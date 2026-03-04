 Los partidos del Trabajo y el Verde se “ponen sus moños”

Un par se senadores de Morena, quienes pidieron no revelar sus nombres, comentaban que la propuesta para tener una nueva ley electoral no tiene futuro, pues con dos o tres diputados, y otros tantos en el Senado que voten en contra, no pasará la propuesta del oficialismo.

Aprobarla equivale a que en las primeras elecciones se queden en el aire, sin legisladores, pues todo indica que los morenos se quieren agandallar todo el poder. Quitarían la representación de los legisladores y tampoco contarían con dinero para hacer campañas políticas. No hay forma que se den un tiro en el pie.

los diputados morenistas se indignaron y muchísimo, por el comunicado que el fin de semana sacó en franco rechazo a la reforma electoral; que fue una forma grosera como se manifestaron los del PT, pero como reza un popular refrán, seguramente los morenistas “no venden piñas”.

Total que la presidenta Sheinbaum pidió que en San Lázaro, su jaloneada reforma llegue al pleno, para que sea ahí donde se vea quien está en contra y quién a favor y luego venga el tan llevado y traído “juicio de la historia”. Una vez más la iniciativa no llego a manos de los diputados y tendrán que esperar. Dicen que no tiene futuro la nueva ley.

En un mensaje que mandó por sus redes sociales, Ricardo Monreal consideró “alejadas de todo buen juicio objetivo”, las afirmaciones de que la sola presentación de la reforma electoral, pudiera generar estancamiento económico, turbulencias financieras o riesgos en negociaciones comerciales con países como Canadá y Estados Unidos, hablando del T-MEC, e hizo hincapié en que las preocupaciones se manifestaron antes de conocer el texto concreto de la propuesta.

En este último punto hay que reparar en que la propia Sheinbaum Pardo es la que no acababa de enviar el texto formal, en un último intento de ganarse el voto ni más ni menos que de las rémoras de Morena.

De cualquier manera, Ricardo Monreal agregó que la Cámara de Diputados recibirá la iniciativa de la cuestionada reforma, con “seriedad y responsabilidad” y que hasta se dará a la tarea de armar un ambiente propicio para su discusión con el fin de alcanzar acuerdos que beneficien al país. Habrá que ver si en las próximas cumplen y presentan la iniciativa.

El Banco de México (Banxico) informó que en el primer mes de 2026, los ingresos por remesas provenientes del exterior fueron de 4,594 millones de dólares, los cuales se derivaron de 11.5 millones de transacciones, con un envío promedio de 401 dólares. De esta manera, en enero de 2026 los ingresos por remesas presentaron un retroceso anual de 1.4%, derivado de la combinación de una caída de 5.2% en el número de envíos y de un crecimiento de 3.9% en el monto de la remesa promedio.

Banxico también indicó que en los últimos doce meses (febrero 2025–enero 2026), el flujo acumulado de los ingresos por remesas resultó de 61,710 millones de dólares, que se compara con el monto acumulado a doce meses de diciembre pasado de 61,777 millones de dólares (enero 2025–diciembre 2025).

Los expertos del banco central advierten que el descenso es consecuencia de la agresiva política del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, contra los migrantes. Es de recordar que en junio de 2026, el gobierno de Donald Trump anunció un impuesto del 1% a las remesas enviadas en efectivo, giros postales, cheques de caja y otros instrumentos similares.

Colectivos y víctimas ratificaron su reclamo para que se atienda la crisis que, afirman, existe en la Fiscalía General para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género del Estado de México, a cargo de Dilcya García, por la comisión de abusos y corruptelas.

Recordaron que es una de las funcionarias que más quejas ha recibido por parte de familiares de las víctimas, lo que incluso derivó en una disculpa institucional, en 2023, por haber revictimizado a familiares de víctimas.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, comenta que este 8 de marzo no es sólo el día internacional de la mujer, sino el mes, el año y el siglo de las mujeres.

Laura Itzel Castillo inauguró la exposición fotográfica “Adelitas y Soldaderas. Mujeres Revolucionarias en el Archivo Gustavo Casasola”, en las vallas del Senado de la República.

