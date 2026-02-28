      Movimiento Ciudadano se doblará como siempre

El veracruzano Dante Delgado, siempre se ha montado en los partidos que tienen el poder. En 1990, pudo llegar al gobierno de Veracruz, en el momento en que Fernando Gutiérrez Barrios fue llamado al gobierno de Carlos Salinas de Gortari para ocupar la cartera de Gobernación. El recomendó al que era su secretario general de Gobierno.

Luego fundo el partido Convergencia Y mas tarde lo convirtió en MC. Desde ahí se ha puesto a las ordenes de quien gobierne a nivel Federal. Aparentemente se resiste a apoyar iniciativa cuando están vienen desde el poder, pero siempre llega a acuerdos. En su momento lo llevo a cabo cuando se convirtió la CFE y Pemex, en empresas de Estado.

Ahora M C será de nuevo el “patiño” y esquirol, ni más ni menos que de Morena, esto, con tal de ganar privilegios y favores de parte de los guindas y no les importa exhibir doble cara, o las que sean necesarias.

Primero, la cercanía del líder moral de ese instituto político, Dante Delgado con Andrés Manuel López Obrador. Luego, la reticencia de los naranjas de haber conformado alianzas con el PRI y el PAN en las elecciones del 2024; prefirieron quedarse solos para de esta manera, ponerse a las órdenes y reiterar su posición de entreguistas a esta cuarta transformación.

Esto es algo que explica el campechano, Alejandro Moreno Cárdenas, al definir a MC como “esquiroles que se disfrazan de oposición mientras negocian con el poder”.

Ni qué decir del “dirigente” que dejó a cargo del changarro Dante Delgado: Jorge Álvarez Maynez, que igualmente está en actitud de venderse al mejor postor, siempre y cuando sea de Morena, así que en el tema de la reforma electoral, que tanta contradicción ha generado, los naranjas tienen planeado volverse rémoras del oficialismo para desplazar al PVEM y al PT, que no han querido ceder en cuanto a este tirante asunto.

“Ya lo hicieron antes, -envió por sus redes, amagaron con frenar reformas, simularon críticas y al final, votaron con Morena. En 2025 repitieron la jugada. Puras mentiras, a la hora de la verdad, salvaron al oficialismo… Si ahora vuelven a darle los votos a esa reforma electoral, que no se engañen ni engañen a nadie. No son oposición, son comparsa”.

+++

En el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad del Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, y el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, encabezaron la Mesa de Inteligencia Interestatal con el propósito de fortalecer la seguridad y blindar la franja limítrofe entre ambos estados. En la sesión se ratificó la coordinación operativa e institucional entre autoridades civiles y mandos de las Fuerzas Armadas, priorizando acciones estratégicas de prevención, inteligencia y reacción. Respecto al caso de Karina N. y Alexandro N., las autoridades estatales reiteraron la colaboración plena entre ambas entidades, con apego estricto al debido proceso y en coordinación con las instancias ministeriales competentes, con el compromiso compartido de aportar lo pertinente para esclarecer los hechos y en consecuencia llevar a los responsables ante la justicia. Por parte del Gobierno del Estado de Puebla acompañaron: Samuel Aguilar Pala, secretario de Gobernación. José Luis García Parra, coordinador de Gabinete; Vicealmirante Francisco Sánchez González, secretario de Seguridad Pública; Idamis Pastor Betancourt, fiscal General del Estado. Y en representación del estado de Tlaxcala: José Mario Vega Hernández, comandante de la 23/a Zona Militar; Raúl Martínez González, coordinador estatal de la Guardia Nacional.

+++

Ignacio Mier como presidente de la Junta de Coordinación Política y su compañera, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, difícilmente podrán hacer algo con los Verdes porque Manuel Velasco, como líder de la fracción parlamentaria ha soltado que habrá voto libre y con ello no se asegura nada. Morena no tiene nada que ofrecer a sus partiditos, pues estos quieren posiciones legislativas y dinero.

Manuel Velasco y Arturo Escobar, son dos personajes que mueven todo en el Partido Verde que lidera Jorge Emilio González “El Niño Verde” y la decisión tomada no le favorece para nada a Morena.

