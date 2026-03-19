Arturo Damm Arnal. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Las líneas de pobreza son los precios de la canasta básica alimentaria (línea de pobreza extrema), y alimentaria y no alimentaria (línea de pobreza), y el Inegi las usa para determinar un umbral dinerario que le permita medir la pobreza multidimensional, en general, y la laboral, en particular.

Se encuentra en condición de pobreza multidimensional la persona que no es capaz de generar, con su trabajo, un ingreso que le permita comprar la canasta básica alimentaria y no alimentaria, y que padece, por lo menos, una de estas seis carencias sociales: rezago educativo, acceso inadecuado a servicios de salud, acceso inadecuado a la seguridad social, acceso inadecuado a la alimentación, calidad y espacios ineducados en la vivienda, acceso inadecuado a los servicios básicos en la vivienda. Si padece tres o más carencias sociales se encuentra en condición de pobreza extrema multidimensional.

Se encuentra en condición de pobreza laboral la persona que no es capaz de generar, con su trabajo, un ingreso suficiente que le permita comprar la canasta básica alimentaria, lo más indispensable de lo indispensable: alimentos.

En febrero la línea de pobreza extrema por ingreso (el precio de la canasta básica alimentaria), en áreas rurales fue $1,887.58 y $2.516.97 en zonas urbanas, $629.39 más, el 33.34%. La línea de pobreza por ingreso (el precio de la canasta básica alimentaria y no alimentaria), en zonas rurales fue $3,494.95 y $4,877.87 en áreas urbanas, $1,382.92 más, el 39.57%. Más caro en zonas urbanas que rurales.

En las áreas urbanas el precio de la canasta básica alimentaria ($2,516.97), representa el 51.60% del precio de la canasta básica alimentaria y no alimentaria ($4,877.87). En las zonas rurales el precio de la canasta básica alimentaria ($1,887.58), representa el 54.01% del precio de la canasta básica alimentaria y no alimentaria ($3.494.95), 2.41 puntos porcentuales más, el 4.67%. Mayor porcentaje, de los alimentos, en áreas rurales que urbanas.

En febrero la inflación anual fue 4.0%. En las áreas urbanas el precio de la canasta básica alimentaria aumentó, en términos anuales, 6.5%, 2.5 puntos porcentuales más que la inflación, el 62.5%. En las áreas rurales aumentó 5.6%, 1.6 puntos porcentuales más que la inflación, el 40.0%.

En febrero la inflación anual fue 4.0%. En las áreas urbanas el precio de la canasta básica alimentaria y no alimentaria aumentó, en términos anuales, 4.5%, 0.5 puntos porcentuales más que la inflación, el 12.5%. En las áreas rurales aumentó 4.6%, 0.6 puntos porcentuales más que la inflación, el 15.0%.

En febrero la inflación mensual fue 0.5%. En las áreas urbanas el precio de la canasta básica alimentaria aumentó, en términos mensuales, 1.2%, 0.7 puntos porcentuales más que la inflación, el 140.0%. En las áreas rurales aumentó 1.3%, 0.8 puntos porcentuales más que la inflación, el 160.0%.

En febrero la inflación anual fue 0.5%. En las áreas urbanas el precio de la canasta básica alimentaria y no alimentaria aumentó, en términos anuales, 0.7%, 0.2 puntos porcentuales más que la inflación, el 40.0%. En las áreas rurales aumentó 0.8%, 0.3 puntos porcentuales más que la inflación, el 60.0%.

El aumento en el precio de la canasta básica alimentaria, y de la alimentaria y no alimentaria, fue mayor que la inflación general.