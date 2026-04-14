› Una buena noticia

Más que relevante, nos comentan, el rescate que una conjunción de fuerzas federales y de los estados de México y de Guerrero logró ayer del presidente municipal de Taxco, Juan Andrés Vega Carranza, y de su padre, Juan Andrés Vega Arredondo, quienes se encontraban desaparecidos. Tras un operativo federal coordinado, que implicó el despliegue de personal en tierra y el apoyo de helicópteros, gracias a la coordinación efectiva de las secretarías de Defensa, Marina y Seguridad, FGR, Guardia Nacional, y autoridades de Guerrero y del Estado de México, Fiscalía y Secretaría de Seguridad mexiquenses fueron localizados, informó ayer el secretario Omar García Harfuch, quien posteó que ambos se encuentran a salvo y que se continuarán las operaciones para detener a los responsables. El rescate además de salvar la vida tanto del edil, que desapareció en plena búsqueda de su padre, plagiado el pasado 11 de abril, manda un mensaje de que el poder del Estado es mayor al del crimen organizado. Y lo hace en un momento muy oportuno.

› Ponen el ejemplo

TE RECOMENDAMOS: QUEBRADERO Acumulación

Nos informan que aun cuando este procedimiento no es obligatorio, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez —y varios de sus colaboradores— demostraron a la ciudadanía que no hay maña ni truco en el proceso para dar de alta la famosa CURP biométrica, presentándose ellos mismos a realizar el trámite. De esta forma, la encargada de la política interior del país presentó sus huellas dactilares, fotografía, iris y firma electrónica que serán vinculadas con 18 caracteres alfanuméricos, con el fin de generar una identificación principal que proteja y mejore el acceso de las personas a los servicios del Estado. En el acto, Rodríguez Velázquez recordó que “éste no es un proyecto aislado, sino parte del compromiso” del Gobierno “de proteger este derecho humano a la identidad”. También destacó que la estrategia busca “reducir el riesgo de duplicidad, suplantación, uso indebido de identidad” y será clave en la búsqueda de personas desaparecidas. Igual que la secretaria, quedaron inscritos a la CURP biométrica los subsecretarios César Yáñez, Arturo Medina y Rocío Bárcena.

¿Mano negra en consejerías?

Dicen que aunque nada prueba hasta ahora que el proceso para elegir a las y los nuevos consejeros electorales del INE pudiera estar amañado, lo cierto es que hay más ruido que claridad alrededor de esta importante elección, que implicará renovar tres sillas en el Consejo General. Y es que, comentan, los resultados que hasta ahora se han dado a conocer en el avance de las etapas de selección han levantado tanto polvo en el camino que entre quienes han seguido el tema no deja de haber sospechosismo de que pudiera haber dados cargados, sobre todo por la proximidad que se atribuye a ciertos perfiles con la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, y hasta con Morena. Ayer, la presidenta de la Mesa Directiva en San Lázaro, Kenia López Rabadán, dijo además que está muy preocupada de que pudieran ser verdad las versiones sobre una supuesta filtración de exámenes presentados por ciertos aspirantes, por lo que crece la exigencia de que todo se transparente: currículum, cartas, ensayos… Uf.

› Acuerdo sobre decisión en gas

Muy comentadas han sido, nos reportan, las coincidencias manifiestas por el coordinador de los senadores de Acción Nacional, Ricardo Anaya, con la propuesta de la Presidenta Claudia Sheinbaum de recurrir al fracking —eso sí, desde una perspectiva sustentable— para explotar el suficiente volumen de gas natural que nos haga menos dependientes de Estados Unidos y más autosuficientes y soberanos en materia energética. “Es de celebrarse”, declaró ayer el legislador opositor ante la prensa, quien, sin embargo, no dejó de cargar contra las decisiones pasadas de la Cuarta Transformación, al señalar que el Gobierno federal actual superó por fin “el dogmatismo” del expresidente Andrés Manuel López Obrador, a quien acusó de construir una “telaraña mental” para prohibir este método de extracción, una situación que, señaló, “nos llevó a un tremendo absurdo”, pues pasando la frontera con Estados Unidos, aseguró, a unos cuantos metros en el mismo Golfo de México, “los gringos extraen el gas natural”, también con fracking, “y nos lo venden a nosotros”.

› Ruptura potosina de la 4T

Es un hecho, cuentan los que oyeron el discurso de la dirigente nacional del Verde, Karen Castrejón, ayer, que la coalición gobernante en San Luis Potosí está casi rota y, dicen, con pocas señales de reintegrarse. Y es que después del rotundo rechazo de Morena a acceder a que Ruth González, la esposa del actual gobernador potosino, Ricardo Gallardo, se postule para sucederlo en el cargo —por aquello de la prohibición de prácticas nepotistas en los estatutos guindas—, el partido del tucán ya delinea su propio camino. “Estamos fuertes y listos para ir solos”, declaró la líder del PVEM, al colocar éste como el escenario principal en la contienda local de 2027. Castrejón aseguró que ésta no es una decisión de la cúpula verde, sino de una demanda ciudadana. “Estamos listos para competir, para ganar y para ir solos, que es lo que nos ha pedido la gente”. Así que hizo unas cuantas predicciones: “Eso es lo que viene para el Partido Verde en el proceso electoral que se avecina, que ganaremos más de las presidencias municipales que tenemos, que vamos nuevamente por la gubernatura de SLP”. Morena, ahí les hablan.

› La copiadera

Nos adelantan que hay más muestras por parte de los partidos opositores de que ya se convirtieron en lo que juraron destruir. El ejemplo más reciente lo daría el PAN esta misma semana, cuando el dirigente nacional del blanquiazul, Jorge Romero, destape a Alfonso Martínez, actual alcalde de Morelia, como su carta fuerte para buscar la gubernatura de Michoacán. Y lo hará, nos dicen, sin violar la ley —porque claro que todavía no es tiempo de nombrar candidatos—, al más puro estilo de Morena. De esta manera, Martínez Alcázar se convertirá en “coordinador del cambio y la defensa de la familia”, un título que, igualito que los coordinadores estatales de la 4T, le permitirá promover su imagen sin que se meta en líos con la legislación electoral que podría ponerle tarjeta amarilla o hasta roja por actos anticipados de campaña. Nos hacen ver, además, que este próximo anuncio se alinea con las promesas recientes que hizo el partido en su aclamado relanzamiento, de impulsar a ciudadanos sin militancia en puestos de elección popular, en una de ésas logran revertir los números poco favorables que los tienen en la lona desde hace ya varias elecciones. Pendientes.