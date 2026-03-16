Expediente Irán. La caja de Irán

Valeria López Vela. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

En la tercera semana del conflicto, la guerra entra en otra fase. La cuestión ya no es sólo cuánto poder de fuego conserva Irán ni cuántos objetivos más pueden alcanzar Israel o Estados Unidos. El eje empieza a desplazarse de la destrucción militar al estrangulamiento económico. La pregunta decisiva, entonces, es cómo controlar la caja del régimen iraní. El nombre de esa posibilidad es Kharg.

Kharg no es una isla cualquiera. Es el nodo por donde sale la mayor parte del petróleo iraní y, por tanto, el principal conducto de dinero hacia un régimen que necesita flujo económico para sostener la guerra, pagar lealtades internas, resistir sanciones y comprar tiempo político. Golpear Kharg no sólo significa dañar instalaciones, sino rozar la posibilidad de estrangular financieramente a Teherán.

El giro de tuerca en la estrategia militar de esta semana no es el ataque estadounidense sobre blancos militares en Kharg, sino la neutralización de su capacidad defensiva. Una isla así, prácticamente inerme, se vuelve una pieza disponible para una fase más ambiciosa de la guerra. No hay confirmación robusta de un plan para tomar Kharg, pero sí de un refuerzo militar que abre esa opción. Y eso basta para entender el cambio de fase. Kharg dejó de ser un objetivo periférico y se convirtió en una hipótesis operativa.

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Controlar una isla de apenas 20 km no se parece en nada a intentar dominar un país entero. Frente a los 1.63 millones de km de Irán —o incluso los 435 mil de Irak—, Kharg ofrece a Trump una escala limitada y controlable. Por eso encaja con su promesa de no repetir un fracaso como Irak y le ofrece, a cambio, presión territorial acotada y un valor económico enorme.

Si Washington logra neutralizar o controlar el flujo petrolero iraní, asfixia la principal fuente de ingresos del régimen sin necesidad de lanzarse, de inmediato, a una ocupación extensa del territorio continental. Es una forma de coerción más fina, más barata en apariencia y más vendible políticamente, pues destruye la capacidad militar y comprime el tiempo del adversario.

La Tanker War (Irak-Irán, 1984-1988) fue el precedente histórico de convertir el petróleo y las rutas marítimas en campo directo de batalla. Irak atacó Kharg; Irán respondió presionando la navegación y elevando el riesgo sobre Ormuz. Desde entonces, atacar el petróleo significa golpear a la vez la caja del Estado, el tiempo político del adversario y la estabilidad económica mundial.

Kharg es una tentación táctica, pero también un riesgo estratégico, pues convertir el petróleo en instrumento principal de guerra no afecta sólo a Irán. Toca el mercado global, los seguros marítimos, las rutas energéticas, el precio del crudo y la estabilidad de todo el Golfo.

Eso vuelve a Kharg el punto más sensible de la semana tres. Ahí convergen el cálculo militar, la presión económica y la tentación política de una victoria rápida. La verdadera pregunta ya no es si Irán puede resistir militarmente.

Dato vs. ruido: 2,500 marines, dato. Que su destino sea tomar Kharg, ruido. Entre capacidad y decisión sigue habiendo una distancia política y militar.