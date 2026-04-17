El cerco contra Somos MX: la boleta 2027 en juego

Julián Andrade*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Le quieren cerrar el paso a Somos MX. Cada día hay más señales de que existe la determinación de que el partido de Guadalupe Acosta Naranjo no esté en la boleta. Le anularon un puñado de asambleas con un procedimiento más que cuestionable: Morena afilió a asistentes a esos encuentros con posterioridad, y como no se permite la inscripción múltiple a partidos, se cancelan las reuniones y ya no suman para los topes que exige la ley.

Somos MX se inconformó con la determinación del INE, pero, como era previsible, en el TEPJF no les hicieron caso y ni les harán. Es más, si la determinación de la supervivencia del registro se tiene que discutir en la Sala Superior en el futuro próximo, es muy probable que el esfuerzo ciudadano de construcción de esa fuerza política sea desestimado.

Por situaciones como ésta es que Acosta Naranjo viene insistiendo en la necesidad de una movilización que respalde los esfuerzos que, de modo cotidiano, hacen sus equipos políticos y legales.

Sería muy grave que impidieran que Somos MX participe en la contienda del 2027. Es notorio que cuentan con respaldo popular y lo demostraron en momentos clave, como los de la defensa del INE y la del Poder Judicial.

De esa enorme corriente ciudadana que cree en la democracia y en el respeto a la ley, es que surgió la idea de construir un partido político, no en contra de los que resultaron cruciales en aquellos días, como el PRI, PAN y PRD, sino como una opción distinta que pudiera apelar a sectores desencantados, pero a la vez a participantes decididos de la mejora social y democrática.

En Somos MX tienen claro que la batalla actual es entre libertad y autoritarismo, de ahí que sean sumamente plurales.

Quizá no lo sepan, pero acaso lo intuyan, a quienes ahora están en el poder les conviene la participación de fuerzas políticas diversas, porque ello le da legitimidad a todo el sistema y protege la decisión ciudadana que proviene de las urnas.

Tampoco se trata de que Somos MX se salte trámites o los cumpla a medias, sino de lo contrario, de que se aplique la ley, para no impedir a esa corriente su participación.

Porque, no seamos ingenuos, lo que hay es una carrera de obstáculos que han ido sorteando, pero hay pistas de que éstos aumentarán en las próximas semanas, conforme se acerque la fecha de decisión del INE sobre el futuro inmediato de esa organización.

Ojalá impere la cordura en el Consejo General, porque, de otro modo, el mensaje que se mandará será más que sombrío.

Con frecuencia los críticos de Somos MX señalan “que son los políticos de siempre” los que “no tienen en realidad apoyos” y que “representan al pasado neoliberal”.

Para nada es así, pero, aunque lo fuera, déjenlos competir, y que sean los votantes los que tengan la última palabra, como debe ser en cualquier democracia.