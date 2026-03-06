Abre rendija MC de apoyo a la electoral

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

La dirigencia de Movimiento Ciudadano, partido político de oposición que creara Dante Delgado y preside hoy Jorge Álvarez Máynez, abrió una rendija que posibilitaría la aprobación de la controvertida reforma electoral propuesta por la Presidenta Claudia Sheinbaum, si algunos cambios que propone llegaran a coincidir con los de ella, que un día antes envió a la Cámara de Diputados que, aseguran, “tiene alternativas y no basta decir que están en contra, como hacen otros partidos”.

Entre los que propone y dio a conocer la dirigencia emecista en conferencia de prensa, previo a su envío a San Lázaro, algunos seguramente serán discutibles o hasta rechazados por la bancada guinda, como lo de que el voto sea obligatorio desde los 16 años para fomentar la participación ciudadana entre los jóvenes, al advertir que la democracia enfrenta una crisis por la baja asistencia a las urnas, o revisar la sobrerrepresentación legislativa con la que hoy cuentan Morena y sus aliados, PT y PVEM, que están en contra de lo que envió la mandataria.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Nuevos libros sin Arriaga

Los titulares de la Secretaría de Economía del Gobierno de México, Marcelo Ebrard, y de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, acordaron iniciar el lunes 16 de este mes las negociaciones bilaterales sobre la revisión del T-MEC, luego de las reuniones sostenidas con el secretario de Comercio de la administración Trump, Howard Lutnick.

Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretario de Comercio Exterior de México, explicó aquí a representantes de empresas estadounidenses de las pláticas sostenidas entre ellos, al tiempo que reconoció que el fallo de la Corte Suprema de EU sobre aranceles justificados por seguridad nacional modificó los acuerdos alcanzados y que el T-MEC es el único tratado comercial vigente de ese país, en medio de una escalada arancelaria.

Los restos de Javier Vargas y Javier Valdez, otros de los 10 mineros que fueron secuestrados por un grupo armado en el municipio de Concordia, en Sinaloa, fueron identificados por autoridades estatales y federales, entregados a sus familiares, y el hecho fue reportado a la empresa canadiense Vizsla, para la que trabajaban.

Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional del Gobierno de Estados Unidos, fue removida de ese cargo por el presidente Trump y designada Enviada Especial para el Escudo de las Américas, la nueva iniciativa de Seguridad del Hemisferio Occidental que anunciará mañana en Doral, Florida. La sustituyó el senador republicano Markwayne Mullin, dijo el mandatario.

Que la FIFA no canceló miles de habitaciones para el Mundial de Futbol, sino que “únicamente liberó reservas que había hecho”, declaró Gabriela Cuevas Barrón, coordinadora del Gobierno federal para ese evento.