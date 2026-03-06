Expediente Irán: el frente insurgente transfronterizo

En las guerras modernas, el primer frente suele abrirse en la información. Esta semana circuló con fuerza la versión de que miles de kurdos iraquíes habían cruzado hacia Irán. Pero la evidencia disponible apunta en otra dirección. Hasta ahora no existe confirmación de un cruce de los Peshmerga del Gobierno Regional del Kurdistán (KRG) hacia territorio iraní.

Reportes de Reuters del 3 y 4 de marzo señalan que no existe decisión final ni evidencia verificable de un cruce, mientras que Associated Press citó a un oficial del Partido por una Vida Libre del Kurdistán (PAK) afirmando que sus fuerzas no han cruzado la frontera, aunque sí han movido contingentes hacia la línea limítrofe. El grupo Komala, una organización kurdo-iraní de origen izquierdista que opera desde el exilio, habló, en cambio, de una posible ventana de siete a 10 días para un movimiento eventual.

La identidad de los actores kurdos involucrados definiría el tipo de guerra. Los Peshmerga del KRG son una fuerza oficial, parte de la arquitectura de seguridad del Kurdistán iraquí. Las organizaciones como Komala, el Partido Democrático del Kurdistán de Irán (KDPI) o el Partido por una Vida Libre del Kurdistán (PJAK), en cambio, son oposiciones kurdas iraníes. Si quienes entran en escena son estas milicias y no fuerzas oficiales iraquíes, lo que se abre no es una invasión convencional, sino un frente insurgente transfronterizo.

Ese matiz es importante porque los kurdos no están sólo del lado iraquí de la frontera. Dentro de Irán viven entre ocho y 10 millones, concentrados en las provincias occidentales de Kurdistán, Kermanshah, Azerbaiyán Occidental e Ilam. Desde la revolución de 1979, la relación entre estas regiones y el poder central ha sido tensa. Allí actúan organizaciones políticas kurdo-iraníes como KDPI, Komala o PJAK, algunas con historial de insurgencia armada.

Por ello, los escenarios fronterizos son especialmente delicados. Si milicias kurdo-iraníes presionan desde territorio iraquí, el fenómeno no sería sólo externo contra Teherán, sino que podría conectar con redes dentro del propio Irán y transformar una incursión limitada en un fenómeno más complejo: una insurgencia transfronteriza combinada con agitación social. Ese escenario, por ahora, sigue siendo remoto.

La reacción preventiva de Teherán sugiere que ese es precisamente el escenario que quiere evitar. Reuters reportó un ataque con dron contra el cuartel de un grupo kurdo-iraní en la Región del Kurdistán iraquí, una señal de que Irán busca sofocar el frente antes de que se consolide. No teme sólo un cruce armado; teme la combinación entre frontera porosa, minoría interna y oportunidad estratégica.

En otras palabras, no estamos frente a una invasión kurda, sino ante la posible apertura de un frente insurgente que cruza fronteras sin declararlas. Este factor podría alargar el conflicto más de lo originalmente previsto.

Señales vs. ruido. La supuesta ofensiva kurda iraquí fue el ejemplo del día. Para hablar de un cruce real deberían observarse varios indicadores básicos de primer nivel (R1): un comunicado inequívoco confirmando el cruce, cierres o toques de queda en distritos fronterizos, imágenes satelitales con nuevas posiciones militares significativas u hospitales reportando aumentos abruptos de heridos de combate. Nada de eso ha ocurrido. Lo que sí circuló fueron versiones sin geolocalización ni confirmación independiente, es decir, ruido informativo propio de una crisis.