La mesa de paz que ni es mesa y ni trae paz

Lo que vimos en Islamabad no fue el regreso de la diplomacia, sino la fase en la que la guerra busca fijar, por otros medios, sus términos políticos. Aunque las fotografías muestren una mesa de negociación, en realidad, no había todavía condiciones para repartir nada sobre ella. No se negoció un ideal de paz entre iguales, sino la forma concreta que adoptará una salida impuesta bajo presión militar, marítima y financiera.

En ese sentido, lo que vimos fue un escenario táctico donde cada gesto servía para ganar tiempo, leer la resistencia del otro y calibrar el punto exacto en que la presión deja de ser útil y empieza a ser contraproducente.

Por eso conviene corregir desde el inicio un mal encuadre de análisis. Estados Unidos no llegó a Islamabad solo para apagar el incendio, sino para convertir una ventaja operativa en un resultado duradero. La apuesta no era táctica, sino estructural. Buscaba reducir de manera verificable aquello que hizo de Irán un actor capaz de desestabilizar la región, presionar el tráfico energético y conservar un margen de disuasión frente a sus adversarios. Es decir, Washington no buscaba únicamente silencio en el frente, sino reducir la capacidad de reincidencia.

Del otro lado, Irán se sentó a negociar sin poder imponer el ritmo del conflicto, pero tampoco como si hubiese sido derrotado por completo. Su problema no era ganar la negociación en la mesa, sino sobrevivir a ella. Lo que necesitaba preservar no era una victoria diplomática espectacular, sino un mínimo de poder reconocible: suficiente para no presentarse ante su propia estructura interna como un régimen humillado y suficiente también para obtener algo de oxígeno económico antes de que la presión acumulada empiece a vaciar la caja del régimen.

Eso explica por qué los llamados “puntos técnicos” son, en realidad, puntos de soberanía. No se discute solamente cuánto enriquecimiento de uranio puede conservar Irán, sino cuánto margen de decisión estratégica puede seguir reclamando como propio. De igual forma, no se discute sólo la navegación en Ormuz, sino quién fija las condiciones de circulación en el corredor energético más sensible del planeta. Finalmente, no se discuten únicamente misiles o redes regionales, sino qué partes del andamiaje que sostuvo al régimen pueden seguir en pie sin volver inútil la negociación misma.

En ese tablero, Pakistán importa menos como arquitecto del acuerdo que como administrador del tiempo. Islamabad puede hospedar, contener, secuenciar y ofrecer una salida provisional a la escalada. En pocas palabras, puede bajar la temperatura del conflicto. Lo que no puede hacer es resolver por sí solo la brecha de fondo: una parte quiere que la paz reduzca de forma irreversible el poder de la otra; la otra quiere evitar que esa paz equivalga a una capitulación.

Habrá segunda ronda en Islamabad. No porque el acuerdo esté cerca, sino porque ninguna de las partes quiere abandonar la mesa antes de medir hasta dónde puede tensar la presión.

El problema de fondo no es si habrá acuerdo, sino qué clase de salida puede firmarse sin que una de las partes la lea como una capitulación y la otra como una concesión vacía. Si Washington exige demasiado, la mesa se rompe. Si Irán retiene demasiado, la negociación pierde sentido. La salida más plausible no es la paz, sino una congelación inestable del conflicto: suficiente para bajar el costo inmediato, insuficiente para desactivar sus causas y demasiado frágil para llamarse cierre. En Islamabad no se negocia la paz; se tasa el precio político de dejar de pelear.