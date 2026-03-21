Decenas de políticos se apuntan para ser candidatos a gobernadores, diputados federales o alcaldes y hasta regidores

Ubaldo Díaz*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Con la misma argucia legal y política que usó Morena para lanzar a sus candidatos para el año 2027 y que fue avalada por la propia presidenta Claudia Sheinbaum, Alejandro Alito Moreno abrió al PRI a miles de candidaturas ciudadanas a todos los cargos en juego en la elección de 2027 y dio el banderazo para iniciar de inmediato el proselitismo por todos los medios y por todo el país bajo el argumento de nombrar como Defensores de México a quienes aspiren y se inscriban en este proceso.

Los procesos electorales del año próximo, llega a todos los partidos, lo que los convierte en un atractivo superior al que despierta el Mundial de futbol.

17 gubernaturas están en juego, las que representan el principal atractivo que habrán de disputar seis partidos con registro y los que adquieran ese estatus en los próximos meses.

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El que inició el rejuego fue el partido gobernante, Morena, quien en su pasado consejo, anunció que el 22 de junio daría a conocer a los coordinadores de defensa en las 32 entidades del país, un adelanto de los que serán sus candidatos a las 17 gubernaturas en juego.

Los políticos de Morena se están moviendo pues saben que los beneficiados por el dedazo será los candidatos a gobernadores, alcaldes o diputados federales.

Ese adelanto llevó a que otros dirigentes de partido sacarán a orear sus fichas, con las que pretenden competir en busca del voto ciudadano.

De MC, en voz de Jorge Álvarez, definió sus dos cartas fuertes, Mariana Rodríguez en Nuevo León y Luis Donaldo Colosio en Sonora.

Así cada uno de los partidos fue mencionando sus prioridades y Jorge Romero, del PAN, anunció que le gustaría que el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, fuese su candidato al gobierno de Nuevo León, pero sin el PRI.

De la Garza es una de las principales joyas de la oposición, aunque su militancia es priista y ya fue anunciado por el partido tricolor como su abanderado en aquella entidad. Estuvo en la reunión convocada por el campechano y se mostró dispuesto a competir con seriedad en contra del gobernador de Nuevo León, quien ha gastado una fortuna del erario para promover a su esposa Mariana Rodríguez.

Alejandro Moreno, dirigente priista, aprovechó la ocasión para dar a conocer su baraja en los 17 estados, aunque formando ternas para la definición. Pero también exhorta a toda la oposición a trabajar con candidatos apoyador por el PRI, PAN, MC y la “chiquillería como se conoce a esos grupuesculos del PT y Verde.

Antes de eso, Manuel Velasco, levantó la mano de su compañera de escaño, Ruth González Silva, para competir por el gobierno de San Luis Potosí, contraviniendo los deseos de su aliado Morena, de que no participaran en la contienda del 27, aquellos que pretenden suceder a sus familiares cercanos, que es el caso de la senadora, esposa del gobernador Ricardo Gallardo.

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