Judicial porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación sesionó en Tenejapa, Chiapas, con traducción a lenguas originarias incluida, trajes típicos y el debate de un tema sobre la libre determinación indígena. “Hoy tenemos la oportunidad de impulsar la construcción de un cambio, de un nuevo paradigma, y no repetir esa historia bajo fórmulas jurídicas, demagógicas. Por esta razón, la relevancia histórica, constitucional y ética del momento que nos tiene reunidos hoy aquí, en Chiapas, pues, como en muchas regiones de nuestro país, los pueblos indígenas no han dejado de recordarnos que la democracia no se agota en las instituciones formales, sino que se construye desde abajo en comunidad y con su cosmovisión”, dijo la ministra Lenia Batres. ¿Qué tal?

Y ya que de salir a la calle se trata… La que visitó la subsede de la FGR en Monclova, Coahuila, fue la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy. Ahí se dio a la tarea de escuchar propuestas y comentarios de funcionarios, agentes del Ministerio Público, peritos y policías federales ministeriales. En su recorrido por las instalaciones, la fiscal dejó entrever que ésta será una de tantas visitas que estará realizando con la intención de estrechar los lazos de colaboración, y aprovechó para realizar un reconocimiento público al trabajo de quienes laboran en cada área. Sin lugar a duda que la política y sus formas han cambiado… ¿Cuándo había visto usted que esa élite dorada saliera a mancharse los zapatos con la misma tierra que usted y yo pisamos?

Los del partido Verde son therians… Por aquello de ponerse perros para negociar, o para hacerse guaje en lo que respecta a apoyar a la Presidenta que los llevó a ocupar los lugares que ocupan, porque de otra manera no habrían podido tener la representación que tienen. Sí, la Presidenta Claudia Sheinbaum fue quien lo cargó en la elección pasada, pero eso, hoy, ya se les olvidó, y prefirieron aplicarse la de “lo siento mucho, primero mis dientes y luego mis parientes…” y no avalar la reforma electoral que planteó la Jefa política de México. Total, que ¿para qué se hacen? Si solos no ganan, y si no me creen, chequen una encuesta seria, hay lugares en los que no pasan del 5 por ciento. Bien dicen, “cría cuervos y te sacarán los ojos”.

El que llamó al orden fue Monreal… Porque les recordó que no tiene por qué haber un fast track, si se tiene hasta finales de mayo para discutirse y votarse la reforma electoral en cuestión. También llamó a sus propios correligionarios y aliados a no faltarse al respeto, si en verdad se quieren lograr consensos. “Yo pediría a todos que actuemos con moderación, no nos ofendamos, no nos descalifiquemos, mejor discutamos con razones, con argumentos la iniciativa que llegue. No conviene descalificarnos previamente antes de que llegue la iniciativa, no creo que sea la descalificación el camino a través del cual logremos construir consensos, yo creo que es un momento en donde la tolerancia, la buena política, el respeto entre nosotros debe prevalecer.” Un pensante ante tanto fanático idealista.

Y hablando de fanáticos… Ahí está un deschavetado que fue candidato de la alianza partido Verde-PT a la gubernatura de Guerrero de nombre Pedro Segura, quien, por cierto, quedó en tercer lugar. Resulta que este personaje, que también es empresario, organizó un concierto con el grupo musical Los Alegres del Barranco y se le ocurrió la grandiosa idea de pedir un corrido que enaltece al exlíder de un grupo criminal que fue eliminado el domingo pasado. De qué tamaño habrá estado la puntada que se aventó, que ni los músicos lo quisieron acompañar, dejándolo, hablando solo en el micrófono… ah sí, luego hizo un video donde, según él, intenta defenderse diciendo, palabras más, palabras menos: que no era para enaltecerlo, pero que él podía hacer lo que quiera porque él pagó el show musical. ¿No estará viendo la tempestad?

El que ya se apuntó a la reelección para la Auditoría Superior de la Federación es David Colmenares. Resulta que se sumó a la lista de los 25 suspirantes a sucederlo y, como aquello de irse a su casa a descansar no está en su agenda, decidió ver si le salen las cuentas para sumarse otro periodo más. El tema se va a poner sabroso, porque dentro de los registrados están críticos y disidentes que no hacen más que esperar con ansias que no logre los acuerdos para llegar ellos y aplicarle lo que aplica en esa dependencia, una auditoría.

