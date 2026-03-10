Tabasco, de la Met Gala a Miss Universo

Bibiana Belsasso. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Ahora más que nunca aplica la famosa frase: “Vamos a Tabasco, que Tabasco es un edén”, y es un edén para los nuevos ricos del estado, quienes han sido favorecidos desde hace siete años con contratos millonarios del Gobierno, muchos de Petróleos Mexicanos (Pemex), y todos tienen un común denominador: están ligados a Morena. Son cercanos a personajes como Javier May, los hijos de López Obrador y su círculo cercano. Todos son del mismo lugar y, además, hoy son millonarios.

Lo vimos este fin de semana con la fiesta de 15 años de la hija de un señor llamado Juan Carlos Guerrero Rojas. Hasta antes de la fiesta su nombre no era conocido, pero hoy sabemos que es uno de los contratistas más favorecidos en Pemex.

En tan sólo siete años pasó de ser un hombre de bajo perfil en el estado a poder hacer una fiesta de por lo menos dos millones de dólares.

El tema fue la Met Gala. Sí, la gala del Museo Metropolitano de Nueva York, uno de los eventos de beneficencia más importantes del mundo.

Pues este señor de Tabasco recreó la Met Gala en Tabasco.

Juan Carlos tiró la casa por la ventana. Contó con la conducción de la actriz Galilea Montijo, quien fue la que confirmó que se había recreado la Met Gala y dijo que la familia era “muy linda”. También estuvieron cantantes como Belinda, J Balvin y Xavi, además de que la festejada recibió regalos de lujo, como una bolsa Birkin y joyas Hermès.

Hasta el maquillista de celebridades Alfonso Waithsman participó, al igual que el fotógrafo Antonio Tizoc, conocido por documentar grandes eventos sociales.

Digamos que fue un lujo y un exceso que ni los empresarios más consolidados del país realizan en sus eventos.

Y es que hoy existe en Tabasco un nuevo grupo de empresarios que se han visto beneficiado principalmente por negocios con Pemex, empresa que está en números rojos y que, de acuerdo con analistas, es cada vez más difícil rescatar.

En el caso de Juan Carlos Guerrero Rojas, es dueño de la empresa Petroservicios Integrales de México, y ha obtenido asignaciones por más de 100 millones de dólares. Se le identifica como uno de los contratistas favoritos de quien fuera director de Pemex durante el gobierno de López Obrador, Octavio Romero Oropeza, también tabasqueño, y de Marcos Herrería Alamina.

Hoy sabemos que Juan Carlos Guerrero Rojas es originario de Comalcalco, Tabasco. De acuerdo con investigaciones periodísticas, entre ellas las realizadas por el periodista Audelino Macario, Guerrero Rojas está vinculado a la empresa Petroservicios Integrales México, S.A. de C.V., dedicada a brindar servicios relacionados con la industria petrolera.

Según la información difundida, en los últimos años esta empresa ha obtenido contratos millonarios vinculados a Pemex. Algunos de esos contratos suman montos que superan los mil millones de pesos, lo que habría permitido a la empresa expandirse rápidamente dentro del sector.

Además de los servicios relacionados con la industria energética, las investigaciones señalan que el empresario también ha participado en proyectos inmobiliarios y negocios de gasolineras, ampliando así su presencia en distintos sectores económicos.

De acuerdo con la investigación del periodista Audelino Macario, de la revista Etcétera, Guerrero Rojas mantiene relaciones empresariales y políticas con distintos actores relevantes de Tabasco.

Entre los nombres mencionados se encuentran el exalcalde de Comalcalco, Héctor Peralta Grapín, así como el exsenador Salvador Herrera, quien originalmente llegó al Senado postulado por el PRD y posteriormente se incorporó a la bancada de Morena.

En su investigación, Audelino Macario también ha señalado que estas redes empresariales se desarrollan en un contexto político donde figuras como Adán Augusto López Hernández, uno de los principales liderazgos políticos de Tabasco, han tenido una fuerte influencia en la estructura política del estado.

Asimismo, menciona que algunos de estos empresarios son originarios de Comalcalco, municipio que también es tierra del actual gobernador de Tabasco, Javier May.

Macario explica que en Tabasco existe desde hace años una relación muy estrecha entre el sector petrolero, los contratistas privados y las redes políticas locales, lo que en ocasiones facilita el acceso a contratos dentro de la industria energética.

La controversia en torno a la fiesta también se explica por el contexto económico actual.

En los últimos años, muchas empresas proveedoras de Pemex han denunciado retrasos en los pagos por parte de la empresa estatal, lo que ha generado dificultades financieras para pequeñas y medianas compañías del sector.

El propio Audelino Macario ha señalado que este caso ilustra un fenómeno que desde hace tiempo se comenta en Tabasco: la aparición de nuevos grupos empresariales que crecen rápidamente alrededor de los contratos oficiales y de redes políticas locales.

Y con estos millonarios no sólo llega la Met Gala de Nueva York a Tabasco, también llega Miss Universo, a uno de cuyos copropietarios, Raúl Rocha Cantú, se señaló de tener millonarios contratos con Pemex. Luego también fue señalado por presuntamente formar parte de una red de contrabando fiscal de combustible.

A pesar de los señalamientos, empresas ligadas a Rocha, como Soluciones Gasíferas del Sur, han mantenido contratos vigentes por montos que superan los mil 900 millones de pesos.

Otro de los empresarios tabasqueños favorecidos es Amílcar Olán, vinculado a la red de negocios de los hijos de López Obrador, Andrés López Beltrán, Andy, y Gonzalo López Beltrán, Bobby.

Sus contratos con Pemex están relacionados con la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, donde Amílcar obtuvo contratos millonarios que superaron los 30 mil millones de pesos.

Y no podemos olvidar a José Ramiro López Obrador, actual secretario de Gobierno de Tabasco y hermano del expresidente, quien ha sido señalado por poseer 13 ranchos, de los cuales siete fueron adquiridos durante el sexenio de su hermano.

Lo que más sorprende es que estos nuevos millonarios, cuyas fortunas se hicieron en tan sólo siete años, se sienten orgullosos de ello y muestran su opulencia sin ningún recato.

No parecen estar ni tantito preocupados de que esas fortunas sean investigadas.