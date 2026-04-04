La ONU demanda a México a buscar a los desaparecidos

Las Naciones Unidas esta encontra de la Desaparición Forzada y exige tajante que cumpla con la sociedad. Da a conocer su decisión en virtud del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, a través de la cual solicita al Secretario General del organismo mundial que remita urgentemente la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General, con la finalidad de que ésta considere medidas de apoyo al Estado Parte en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este grave crimen.

En México existe omisión para dar cumplimiento y aunque esto se da desde la epoca de Vicente Fox, despúes con Felipe Carlderón y Peña Nieto, hoy es un verdadero desastre, más de 230 mil estan desaparecidas.

Esta Exigencia llega en un momento en el que vivimos un incremento sostenido de la violencia que ha dejado un saldo trágico de víctimas mortales y de personas desaparecidas. Además, es importante resaltar que recientemente organizaciones civiles y colectivos de búsqueda han señalado fallas en la metodología, exclusión de víctimas y riesgo de subregistro y que se reduce la crisis a trámites administrativos, lo cual genera una percepción distorsionada de la magnitud del problema.

Actualmente, las cifras oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, junto con el constante hallazgo de fosas clandestinas, revelan una crisis que sigue desbordando la capacidad de respuesta de las autoridades.

Priiatas y panistas hicieron un llamado para que México como Estado Parte de la Convención abra un espacio de colaboración y cooperación técnica con el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada y con los mecanismos especializados de la ONU, en el cual participen expertos independientes, sociedad civil y víctimas. Lo anterior con la finalidad de identificar causas estructurales, los patrones de impunidad y los vacíos institucionales que a lo largo de los años han permitido que esto se haya incrementado. Pero el gobierno como siempre dice que esa exigencia de la ONU también se la hicieron a otros gobierno mexicanos.

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Juan Ramón de la Fuente pasó por la Cancillería de Noche: Sin peso, sin presencia y sin resultados. En más de un añono construyó un solo puente realen Washington. No piso con fuerza el Congreso de los Estados Unidos, no generó interlocución con los políiticos democrátas ni repúblicanos le pasaron esos 12 meses sin pena ni gloria. Fue un desperdicio no tener una presencia importante, sobre todo, por la presión tan fuerte del gobierno estadunidense hacía México. En pocas palabras se achicoi.

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Ante la inmovilidad de las dos cámaras del Congreso de la Unión, los pocos senadores y diputados que permanecen en activo procuran llenar huecos.

Uno de los legisladores que hacen guardia es el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, quien abrió un nuevo capítulo en la ya muy manida novela del “plan B” de la reforma electoral, además de algunos anticipos acerca del proceso para designar a tres nuevos integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

Y la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, aprovechó para un muy necesario llamado de atención a sus colegas para elevar el tono de los debates, sobre todo evitar insultos y descalificaciones que anteriormente se escuchaban sólo en los mercados públicos y en algunas vecindades.

Para empezar, acerca de la muy descafeinada reforma electoral, el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en San Lázaro recordó que la minuta recibida del Senado ya empezó a ser distribuida entre los integrantes de las comisiones encargadas de dictaminarla para ser debatida y, en su caso, aprobada por la mayoría. Es de precisar que, en este caso, ya no es necesario conjuntar una mayoría calificada, pues con el rechazo a las propuestas de reformas constitucionales registrado en la otra Cámara, ya no es posible revivir el tema, al menos no en el siguiente periodo ordinario de sesiones.

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