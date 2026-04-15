Jalisco acelera transición energética

La Agencia de Energía del Estado de Jalisco y Serfimex Capital firmaron un convenio de colaboración orientado a acelerar la transición energética en los sectores industrial, comercial y hotelero mediante el otorgamiento de líneas de financiamiento para integradores. El acuerdo contempla proyectos a partir de un millón de pesos y hasta 0.7 MW en sistemas fotovoltaicos, así como financiamiento sin límite para soluciones de almacenamiento energético BESS.

La firma se realizó en el marco de Ecomondo y RE+ México 2026, consolidando un esquema estratégico que busca fomentar infraestructura baja en carbono, incentivar la eficiencia energética y ampliar el acceso a mecanismos financieros por un monto total estimado de mil millones de pesos, fortaleciendo el ecosistema energético del Estado y promoviendo la participación de actores clave en toda la cadena de valor. El principal referente es la entidad al concentrar cerca del 15 por ciento de la capacidad instalada de generación solar distribuida en México, con más de 658 MW y más de 90 mil contratos de interconexión. Con la participación de más de mil 200 empresas en el sector, el Estado avanza hacia una mayor autosuficiencia energética al generar alrededor del 60 por ciento de la energía que consume y alcanzar un 31 por ciento de producción a partir de fuentes limpias. La estrategia hacia 2030 busca que Jalisco logre generar el 100 por ciento de su energía con al menos un 60 por ciento proveniente de fuentes renovables.

Fraude Magnicharters. Resulta que al desastre que ya es Magnicharters, ahora no encuentran a sus ejecutivos, esos que dejaron varados a muchos de sus clientes en las terminales aéreas esperando abordar un avión. La Profeco, que encabeza Iván Escalante, debe y tiene la obligación de dar una solución a todos aquellos que ahora su situación podría quedar en un fraude ya anunciado donde muchas autoridades federales anticipan que sucedería y sólo esperaron el final de esta aerolínea. El margen de maniobra para esta empresa es prácticamente inexistente. Retomar operaciones implicaría una inyección inmediata de capital para cubrir adeudos laborales, restablecer la relación con los pilotos, renegociar pasivos con aeropuertos y proveedores y sostener una operación que ya era estructuralmente débil. Hasta donde se sabe en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, Magnicharters obtuvo un contrato por 53 millones de dólares por transportar migrantes, ¿a dónde fue a parar ese dinero? Sin una reestructura profunda, cualquier intento de regreso sería temporal y volvería a enfrentar los mismos problemas en el corto plazo. La cercanía del vencimiento de su concesión añade presión adicional y limita aún más las opciones.

Más allá del futuro de la empresa, expone, por un lado, la de los dueños que decidieron prolongar un modelo inviable, operando con la flota más antigua del país, acumulando adeudos y postergando decisiones hasta llevar a la empresa al colapso, afectando directamente a trabajadores, proveedores y pasajeros. Lo ocurrido con Magnicharters no es un accidente ni una excepción. Es el resultado de un sistema que permite operar sin solidez financiera, que no sanciona oportunamente las malas decisiones y que reacciona cuando el daño ya está hecho. Una vez más, los costos recaen en quienes menos responsabilidad tienen, mientras la industria acumula crisis que, lejos de corregirse, se repiten. Ojalá y sí los encuentren, por aquello de que no hay a quien perseguir, porque aún no se les puede notificar.

Evolución logística. La transformación que Correos de México ejecuta en el territorio nacional es un testimonio de la modernización de los servicios públicos. Con 69 entregas concluidas en 25 estados del país, el programa contempla un paquete integral de 109 mil uniformes, 2 mil 132 alforjas y mil 800 cascos, para asegurar que el personal operativo cuente con los insumos necesarios para su labor. Esta inversión se complementa con una flota reforzada de motocicletas, bicicletas y vehículos pesados que agilizan la cadena de suministro en estados clave. A la par de este despliegue, el mantenimiento preventivo y correctivo en oficinas postales busca reforzar la infraestructura de atención y mejorar la funcionalidad de los espacios y las condiciones de servicio para los usuarios. Así, el Servicio Postal Mexicano se posiciona como un actor resiliente frente a la demanda del mercado logístico, garantiza una cobertura federal de calidad y asegura espacios de trabajo óptimos para el flujo de paquetería.

Voz en off. Nu México volvió a reducir las tasas de interés que ofrece a sus ahorradores en México, profundizando el deterioro de su propuesta en un entorno financiero menos favorable. El ajuste confirma una tendencia de rendimientos a la baja que desdibuja por completo su principal diferenciador y la acerca peligrosamente a la banca tradicional, mientras la inflación sigue erosionando los retornos reales. En este escenario, la presión recae en su cúpula directiva de NuBank, encabezada por David Vélez como CEO, Cristina Junqueira como Chief Growth Officer, Edward Wible como CTO e Iván Canales en el país, quienes enfrentan un escenario cada vez más adverso para sostener el crecimiento sin el incentivo clave que impulsó su expansión en el mercado mexicano, y a esto agréguele la larga lista de problemas que hoy se dirime en los tribunales mexicanos...