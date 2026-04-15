Peligro para el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos

Alejandro Moreno “Alito” sostiene que México depende en un 80 por ciento del mercado del norte, de donde dependen miles de compatriotas, pero Morena lo está convirtiendo en un tema ideológico. Por lo mismo es importante señalar que no podemos poner en peligro ese, mercado por una reunión a celebrarse esta semana en la ciudad de Barcelona, con líderes comunistas.

Y agrega creo que es un error el tomar una decisión que puede ser lamentable, cometer un error garrafal y hacer a un lado la política comercial del país, que es segura para atender una reunión con comunistas que han planteado posiciones erróneas frente al gobierno del Norte.

El senador campechano dice que no podemos perder miles de empleos por una reunión con líderes que tienen profundas diferencias con los Estados Unidos. Debe pensar ante de cualquier acción, el daño que pueden recibir millones de mexicanos, cuando se está haciendo la negociación más importante de los últimos años. El PRI, dice tendría una relación magnifica con Estados Unidos. Que le puede aportar al país esa junta en España.

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Hace unos cuantos días, por otra parte, Alejandro Moreno planteo la necesidad de que la oposición vaya unida en las elecciones de diputados y en 17 estados que elegirán gobernador el año próximo. Así, nos dijo tendríamos alta posibilidad de derrotar a los morenos. Solos será muy difícil, reitera el campechano.

Y Ayer mismo, el exdirigente nacional del PAN, Marco Cortés Mendoza le enmienda la plana al actual “líder del PAN Jorge Romero, pues la semana pasada, rechazaba cualquier intento de presentar candidato apoyados por la oposición, pero el primero nos comenta que es necesario verlo desde una perspectiva diferente. Ver en que estados podemos triunfar si vamos unidos, si así puede suceder en Colima, en San Luis Potosí, en Nayarit o Nuevo León.

Si estamos dispuestos en ir en alianza con el tricolor o cualquier otro partido. El candidato puede darle un golpe severo a Movimiento Ciudadano en Nuevo y ponerlo de rodillas. Es mentira que no se le pueda derrotar a esos corruptos de Morena, y dice que hay mejores dirigentes de la posición.

Y en otra parte de sus declaraciones señala que es un error ir a Barcelona, poner en riesgo el gran mercado que tienen los mexicanos en la frontera norte. Puede ser un error que paguen cientos de miles de mexicanos que dependen de lo que fabricamos en México, pero también lo que se produce en México.

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El diputado Carlos Madrazo sostiene que el Estado debe atender las causas estructurales de la pobreza a través de las políticas públicas conducentes, pero, en paralelo, debe sancionar jurídicamente actos que alteren el orden público.

Derivado de esto, me permito presentar ante esta soberanía la presente iniciativa, la cual tiene como objetivo sancionar una conducta que se ha vuelto recurrente en nuestro país en diversos momentos, y me refiero a la rapiña.

Como consecuencia de accidentes, principalmente carreteros, desastres naturales o disturbios sociales, se generan conductas que consisten en el apoderamiento colectivo y muchas veces violento de mercancías o bienes que representan un grave problema para la seguridad pública, la economía y el Estado de derecho.

Estos actos, comúnmente conocidos como “rapiña” no se encuentran debidamente señalados en la legislación federal, lo que genera impunidad y dificulta la actuación de las autoridades. Por lo que, mediante la presente propuesta se pretende fortalecer el marco jurídico con la finalidad de reconocer el delito de rapiña en todo el territorio nacional.

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La política es de imágenes, de gestos y de señales. Por eso hay que poner atención a un pequeño video que colocó en sus redes sociales Gerardo Ulloa. Es un pasar de página por el libro, “ Diario de una Transición Histórica”, pero hay una dedicatoria que llama la atención: “Para Gerardo Ulloa hermano de mi hermano. ¡Que viva Neza!” y lo firma la autora del texto, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Bien dice que las imágenes hablan por mil palabras.

El diputado Ulloa es uno de los más aventajados aspirantes para el municipio de Nezahualcóyotl, una posición muy importante en el panorama estratégico de Morena en el Estado de México y uno de los bastiones históricos de la izquierda.

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En la sesión del Senado la mesa directiva tomó la protesta de ley a Yolanda Romero y Alejandro Perea Ramírez como magistrada y magistrado de Circuito, así como a Amalia Irandery como jueza de Distrito, quienes además recibieron la constancia correspondiente.

ubaldodiazmartin@hotmail.com

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