La vida es un hospital donde cada enfermo está poseído por el deseo de cambiar de cama.

Cada 9 de abril, la memoria literaria vuelve sus ojos hacia una figura que, aun desde la penumbra de su tiempo, transformó para siempre la sensibilidad moderna: Charles Baudelaire. Su aniversario luctuoso no es solo una fecha para recordar su muerte en 1867, sino una invitación a redescubrir la vigencia de una obra que sigue latiendo con inquietante intensidad en el corazón de nuestra época. Baudelaire fue, ante todo, un poeta de la contradicción. En su obra conviven lo sublime y lo decadente, la belleza y la corrupción, el éxtasis y el hastío. Su libro más emblemático, Las flores del mal, no solo escandalizó a la sociedad de su tiempo, sino que inauguró una nueva forma de mirar el mundo: una mirada que no rehúye lo oscuro, que encuentra poesía incluso en la miseria urbana y en los pliegues más incómodos del alma humana. En un siglo marcado por la modernización acelerada de las ciudades, Baudelaire se convirtió en el cronista de lo efímero. Caminante incansable de las calles de París, supo capturar la esencia del instante, la fugacidad de la vida moderna y la soledad que se esconde entre multitudes. Su figura del flâneur —el observador que deambula sin rumbo fijo— sigue siendo hoy un símbolo de nuestra relación con las grandes urbes. Su legado se despliega en una constelación de títulos que siguen iluminando la literatura universal: Las flores del mal, con poemas como “El albatros”, “Correspondencias”, “Spleen” y “El enemigo”; el póstumo El spleen de París o Pequeños poemas en prosa, donde la modernidad adquiere forma fragmentaria; sus agudos ensayos reunidos en Curiosidades estéticas y El arte romántico; así como sus traducciones de Edgar Allan Poe, que revelan su afinidad con lo inquietante y lo simbólico. Cada uno de estos textos configura un mapa de obsesiones: el tedio, la belleza, la ciudad, el mal y lo eterno.

Pero más allá de su contexto histórico, lo que mantiene viva la obra de Baudelaire es su capacidad para interpelarnos. Sus versos no buscan consuelo fácil; al contrario, nos enfrentan con nuestras propias contradicciones. En ellos hay una belleza inquietante que nos obliga a mirar de frente aquello que muchas veces preferimos ignorar. Uno de los poemas más representativos de su genio es “El albatros”, donde el poeta se identifica con esa ave majestuosa que, torpe en tierra, es objeto de burla: A menudo, para divertirse, los hombres de la tripulación/ cazan albatros, grandes aves de los mares,/ que siguen, indolentes compañeros de viaje,/ al navío deslizándose sobre los abismos amargos. Apenas los han depositado sobre las tablas,/ estos reyes del azul, torpes y vergonzosos,/ dejan lastimosamente sus grandes alas blancas como remos arrastrarse a su lado.

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En estos versos se condensa la tragedia del artista: elevado en su mundo interior, pero incomprendido en la realidad cotidiana. Baudelaire supo convertir esa tensión en una fuente inagotable de creación. Recordarlo hoy no es un mero ejercicio de nostalgia, sino un acto de resistencia cultural. En tiempos donde la inmediatez amenaza con diluir la profundidad, su poesía nos recuerda la importancia de detenernos, de contemplar, de sentir. Baudelaire no pertenece al pasado: sigue siendo, incómodamente, nuestro contemporáneo.