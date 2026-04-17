Yo era feliz contigo…

…Vida mía, eras principio y fin de mi alegría, yo te creía fiel como la luna… Parece la letra de la famosa canción “Todo se derrumbó dentro de mí”, de Emmanuel, pero ¡no! Es nada más y nada menos que lo que le dice Morena a quienes fueron sus fieles acompañantes durante ocho largos y melosos años en los que conformaron una alianza electoral estratégica que ayudó a la llamada Cuarta Transformación a cristalizarse. Y es que el PT y PVEM ya se sienten que caminan solos y no necesitan más de papá, ya hasta dicen que no los ocupan para ganar gubernaturas por sí solos y que ya tienen los tamaños y hasta los dientes necesarios para competir incluso contra quien los encumbró y los hizo crecer. Así como lo leen, los tigres bebés han crecido y hoy están más listos que nunca para comerse a su criador… “Tú eras mi perro fiel, yo era tu guía, hasta que desperté de mi locura, y pude comprender que me mentías… todo se derrumbó…”.

Mira nada más qué chulada… Resulta que el hijo del exeterna corcholata, exsecretario y varias excosas tuvo viviendo a su hijo en la embajada en Londres durante 6 largos meses, y esto durante el tiempo que él sirvió como canciller. Ahora entendemos por qué la exembajadora en aquel país era “intocable”, ahora entendemos por qué la señora era tan prepotente, ahora entendemos por qué la señora maltrataba al personal asignado a su cargo, pues porque no era embajadora, era administradora de un alojamiento en un destino turístico el cual estaba al servicio de la élite dorada del lopezobradorismo, porque no podemos olvidar que también el hijo menor del expresidente estuvo alojado por aquellos rumbos mientras estudiaba en alguna escuela fifí. Juzgue usted si eso es ético. Claro que si eso hubiera sucedido con el gobierno de cualquier país de primer mundo, todos los funcionarios estarían corridos o, por lo menos, sancionados. Me queda claro que a eso que pregonaban de “no somos iguales”, le sobra el “no”.

Si alguien tiene la confianza de la Presidenta es la mismísima Citlalli Hernández, y eso lo dejó muy claro cuando le aceptó la renuncia para irse a fortalecer el trabajo electoral del partido en el que milita. Resulta que la ahora exsecretaria de Mujeres del Gobierno federal se fue a fortalecer el equipo de cara a las elecciones, lo que es curioso es que se da en medio de una tormenta de especulaciones que apuntan a la salida de Luisa María Alcalde, quien no dudaríamos que pudiera encabezar la secretaría que deja doña Citla; sin embargo, eso está por verse. Lo que es cierto es que éste es uno de tantos cambios que se darán para hacer frente a la primera elección complicada que enfrenta Morena desde que se hizo con el poder en el 2018. Veremos quién más causa baja y quién más causa alta, hagan sus apuestas.

La que también se va a campaña es la ahora exsenadora de la República por Chihuahua, Andrea Chávez. Veamos si le alcanza ya no para ganar la elección, sino por lo menos para llegar a ser candidata de su partido, Morena, y eso porque es bien sabido que su padrinazo político, el otro senador que ahora es expresidente de esa cámara, es quien la impulsa, pero después de cometer más de un error político en contra de la jefa política del país, lo que queda de su influencia y poder ya sólo son bonitos recuerdos para ambos. Hay quienes dicen que no tiene oportunidad de ser candidata por las razones antes expuestas, y que pedir licencia no le garantiza que se haga con la denominación; sin embargo, ella quiere cumplir con todos los requisitos y ser elegible. Que se le dé, como lo comentamos, es otra cosa.

Encabezando el top ten de alcaldes… Figuran dos hombres y una mujer en los primeros tres codiciados lugares, esto según la empresa encuestadora DatoMetría. En el primer lugar aparece Andrés Mijes, alcalde de Escobedo, Nuevo León; en segundo lugar, el alcalde de Matamoros, Tamaulipas, Beto Granados, y en tercer lugar, la alcaldesa de Tepic, Nayarit, Geraldine Ponce. Es de reconocer que si bien en las mediciones mensuales que llevan a cabo ya habían figurado los dos primeros, la que se luce con su trabajo es la nayarita, quien sin lugar a dudas busca ocupar la silla más cómoda del estado, o sea, ser gobernadora. Bien por los servidores públicos que realizan su trabajo, y que sus gobernados se lo reconocen. Ahí están poniendo el ejemplo de lo bien hecho.

La última…

La que está incluida en la lista de las 100 personas más influyentes de la revista Time es la mismísima Presidenta Claudia Sheinbaum, quien en su conferencia matutina comentó al respecto: “Estar siempre cerca de la gente, para eso gobernamos: atender al pueblo de México. Mientras no nos desviemos de eso va a haber apoyo, porque es lo que está mostrando, en todo caso, esta revista, que no hay divorcio entre pueblo y Gobierno, que la fuerza nos la da el pueblo, nadie más”. ¿Hace cuánto no pasaba algo así?

… y nos vamos.