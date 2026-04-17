Los muchachos “malagradecidos” de Ánima Estudios

Mauricio Flores. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Luego de que se publicara a principios de marzo pasado en esta columna la precaria situación financiera y maltrato laboral en lo que fuera el afamado centro de producción digital Ánima Estudios, en algunas redes sociales y con perfiles falsos, algunos personeros de esa compañía tildaron de “malagredecidos” a las y los 60 trabajadores que iniciaron su demanda laboral por meses de impagos y trato indigno de quienes fueron sus jefes. Qué triste manera en que Fernando de Fuentes echa por la borda el prestigio de su abuelo, el afamado cineasta Fernando de Fuentes Carrau.

Aquí les contamos la manera en que por “ahorros” mal entendidos y decisiones de negocios fallidas, De Fuentes y su administrador, José Carlos Mango García Letona, dejaron de pagar meses de salarios desde el año pasado, para de manera callada darse de baja en el Instituto Mexicano del Seguro Social a fin de no seguir cubriendo las cuotas de seguridad social a los empleados y trabajadores en nómina… y “basureando” a los trabajadores por honorarios a los que nos les reconocen derechos pese a cubrir horarios precisos de trabajo durante años.

Los trabajadores inconformes —y que ya presentaron su querella ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje— bien apuntan que la otrora empresa más grande de animación en Latinoamérica, responsable por la Saga de Las Leyendas y El Chavo Animado, se quedó sin capital suficiente para seguir creando animación y “en un intento desesperado para evitar acumular más deudas, ha optado por despedir a todo su personal sin previo aviso ni razón aparente, tanto de nómina como

de honorarios”.

De Fuentes y Mango no sólo han evadido sus responsabilidades laborales, sino además mostrado desdén por ese grupo de jóvenes. El testimonio de uno de ellos narra que cuando fue a que le emitieran la carta de adeudos de Ánima con él, Mango le contestó altanero “que le da lo mismo lo que yo tuviera que decir, que mis quejas le dan lo mismo, que tienen otros asuntos que atender”.

Y no para ahí la cosa. Otro testimonio indica que uno de los empleados encontró que la empresa había declarado al SAT los salarios que no le habían sido pagados… lo cual, además de ser una estafa profesional, sería evasión fiscal.

Y aun así, los personeros de Ánima Estudios tienen la cara dura de señalar de “malagradecidos” a aquellos que hicieron posible su época dorada como empresa.

Netflix y la privatización del futbol. No, los juegos en la Liga de las Naciones y Copa Oro de la querida Selección Mexicana de futbol que dirige Javier Aguirre no se verán en televisión abierta como había sido tradición. Ahora se necesitará una suscripción de Netflix para poder hacerlo dado el acuerdo por el cual la plataforma de Reed Hastings habría pagado unos 60 millones de dólares por los derechos de transmisión a la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf) que encabeza Víctor Montagliani. Netflix y la Concacaf van por la rentabilidad, aunque ello rompa el acceso gratuito y democrático al deporte favorito de los mexicanos.

Ciertamente que el streaming de Netflix ha resultado en una gran innovación para el entretenimiento familiar e incluso empresarial…, pero otra cosa es la mercantilización de los sentidos de identidad y pertenencia nacional.

Las compañías de televisión abierta fueron excluidas de este modelo regresivo donde las personas deben pagar por ver los juegos del Tri, haciendo de las experiencias colectivas un privilegio de pocos.

De seguir esto, en una de ésas, Netflix transmitirá mediante pago por evento “Las Mañanitas” a Nuestra Señora del Tepeyac.

Acam estrena CEO. La nueva es que la innovadora Alianza para la Calidad de la Medición Multimedia en México (Acam) nombró a Cecilia Partida Gómez como su nueva CEO, marcando el inicio de una etapa de consolidación para el organismo creado en 2024.

Y vaya que es una presidenta de lujo: cuenta con una amplia trayectoria en mercadotecnia e investigación de medios y ha ocupado cargos estratégicos en Nielsen IQ México y Nielsen IBOPE México. Su labor previa como Chief of Staff fue clave para integrar proveedores y auditorías internacionales que fortalecieron la credibilidad del sistema de medición.

Así, Cecilia Partida sustituye a Douglas Darfield, quien encabezó la fase fundacional de la Alianza y la posicionó como un referente de transparencia en la industria publicitaria, por lo que esta transición no sólo fortalece la estructura directiva, también reafirma el compromiso de la organización sin fines de lucro de ofrecer métricas precisas y confiables para el ecosistema de medios electrónicos —tradicionales y digitales— en nuestro país.

¿Nepotismo en el INE? ¡Naaa! Pues aunque usted no lo crea, resulta que a sólo dos años de haberse titulado y siendo actual directora general de Planeación y Desarrollo Institucional en la Secretaría de Gobierno de la CDMX, Iris Crystal Monroy Romero obtuvo una mayor calificación que María del Carmen Alanís (presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación) para ser designada como una de las nuevas consejeras del Instituto Nacional Electoral.

No, no vaya a creer usted que la junta de sabios encargada de la auscultación se dejó apantallar.

Para nada. Seguramente su trayectoria como analista en la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas en el INE y aspirante a consejera desde 2023 impresionó a los sinodales: quedó en el número 33 de las 100 personas que aprobaron el sesudo examen.