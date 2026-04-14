Acumulación

Javier Solórzano Zinser │ *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Muchos asuntos se le están acumulando al gobierno que no puede responsabilizar al pasado, como suele hacerlo.

La 4T ya no puede señalar al pasado como responsable de todos los males. En su camino cuenta de manera adversa el hecho de que se haya dedicado a desaparecer una gran cantidad de instituciones, que en muchos casos habían sido de enorme importancia en beneficio de todos, lo que incluía a las oposiciones que fueron sus principales impulsoras.

Las instituciones han desaparecido o las han integrado a los aparatos de Gobierno, bajo estrategias que pretenden una mayor concentración del poder. El gobierno se ha dedicado a crear nuevas instancias que le van sirviendo para verse a sí mismo.

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No es un asunto que únicamente tenga que ver con el Gobierno federal. Las y los gobernantes de algunos estados se han dedicado a señalar a la oposición o bajo narrativas dirigidas, mostrando a los opositores como responsables, sin tener la más mínima mirada interna.

Como se ha replicado el modelo federal en los estados, se han venido presentando muchas irregularidades de la mano de la concentración del poder, que ha provocado que los ciudadanos no tengan instancias a las cuales acudir, más allá de las de gobierno que acaban siendo en muchos casos de poca relevancia.

Lo que está en el centro es el modelo que está siguiendo la 4T. Se está llevando a cabo una toma del poder a través de cambios constitucionales. Se podrá decir que sobre advertencia no hay engaño, porque de alguna manera, buena parte de lo que se ha venido haciendo se estableció en los procesos de campaña y se ratificó a partir de 2018.

Sin embargo, mucho de lo que han venido haciendo no tiene que ver con lo que se prometió. Nadie pone en entredicho que se buscaran nuevos mecanismos que fortalecieran la democracia vía una reforma electoral. Lo que pasó es que todo este proceso se hizo confuso, porque, entre otras cosas, fue una idea que tenía el expresidente, la cual fue retomada por su sucesora.

Han tratado en cinco ocasiones de establecer una reforma electoral desde el poder y no han podido. Por las razones que se quiera, pero quizá en buena medida se deba al punto de partida, buscaron desde el inicio hacer una reforma desde el gobierno, casi que a puerta cerrada. Se creó una comisión desde el gobierno sin que participara la oposición y la gran cantidad de especialistas en la materia, al final terminó en petardo.

Ahora se le quiere hacer ver como que ganó la democracia, pero en el fondo todos terminamos perdiendo porque acabaron aprobando, casi que por la puerta de atrás, una reforma que más que electoral terminó por ser administrativa.

Éste es uno de los ejemplos más claros de los problemas que ha tenido la gobernabilidad con la 4T. Echar a andar un proyecto sin consenso, lo cual se vio en la votación del Congreso.

Están entre nosotros una serie de asuntos que la fuerza de la cotidianidad podría hacer que olvidáramos, pero que los andamos cargando. Se nos pueden aparecer de manera brutal, problemas de los cuales hoy no se habla o sólo se señala a quien habla de ellos.

Llevamos más de un mes sin saber qué provocó el derrame de petróleo; desde el 28 de diciembre, estamos pendientes de conocer lo que realmente pasó con el Tren Interoceánico; han cerrado para su investigación asuntos de primera importancia, bajo el pretexto de que son de seguridad nacional; el Tren Maya sigue siendo un enigma; el AIFA sigue casi como cuando empezó; Dos Bocas presenta cada vez más problemas. Sumemos a esto, las responsabilidades que políticamente tienen algunos gobernadores.

Se ha construido un nuevo régimen. El problema son sus cimientos, y en muchos casos la instrumentación, como se vio en el Poder Judicial.

RESQUICIOS.

Trump dice que en cuanto termine con Irán va por Cuba. No queda claro qué hará, a pesar de los muchos rumores sobre puentes al diálogo. No está por demás poner este tema en la mesa el sábado en la reunión de los “progres” en Barcelona.